ДЮНКЕРК
ДЮНКЕРК - город на севере Франции, в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.
Население 71,1 тысыч человек (2007 год; в агломерации около 200 тысяч человек). Расположен на берегу Северного моря, близ границы с Бельгией. Крупный морской порт (грузооборот 56,6 млн. т и 206 тысяч контейнеров ДФЭ, 2006; 3-е место в стране после Гавра и Марселя). Железнодорожный узел (в т. ч. ветки высокоскоростных поездов на Лилль и Кале); узел внутренних водных путей.
По одной версии, Дюнкерк был основан в 960 году графом Фландрии Болдуином, по другой - в 1183 году графом Фландрии Филиппом Эльзасским на месте рыбацкого селения, впервые упоминаемого в 1067 году. В 1218 году или в 1233 году получил городское право. Развивался как центр морской торговли и рыболовства. В период Столетней войны 1337-1453 захвачен и разрушен англичанами (1383 год). В 1384 году вместе с Фландрией отошёл к Бургундскому герцогству. В 1405-1406 годах окружён крепостной стеной. С 1477 года во владении Габсбургов. В период Нидерландской революции XVI века присоединился к восстанию против испанского господства (1579 год). В 1583 году взят испанскими войсками (стал базой испанских каперов), в 1646, 1658 годах захватывался французской армией. В 1658 году отошёл к Англии. В 1662 году выкуплен у неё Людовиком XIV и окончательно присоединён к Франции. В последующие годы превращён в мощную крепость (строительством укреплений руководил С. Ле Претр де Вобан).
В конце XVII-XVIII веков Дюнкерк - база французских каперов. По условиям Утрехтского мира 1713 года его укрепления и порт были частично разрушены; полностью восстановлены при Людовике XV. В 1794 году Дюнкерк выдержал осаду британской армии, действовавшей при поддержке флота. В 1850 году порт в Дюнкерке был значительно расширен. В годы Первой мировой войны город пострадал от артиллерийских обстрелов германской армии. В период Второй мировой войны через Дюнкерк эвакуировались в Великобританию британские войска, часть французских и бельгийских войск. После оккупации гитлеровской Германией в июне 1940 года Дюнкерк - один из узловых пунктов в системе укреплений германского «Атлантического вала». Гарнизон Дюнкерка капитулировал перед войсками союзников 09.05.1945 года.
Среди достопримечательностей: т. н. Башня лжеца (XV век), часовня Нотр-Дам-де-Дюн (XV век), церковь Святого Эдигия (XV-XVI века, колокольня высотой 58 м, неоготический фасад - 1887-1889 годы), остатки фортификационных сооружений в порту, здание мэрии (начало XX века) и др.
Памятник пирату Ж. Бару (1847 год, скульптор Давид д’Анже). Исторический центр города включён в список Всемирного наследия. Главный кампус Университета Побережья. Музеи: изобразительных искусств, современного искусства. Ежегодно проводится карнавал (февраль - апрель).
Дюнкерк. Вид центральной части города. из Архива БРЭ.