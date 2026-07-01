ДЮНАН АНРИ
ДЮНАН АНРИ - швейцарский общественный деятель и писатель.
Из богатой кальвинистской семьи. С молодости занимался благотворительной деятельностью. В 1852 году один из основателей швейцарского отделения Христианской ассоциации молодых людей (ИМКА; YMCA). В 1856 году учредил в Алжире крупное промышленно-финансовое предприятие с привлечением швейцарских и французских капиталов. Став очевидцем сражения при Сольферино в период австро-итало-французской войны 1859 года, Дюнан сделал целью своей жизни оказание неотложной помощи раненым и облегчение их страданий.
В выпущенной в 1862 году в Женеве книге «Воспоминание о Сольферино» («Un souvenir de Solferino») выдвинул идею создания международного общества помощи раненым на войне. По инициативе и при деятельном участии Дюнана в 1863 году образован подготовительный комитет под председательством Г. А. Дюфура и проведены 2 международные конференции (26-29.10.1863 года и 08-22.08.1864 года), на которых принята Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, что положило начало деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК). Дюнан был избран его секретарём.
В последующие годы активно пропагандировал идеи помощи раненым и больным воинам, распространения Женевской конвенции на другие категории населения, выступал за ликвидацию рабства в США и странах Востока. В августе 1867 года в связи с банкротством алжирского предприятия женевский суд предъявил Дюнану обвинение в сознательном нанесении финансового ущерба доверителям, вследствие чего он был вынужден оставить пост в МККК и покинуть Швейцарию. До 1874 года проживал во Франции. В период франко-прусской войны 1870-1871 годов и Парижской коммуны 1871 года пытался выступать в роли посредника между противоборствующими сторонами, основал Всеобщее об-во призрения и Всеобщий союз за порядок и цивилизацию, провозглашавшие своей целью противодействие вооруженным конфликтам и насилию, в т. ч. создание международного суда по урегулированию конфликтов.
Активно пропагандировал идею создания еврейского государства в Палестине. До 1886 года жил в Штутгарте, Риме, Карлсруэ, на острове Корфу, испытывал серьёзные материальные затруднения. В 1887 году поселился в м. Хейден (с 1892 года жил при местной больнице), где, всеми забытый, вёл уединённый образ жизни, пребывая в состоянии мизантропии и хронической депрессии. В 1895 году Дюнан случайно увидел швейцарский журналист, опубликовавший сообщение о том, что основатель МККК жив.
Начавшаяся в прессе различных стран кампания за признание заслуг Дюнана перед мировым сообществом имела сильный международный резонанс: приветствие Дюнану направил папа Римский Лев XIII, российская императрица Мария Фёдоровна назначила ему пожизненную пенсию, правительство Швейцарии наградило Дюнана специальной премией. В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом (совместно с Ф. Пасси) Нобелевской премии мира. Дюнан отказался прибыть на церемонию вручения премии. Потеряв веру в человечество и разочаровавшись в религии, он завещал похоронить себя без отпевания и гражданской панихиды. Средства от Нобелевской и других многочисленных премий, присуждённых ему в последние годы жизни, Дюнан не использовал и завещал употребить на благотворительные нужды, прежде всего на помощь больным беднякам.
В память о Дюнане и в знак признания его заслуг 8 мая (день рождения Дюнана) отмечается как День Международного Красного Креста и Красного Полумесяца; учреждена медаль Анри Дюнана - высшая награда, присуждаемая МККК. В Хейдене создан Музей Дюнана. Личности Дюнана и его жизни посвящён ряд художественных произведений, пьес, документальных, художественных и телевизионных фильмов.
Сочинения:
L’esclavage chez les musulmans et aux États-Unis de l’Amérique. Gen., 1863;
Fraternité et charité internationales en temps de guerre. [P.], 1864;
La Rénovation de l’Orient. Gen., 1865;
Mémoires. Gen., 1971.
Иллюстрация: Архив БРЭ.