ДЮНАН АНРИ

ДЮНАН АНРИ - швейцарский общественный деятель и писатель.

Из бо­га­той каль­ви­ни­ст­ской се­мьи. С мо­ло­до­сти за­ни­мал­ся бла­го­тво­рительной дея­тель­но­стью. В 1852 году один из ос­но­ва­те­лей швейцарского от­де­ле­ния Хри­сти­ан­ской ас­со­циа­ции мо­ло­дых лю­дей (ИМКА; YMCA). В 1856 году уч­ре­дил в Алжи­ре круп­ное про­мыш­лен­но-фи­нан­со­вое пред­при­ятие с при­вле­че­ни­ем швейцарских и французских ка­пи­та­лов. Став оче­вид­цем сра­же­ния при Соль­фе­ри­но в пе­ри­од ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­ны 1859 года, Дюнан сде­лал це­лью сво­ей жиз­ни ока­за­ние не­от­лож­ной по­мо­щи ра­не­ным и об­лег­че­ние их стра­да­ний.

В вы­пу­щен­ной в 1862 году в Же­не­ве книге «Вос­по­ми­на­ние о Соль­фе­ри­но» («Un souvenir de Sol­fe­ri­no») вы­дви­нул идею соз­да­ния ме­ж­ду­народного об­ще­ст­ва по­мо­щи ра­не­ным на вой­не. По ини­циа­ти­ве и при дея­тель­ном уча­стии Дюнана в 1863 году об­ра­зо­ван под­го­то­вительный ко­ми­тет под председательством Г. А. Дю­фу­ра и про­ве­де­ны 2 ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции (26-29.10.1863 года и 08-22.08.1864 года), на ко­то­рых при­ня­та Же­нев­ская кон­вен­ция об улуч­ше­нии уча­сти ра­не­ных и боль­ных вои­нов во вре­мя су­хо­пут­ной вой­ны, что по­ло­жи­ло на­ча­ло дея­тель­но­сти Ме­ж­ду­народного комитета Крас­но­го Кре­ста (МККК). Дюнан был из­бран его сек­ре­та­рём.

В по­сле­дую­щие го­ды ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал идеи по­мо­щи ра­не­ным и боль­ным вои­нам, рас­про­стра­не­ния Же­нев­ской кон­вен­ции на другие ка­те­го­рии на­се­ле­ния, вы­сту­пал за ли­к­ви­да­цию раб­ст­ва в США и стра­нах Вос­то­ка. В августе 1867 года в свя­зи с бан­крот­ст­вом алжирского пред­при­ятия же­нев­ский суд предъ­я­вил Дюнану об­ви­не­ние в соз­на­тель­ном на­не­се­нии фи­нан­со­во­го ущер­ба до­ве­ри­те­лям, вслед­ст­вие че­го он был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост в МККК и по­ки­нуть Швей­ца­рию. До 1874 года про­жи­вал во Фран­ции. В пе­ри­од фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов и Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года пы­тал­ся вы­сту­пать в ро­ли по­сред­ни­ка ме­ж­ду про­ти­во­бор­ст­вую­щи­ми сто­ро­на­ми, ос­но­вал Все­об­щее об-во при­зре­ния и Все­об­щий со­юз за по­ря­док и ци­ви­ли­за­цию, про­воз­гла­шав­шие сво­ей це­лью про­ти­во­дей­ст­вие воо­руженным кон­флик­там и на­си­лию, в т. ч. соз­да­ние ме­ж­ду­народного су­да по уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­тов.

Ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал идею соз­да­ния еврейского го­су­дар­ст­ва в Па­ле­сти­не. До 1886 года жил в Штут­гар­те, Ри­ме, Кар­лс­руэ, на острове Кор­фу, ис­пы­ты­вал серь­ёз­ные ма­те­ри­аль­ные за­труд­не­ния. В 1887 году по­се­лил­ся в м. Хей­ден (с 1892 года жил при ме­ст­ной боль­ни­це), где, все­ми за­бы­тый, вёл уе­ди­нён­ный об­раз жиз­ни, пре­бы­вая в со­стоя­нии ми­зан­тро­пии и хро­нической де­прес­сии. В 1895 году Дюнан слу­чай­но уви­дел швейцарский жур­на­лист, опуб­ли­ко­вав­ший со­об­ще­ние о том, что ос­но­ва­тель МККК жив.

На­чав­шая­ся в прес­се различных стран кам­па­ния за при­зна­ние за­слуг Дюнана пе­ред ми­ро­вым со­об­ще­ст­вом име­ла силь­ный ме­ж­ду­народный ре­зо­нанс: при­вет­ст­вие Дюнану на­пра­вил па­па Рим­ский Лев XIII, российская императрица Ма­рия Фё­до­ров­на на­зна­чи­ла ему по­жиз­нен­ную пен­сию, пра­ви­тель­ст­во Швей­ца­рии на­гра­ди­ло Дюнана специальной пре­ми­ей. В 1901 году Дюнан стал пер­вым лау­реа­том (совместно с Ф. Пас­си) Но­бе­лев­ской премии ми­ра. Дюнан от­ка­зал­ся при­быть на це­ре­мо­нию вру­че­ния пре­мии. По­те­ряв ве­ру в че­ло­ве­че­ст­во и раз­оча­ро­вав­шись в ре­ли­гии, он за­ве­щал по­хо­ро­нить се­бя без от­пе­ва­ния и гражданской па­ни­хи­ды. Сред­ст­ва от Но­бе­лев­ской и других мно­го­численных пре­мий, при­су­ж­дён­ных ему в по­след­ние го­ды жиз­ни, Дюнан не ис­поль­зо­вал и за­ве­щал упот­ре­бить на бла­го­тво­рительные ну­ж­ды, пре­ж­де все­го на по­мощь боль­ным бед­ня­кам.

В па­мять о Дюнане и в знак при­зна­ния его за­слуг 8 мая (день ро­ж­де­ния Дюнана) от­ме­ча­ет­ся как День Ме­ж­ду­народного Крас­но­го Кре­ста и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца; уч­ре­ж­де­на ме­даль Ан­ри Дю­на­на - выс­шая на­гра­да, при­су­ж­дае­мая МККК. В Хей­де­не соз­дан Му­зей Дюнана. Лич­но­сти Дюнана и его жиз­ни по­свя­щён ряд ху­дожественных про­из­ве­де­ний, пьес, до­ку­мен­таль­ных, ху­дожественных и те­ле­ви­зи­он­ных филь­мов.

Сочинения:

L’esclavage chez les musulmans et aux États-Unis de l’Amérique. Gen., 1863;

Fra­ter­ni­té et charité internationales en temps de gu­er­re. [P.], 1864;

La Rénovation de l’Orient. Gen., 1865;

Mémoires. Gen., 1971.

Иллюстрация: Архив БРЭ.