ДЮМУСТЬЕ
ДЮМУСТЬЕ - cемья французских живописцев, рисовальщиков, золотых дел мастеров и скульпторов, работавших в в XVI-XVIII веках.
Наиболее известна ветвь семьи Дюмустье, восходящая к миниатюристу Жану (? - около 1535 года, Руан); её представители были выдающимися мастерами т. н. карандашного портрета, распространённого в искусстве французского Возрождения и первой половины XVII века (исполнялись итальянскими и цветными карандашами, часто - с подцветкой сангиной, гуашью или пастелью).
Жоффруа [около 1510 года, Руан (?) - похоронен 15.10.1573 года, Париж], сын Жана и брат Местона (золотых дел мастер в Руане в 1530-е годах). Был миниатюристом при дворе Франциска I и Генриха II; работал во дворце Фонтенбло (1537-1540 годы) под руководством Россо Фьорентино, в Руане и Экуане. Исполнял также гравюры (на евангельские сюжеты) и эскизы для витражей. Отец Этьенна II, Пьера I и Косме II (около 1545 года или 1550-1605 годы, Руан), придворного портретиста Екатерины Медичи, затем наваррских королей.
Этьенн II (около 1540 года, Париж - 23.10.1603 года, там же), придворный художник Генриха II, в 1569-1599 годах художник и камердинер Карла IX, Генриха III и Генриха IV. Около 1569-1570 годов находился (вместе с братом Пьером I) с дипломатическим поручением в Вене, при дворе императора Максимилиана II. Среди работ - портреты Генриха III (1570 год), Карла Лотарингского, герцога Майенна (около 1580 года, оба - Национальная библиотека, Париж). Его сын - рисовальщик Пьер II (около 1585-1656 годов).
Пьер I (около 1543 года, Париж - между 08.01 и 05.02.1601 года, там же), учился, вероятно, у отца. В 1583-1584 годах художник и камердинер Генриха III, с 1586 года придворный художник Екатерины Медичи. Испытал влияние Ф. Клуэ и мастеров Фонтенбло школы. Ему приписывается свыше 40 портретов; в лучших из них он стремился не только похоже воспроизвести внешний облик модели, её характер, но и запечатлеть психологическое состояние человека. Среди портретируемых - брат Этьенн II (1569 год и около 1570 года, оба - Эрмитаж, Санкт-Петербург), герцог Алансонский (около 1572 года), Екатерина Медичи и Маргарита Валуа (все - Национальная библиотека, Париж), герцогиня де Жуайёз (около 1576 года, Британский музей, Лондон).
Даниэль (14.05.1574 года, Париж - 21.06.1646 года, там же), сын Косме II. С 1601 года художник дофина (будущего короля Людовика XIII), с 1603 года художник и камердинер Генриха IV, с 1626 года - Гастона, герцога Орлеанского. Автор эффектных портретов, неровных по качеству (всего свыше 300); лучшие из них выдают влияние Ж. и Ф. Клуэ и обнаруживают психологическую проницательность: министра К. Кончини (1624 год, Лувр, Париж), канцлера П. Сегье (1635 год, Эрмитаж), «Портрет молодого человека» (1640 год, там же). Около 80 его работ хранится в Библиотеке Сент-Женевьев в Париже. Его сыновья - рисовальщики Этьенн III (1604 или 1606 год - около 1630 года или после 1653 года) и Никола (1612-1667 годы).
К семье Дюмустье принадлежали также Косме I (?-1552 год), бывший золотых дел мастером при Руанском соборе; руанский миниатюрист Этьенн I (работал в начале XVI века); Карден (или Карантен), королевский скульптор в 1540-1550 годах (работал в Фонтенбло); портретист и гравёр Шарль (?-1782 год), родственные связи которых в точности не установлены.
Иллюстрации:
Даниэль Дюмустье. «Портрет дамыв чёрном платье». Итальянский и цветные карандаши, пастель. 1631 год. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.
Пьер I Дюмустье. Портрет брата (Этьенна II Дюмустье). Итальянский карандаш, сангина, пастель. Около 1570 года. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.