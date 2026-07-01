ДЮМУСТЬЕ

ДЮМУСТЬЕ - cемья французских живописцев , рисовальщиков, золотых дел мастеров и скульпторов, работавших в в XVI-XVIII веках.

Наи­бо­лее из­вест­на ветвь се­мьи Дюмустье, вос­хо­дя­щая к ми­ниа­тю­ри­сту Жа­ну (? - около 1535 года, Ру­ан); её пред­ста­ви­те­ли бы­ли вы­даю­щи­ми­ся мас­те­ра­ми т. н. ка­ран­даш­но­го порт­ре­та, рас­про­стра­нён­но­го в искусстве французского Воз­ро­ж­де­ния и первой половины XVII века (ис­пол­ня­лись итальянскими и цвет­ны­ми ка­ран­да­ша­ми, час­то - с под­цвет­кой сан­ги­ной, гу­а­шью или пас­те­лью).

Жоф­фруа [около 1510 года, Ру­ан (?) - по­хо­ро­нен 15.10.1573 года, Па­риж], сын Жа­на и брат Ме­сто­на (зо­ло­тых дел мас­тер в Руа­не в 1530-е годах). Был ми­ниа­тю­ри­стом при дво­ре Фран­ци­ска I и Ген­ри­ха II; ра­бо­тал во двор­це Фон­тенб­ло (1537-1540 годы) под руководством Рос­со Фьо­рен­ти­но, в Руа­не и Экуа­не. Ис­пол­нял так­же гра­вю­ры (на еван­гель­ские сю­же­ты) и эс­ки­зы для вит­ра­жей. Отец Эть­ен­на II, Пье­ра I и Кос­ме II (около 1545 года или 1550-1605 годы, Ру­ан), при­двор­но­го порт­ре­ти­ста Ека­те­ри­ны Ме­ди­чи, за­тем на­варр­ских ко­ро­лей.

Эть­енн II (около 1540 года, Па­риж - 23.10.1603 года, там же), при­двор­ный ху­дож­ник Ген­ри­ха II, в 1569-1599 годах ху­дож­ник и ка­мер­ди­нер Кар­ла IX, Ген­ри­ха III и Ген­ри­ха IV. Около 1569-1570 годов на­хо­дил­ся (вме­сте с бра­том Пье­ром I) с ди­пло­ма­тическим по­ру­че­ни­ем в Ве­не, при дво­ре императора Мак­си­ми­лиа­на II. Сре­ди ра­бот - порт­ре­ты Ген­ри­ха III (1570 год), Кар­ла Ло­та­ринг­ско­го, гер­цо­га Май­ен­на (около 1580 года, оба - Национальная библиотека, Па­риж). Его сын - ри­со­валь­щик Пьер II (около 1585-1656 годов).

Пьер I (около 1543 года, Па­риж - ме­ж­ду 08.01 и 05.02.1601 года, там же), учил­ся, ве­ро­ят­но, у от­ца. В 1583-1584 годах ху­дож­ник и ка­мер­ди­нер Ген­ри­ха III, с 1586 года при­двор­ный ху­дож­ник Ека­те­ри­ны Ме­ди­чи. Ис­пы­тал влия­ние Ф. Клуэ и мас­те­ров Фон­тенб­ло шко­лы. Ему при­пи­сы­ва­ет­ся свыше 40 порт­ре­тов; в луч­ших из них он стре­мил­ся не толь­ко по­хо­же вос­про­из­ве­сти внеш­ний об­лик мо­де­ли, её ха­рак­тер, но и за­пе­чат­леть пси­хо­ло­гическое со­стоя­ние че­ло­ве­ка. Сре­ди порт­ре­ти­руе­мых - брат Эть­енн II (1569 год и около 1570 года, оба - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), гер­цог Алан­сон­ский (около 1572 года), Ека­те­ри­на Ме­ди­чи и Мар­га­ри­та Ва­луа (все - Национальная библиотека, Па­риж), гер­цо­ги­ня де Жу­ай­ёз (около 1576 года, Британский му­зей, Лон­дон).

Да­ни­эль (14.05.1574 года, Па­риж - 21.06.1646 года, там же), сын Кос­ме II. С 1601 года ху­дож­ник до­фи­на (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIII), с 1603 года ху­дож­ник и ка­мер­ди­нер Ген­ри­ха IV, с 1626 года - Гас­то­на, гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го. Ав­тор эф­фект­ных порт­ре­тов, не­ров­ных по ка­че­ст­ву (все­го свыше 300); луч­шие из них вы­да­ют влия­ние Ж. и Ф. Клуэ и об­на­ру­жи­ва­ют пси­хо­ло­гическую про­ни­ца­тель­ность: ми­ни­ст­ра К. Кон­чи­ни (1624 год, Лувр, Па­риж), канц­ле­ра П. Се­гье (1635 год, Эр­ми­таж), «Порт­рет мо­ло­до­го че­ло­ве­ка» (1640 год, там же). Около 80 его ра­бот хра­нит­ся в Библиотеке Сент-Же­невь­ев в Па­ри­же. Его сы­но­вья - ри­со­валь­щи­ки Эть­енн III (1604 или 1606 год - около 1630 года или по­сле 1653 года) и Ни­ко­ла (1612-1667 годы).

К се­мье Дюмустье при­над­ле­жа­ли так­же Кос­ме I (?-1552 год), быв­ший зо­ло­тых дел мас­те­ром при Ру­ан­ском со­бо­ре; ру­ан­ский ми­ниа­тю­рист Эть­енн I (ра­бо­тал в начале XVI века); Кар­ден (или Ка­ран­тен), ко­ро­лев­ский скульп­тор в 1540-1550 годах (ра­бо­тал в Фон­тенб­ло); порт­ре­тист и гра­вёр Шарль (?-1782 год), род­ст­вен­ные свя­зи ко­то­рых в точ­но­сти не ус­та­нов­ле­ны.

Иллюстрации:

Да­ни­эль Дю­му­стье. «Порт­рет да­мыв чёр­ном пла­тье». Италь­ян­ский и цвет­ные ка­ран­да­ши, пас­тель. 1631 год. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

Пьер I Дю­му­стье. Порт­рет бра­та (Эть­ен­на II Дю­му­стье). Италь­ян­ский ка­ран­даш, сан­ги­на, пас­тель. Около 1570 года. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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