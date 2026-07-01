ДЮМУРЬЕ, ШАРЛЬ-ФРАНСУА ДЮ ПЕРЬЕ

Дюмурье (фр. Dumouriez), Шарль-Франсуа дю Перье (26.01.1739, Камбре — 14.03.1823, Тарвиль-Парк) — французский военный и государственный деятель.

Происходил из семьи родовитого дворянства. С 18 лет на военной службе. Участник Семилетней войны 1756—1763 . Капитан кавалерии (1761), кавалер ордена Св. Людовика, имел 22 ранения. Выполнял дипломатические и военные поручения на Корсике, в Испании, Португалии и Польше. Комиссар порта Шербур, бригадный генерал (1788). Воспользовался Французской революцией XVIII в. , чтобы сделать карьеру. Поддерживал хорошие отношения и с придворными, и с жирондистами , и с монтаньярами (см. Гора ). Занимая пост министра иностранных дел (март—июнь 1792), пытался разрушить союз между Австрией и Пруссией. После отставки правительства — в действующей армии. Генерал-лейтенант (июнь 1792), командующий Северной армией с августа 1792. Выиграл сражения при Вальми 20 сентября 1792 и Жемаппе 6 ноября 1792. Его войска оккупировали Бельгию, но при Неервиндене 18 марта 1793 потерпели поражение, после чего Д. начал тайные переговоры с командованием первой антифранцузской коалиции (см. Наполеоновские войны ), предлагая повернуть армию на Париж и восстановить монархию во главе с Людовиком XVII . После неудачи этого плана Д., взяв в плен комиссаров Конвента, отправленных для его ареста, и военного министра П. Р. Бернонвиля, бежал 5 апреля 1793 в расположение австрийцев. В дальнейшем предлагал свои услуги России и Пруссии, был советником английского правительства.

Соч.: Mémoires du général Dumouriez écrits par lui-même. Vol. 2. Hambourg et Leipzig, 1794; Coup d’oeil politique sur l’avenir de la France. Hamboutg, 1795; De la république, ou coup d’œil politique sur l’avenir de la France. Hambourg, 1797; Tableau spéculatif de l’Europe. S. l., 1798.

Лит.: Henry I. Dumouriez. Général de la Révolution (1739—1823). Biographie. Paris, 2002; Bois J.-P. Dumouriez. Héros et proscrit. Un itinéraire militaire, politique et moral entre l’Ancien régime et la Restauration. Paris, 2005; Howe P. Ch. Foreign Policy and the French Revolution. Charles-François Dumouriez, Pierre Lebrun, and the Belgian Plan, 1789—1793. New York, 2008; Chuquet A. Dumouriez. Clermont-Ferrand, 2009.