ДЮМУРЬЕ ШАРЛЬ ФРАНСУА
ДЮМУРЬЕ ШАРЛЬ ФРАНСУА - французский генерал и политический деятель.
Начал военную карьеру в период Семилетней войны 1756-1763 годов, затем выполнял секретные дипломатические поручения, разработал план захвата острова Корсика и участвовал в его осуществлении (1768-1769 годы). В 1770-1771 годах командовал отрядом польских конфедератов, был разбит А. В. Суворовым под Ландскруной в 1771 году.
В начале Французской революции XVIII века командовал национальной гвардией в городе Шербур, в 1790 году из карьеристских соображений вступил в Якобинский клуб. В марте - июне 1792 года министр иностранных дел в жирондистском правительстве, склонял Людовика XVI объявить войну Австрии. С июня 1792 года военный министр. В августе 1792 года назначен командующим Северной армией, которая одержала победы при Вальми (сентябрь 1792 года) и Жемапе (ноябрь 1792 года) и оккупировала Австрийские Нидерланды.
В марте 1793 года потерпел поражение при Нервиндене, вступил в тайные переговоры с австрийцами, намереваясь восстановить во Франции монархию. Планировал наступление на Париж, но не был поддержан армией. Обвинённый в измене, в начале апреля 1793 года бежал к австрийцам. В последующие годы участвовал в ряде заговоров монархической оппозиции. С 1804 года жил в Великобритании на пенсию английского правительства, не имел политического влияния.
Сочинения:
Galerie des aristocrates militaires et mémoires secrets. L.; P., 1790;
Recueil de traités politiques. Hamb., 1797. Vol. 1-2;
Tableau spéculatif de l’Europe. Hamb., 1798;
La vie et les mémoires. P., 1822-1823. Vol. 1-4;
Mémoires et correspondance inédits. P., 1834. Vol. 1-2.