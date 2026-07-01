ДЮМУРЬЕ ШАРЛЬ ФРАНСУА

ДЮМУРЬЕ ШАРЛЬ ФРАНСУА - французский генерал и политический деятель.

На­чал во­енную карь­е­ру в пе­ри­од Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов , за­тем вы­пол­нял сек­рет­ные ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния, раз­ра­бо­тал план за­хва­та острова Кор­си­ка и уча­ст­во­вал в его осу­ще­ст­в­ле­нии (1768-1769 годы). В 1770-1771 годах ко­ман­до­вал от­ря­дом польских кон­фе­де­ра­тов, был раз­бит А. В. Су­во­ро­вым под Ланд­скру­ной в 1771 году.

В на­ча­ле Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века ко­ман­до­вал национальной гвар­ди­ей в городе Шер­бур, в 1790 году из карь­е­ри­ст­ских со­об­ра­же­ний всту­пил в Яко­бин­ский клуб. В мар­те - ию­не 1792 года министр иностранных дел в жи­рон­ди­ст­ском пра­ви­тель­ст­ве , скло­нял Лю­до­ви­ка XVI объ­я­вить вой­ну Ав­ст­рии. С ию­ня 1792 года во­енный ми­нистр. В августе 1792 года на­зна­чен ко­ман­дую­щим Северной ар­ми­ей, ко­то­рая одер­жа­ла по­бе­ды при Валь­ми (сентябрь 1792 года) и Же­ма­пе (но­ябрь 1792 года) и ок­ку­пи­ро­ва­ла Австрийские Ни­дер­лан­ды.

В мар­те 1793 года по­тер­пел по­ра­же­ние при Нер­вин­де­не, всту­пил в тай­ные пе­ре­го­во­ры с ав­ст­рий­ца­ми, на­ме­ре­ва­ясь вос­ста­но­вить во Фран­ции мо­нар­хию. Пла­ни­ро­вал на­сту­п­ле­ние на Па­риж, но не был под­дер­жан ар­ми­ей. Об­ви­нён­ный в из­ме­не, в на­ча­ле апреля 1793 года бе­жал к ав­ст­рий­цам. В по­сле­дую­щие го­ды уча­ст­во­вал в ря­де за­го­во­ров мо­нар­хической оп­по­зи­ции. С 1804 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии на пен­сию английского пра­ви­тель­ст­ва, не имел по­ли­тического влия­ния.

Сочинения:

Galerie des aristocrates militaires et mé­moi­res secrets. L.; P., 1790;

Recueil de traités politiques. Hamb., 1797. Vol. 1-2;

Tableau spé­culatif de l’Europe. Hamb., 1798;

La vie et les mémoires. P., 1822-1823. Vol. 1-4;

Mé­mo­ires et cor­respondance inédits. P., 1834. Vol. 1-2.