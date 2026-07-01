ДЮМА, РЕНЕ ФРАНСУА

Дюма (фр. Dumas), Рене Франсуа (14.12.1753, Жюссе — 28.07.1794, Париж) — французский политический и государственный деятель.

Учился в семинарии, но затем избрал профессию адвоката. Принял активное участие во Французской революции XVIII в . В 1790 создал народное общество, ставшее затем филиалом Якобинского клуба . В 1791 избран мэром Лон-ле-Сонье (департамент Юра). В 1792 стал выборщиком. С началом контрреволюционного мятежа в департаменте Юра перебрался в Париж. С августа 1793 — заместитель председателя Революционного трибунала , с апреля 1794 — его председатель. Осудил на смерть П.Г. Шометта . Вел большинство процессов периода Великого террора. Арестован в ходе термидорианского переворота , осужден и казнен вместе с другими робеспьеристами .

Лит.: Ponsot G. Quelques renseignements inédits sur Dumas-le-Rouge, président du Tribunal révolutionnaire de Paris (1757—1794) // Bulletin de la Fédération des sociétés savantes de Franche-Comté. 1955. № 2.; Henry-Rosier M. Dumas-le-Rouge, président du Tribunal révolutionnaire, et la comtesse de Lauraguais // Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Procès-verbaux et Mémoires. T. 172. 1958; Monnier M. Dumas Réne François // Dictionnaire historique de la Révolution française. Paris, 1988.