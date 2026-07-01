ДЮМА АЛЕКСАНДР (СЫН)
ДЮМА АЛЕКСАНДР (Дюма-сын) - французский писатель, член Французской академии.
Сын А. Дюма. C ранних лет воспитывался в пансионе. Дебютировал как поэт; первый поэтический сборник «Грехи молодости» («Péchés de jeunesse», 1847 год) не принёс успеха.
Большую популярность снискали исторические романы-фельетоны Дюма «Тристан Рыжеволосый» («Tristan le Roux», 1849 год), «Генрих Наваррский» («Henri de Navarre», 1850 год), «Две Фронды» («Les deux Frondes», 1851 год) и другие. Успех имели нравоописательные и нравоучительные романы, в которых сочетание жизненной достоверности с увлекательной интригой, сентиментальности с морализаторством отвечало вкусам читательской публики этой эпохи: «Диана де Лис» («Diane de Lys», 1851 год), «Дама в жемчугах» («La dame aux perles», 1854 год) и другие.
В драмах «Полусвет» («Demi-monde», 1855 год), «Денежный вопрос» («La question d’argent», 1857 год), «Побочный сын» («Fils naturel», 1858 год), «Жена Клода» («Femme de Claude», 1873 год) и других Дюма затрагивал насущные проблемы общественной морали - семейных отношений, развода, адюльтера, нравов «полусвета». Наибольшая популярность выпала на долю романа и драмы на один сюжет и под одним названием - «Дама с камелиями» («La dame aux camélias», роман - 1848 год, русский перевод 1892 год; драма - 1852 год, на её сюжет написана опера Дж. Верди «Травиата», 1853 год). Сочинения Дюма пользовались популярностью в России, начиная с середины XIX века неоднократно переводились на русский язык, ставились на сцене. Награждён орденом Почётного легиона (1892 год).
Сочинения:
Théâtre complet. P., 1923. Vol. 1–10.