ДЮМА АЛЕКСАНДР (СЫН)

ДЮМА АЛЕКСАНДР (Дю­ма-сын) - французский писатель, член Французской академии.

Сын А. Дю­ма. C ран­них лет вос­пи­ты­вал­ся в пан­сио­не. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт ; пер­вый по­этический сборник «Гре­хи мо­ло­до­сти» («Péchés de jeunes­se», 1847 год) не при­нёс ус­пе­ха.

Боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли ис­то­рические ро­ма­ны-фель­е­то­ны Дю­ма «Три­стан Ры­же­во­ло­сый» («Tristan le Roux», 1849 год), «Ген­рих На­варр­ский» («Henri de Navarre», 1850 год), «Две Фрон­ды» («Les deux Fron­des», 1851 год) и другие. Ус­пех име­ли нра­во­опи­са­тель­ные и нра­во­учи­тель­ные ро­ма­ны, в ко­то­рых со­че­та­ние жиз­нен­ной дос­то­вер­но­сти с ув­ле­ка­тель­ной ин­три­гой, сен­ти­мен­таль­но­сти с мо­ра­ли­за­тор­ст­вом от­ве­ча­ло вку­сам чи­та­тель­ской пуб­ли­ки этой эпо­хи: «Диа­на де Лис» («Diane de Lys», 1851 год), «Да­ма в жем­чу­гах» («La dame aux perles», 1854 год) и другие.

В дра­мах «По­лу­свет» («Demi-monde», 1855 год), «Де­неж­ный во­прос» («La question d’ar­gent», 1857 год), «По­боч­ный сын» («Fils naturel», 1858 год), «Же­на Кло­да» («Femme de Clau­de», 1873 год) и других Дю­ма за­тра­ги­вал на­сущ­ные про­бле­мы об­щественной мо­ра­ли - се­мей­ных от­но­ше­ний, раз­во­да, адюль­те­ра, нра­вов «по­лу­све­та». Наи­боль­шая по­пу­ляр­ность вы­па­ла на до­лю ро­ма­на и дра­мы на один сю­жет и под од­ним на­зва­ни­ем - «Да­ма с ка­ме­лия­ми» («La dame aux ca­mé­lias», ро­ман - 1848 год, русский перевод 1892 год; дра­ма - 1852 год, на её сю­жет на­пи­са­на опе­ра Дж. Вер­ди «Тра­виа­та», 1853 год). Со­чи­не­ния Дю­ма поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью в Рос­сии, на­чи­ная с середины XIX века не­од­но­крат­но пе­ре­во­ди­лись на русский язык, ста­ви­лись на сце­не. На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1892 год).

Сочинения:

Théâtre complet. P., 1923. Vol. 1–10.