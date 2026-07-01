ДЮКОВ ЕВГЕНИЙ ФЕОФИЛОВИЧ

ДЮКОВ ЕВГЕНИЙ ФЕОФИЛОВИЧ - регент, певец, автор духовно-музыкальных сочинений.

Родился в семье священника. С детских лет вместе с братьями прислуживал отцу в церкви. В 1914 году окончил Харьковскую духовную семинарию. Обучался на медицинском факультете Харьковского университета. Во время первой мировой войны служил в армии Л. Г. Корнилова и затем в Белой Армии А. И. Деникина и П. Н. Врангеля . Получил звание офицера. В 1920 году выехал с воинскими частями из Крыма в Галлиполи, затем в Софию и, наконец, в Чехословакию, где поступил на медицинский факультет Карлова университета. По окончании остался в Праге и работал врачом.

В начале 20-х годов Дюков поступил в Общестуденческий русский хор, созданный в Праге в 1921 году при содействии чехословацкого правительства. Хор ставил целью объединение музыкальных деятелей русского общества за границей и распространение русской музыки в Чехословацкой Республике и за ее пределами. В 1923 году из Петрограда был приглашен возглавить хор композитор и хоровой дирижер А. А. Архангельский. После смерти музыканта 16 ноября 1924 года хор стал носить его имя и популяризировать его творческое наследие. В посвященных Архангельскому концертах исполнялись его духовная и светская музыка, обработки народных песен. По такому же принципу строились и многие другие концерты хора, который также пел за богослужением, выступал на радио, принимал участие в общественных торжествах. Получивший самую широкую известность в Чехословакии и русских диаспорах многих стран мира коллектив был упразднен 2 июня 1950 года.

В разные годы хором управляли И. Р. Вебер, А. Т. Гречанинов, Б. С. Евтушенко, В. Ф. Кибальчич, Н. А. Кожин, И. В. Крбец, П. П. Милоставский, А. Н. Новикова-Рыжкова, Г. И. Пехар, А. И. Терлецкий, А. Г. Чесноков. 18 марта 1937 года дирижером хора (тогда он именовался «Русский хор имени Архангельского» или «Русский хор «Архангельский»») и председателем его правления был избран Дюков, в то время уже получивший известность как руководитель вокального октета, выступавшего на Чехословацком радио. Обладатель прекрасного тенора, в 30-х годах Дюков принимал участие в концертах Русского хора как солист.

Дюков управлял хором до середины 1942 года, выступая с ним в Праге, Ужгороде, Мукачеве, а также записывал концерты на радио. Помимо отчетных концертов и выступлений, посвященных Дню русской культуры и дню памяти мученицы Татианы, хор 12 мая 1938 года пел на вечере памяти Ф. И. Шаляпина. В 1940 году дал концерт в честь 100-летия со дня рождения П. И. Чайковского . Сбор от этого концерта пошел в пользу Свято-Николаевской церкви в Праге. Рецензенты отмечали мастерское управление Дюкова хором, его самозабвенное служение делу. Лишившийся государственной поддержки хор содержался на членские взносы и переживал нелегкие времена.

Ежегодной традицией было пение хора в ноябре в церкви святителя Николая на заупокойной обедне по Архангельскому. В том же храме мужской состав хора в 1939 и 1940 годах пел пасхальную заутреню. Около 10 раз под управлением Дюкова полный хор пел литургию на Ольшанском кладбище (в 1940 году она была посвящена памяти Чайковского). Последние проведенные Дюковым концерты состоялись 26 апреля и 9 июня 1942 года. и были посвящены 20-летнему юбилею хора (1941 год). На них в числе других сочинений были исполнены композиция Дюкова «Христос воскресе» и его же обработка народной песни «Вдоль да по речке». Из произведений Дюкова известен также ексапостиларий Великой пятницы «Разбойника благоразумнаго».

В конце 1944 года Дюков был арестован гестапо и посажен в тюрьму, откуда вышел во время Пражского восстания 5 мая 1945 года. 14 мая того же года Дюков был арестован СМЕРШем, однако через месяц освобожден. Работал врачом на автомобильном заводе «Шкода» и в боксерском клубе в Праге. Пользовался известностью как врач. Тяжело переживал политическую ситуацию, сложившуюся в Чехословакии с приходом к власти коммунистов.

Исторические источники:

ГЦММК. Ф. 184;

San-Francisco (USA). Museum of Russian Culture. Coll. 128. Box 1.

Музыкальные сочинения:

«Разбойника благоразумнаго»: Трио для муж. голосов. Прага[: Нотное изд-во Общедоступного хора «Архангельский», б. г.].

Иллюстрация:

Е. Ф. Дюков. Фотография. 30-е годы ХХ века. Архив Православной энциклопедии.