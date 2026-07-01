ДЮКЛО ЖАК

ДЮКЛО ЖАК - французский политический деятель.

Из се­мьи плот­ни­ка. Тру­до­вую дея­тель­ность на­чал в 12 лет. В 1915-1917 годах ря­до­вым уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не . По­сле де­мо­би­ли­за­ции вер­нув­шись в Па­риж, вме­сте с А. Бар­бю­сом и П. Вай­я­ном-Ку­тю­рье соз­дал Рес­пуб­ли­кан­скую ас­со­циа­цию бывших фрон­то­ви­ков. С 1920 года член Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (ФКП). С 1926 года член ЦК, с 1931 года член По­лит­бю­ро, в 1931-1964 годах сек­ре­тарь ЦК Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии.

На 7-м кон­грес­се Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла в 1935 году из­бран чле­ном его Ис­пол­нительного комитета. В 1926-1932 годах, 1936-1939 годах депутат французского пар­ла­мен­та (с 1936 года ви­це-председатель па­ла­ты де­пу­та­тов). По­сле за­пре­ще­ния Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (26.08.1939 ода) пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние. В 1940 году за­оч­но при­го­во­рён французскими вла­стя­ми к 5 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния.

Во вре­мя германской ок­ку­па­ции (1940-1944 годы) ра­бо­тал в под­по­лье в Па­ри­же, был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния , при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке Па­риж­ско­го вос­ста­ния 1944 года . В 1944-1945 годах член Кон­суль­та­тив­ной ас­самб­леи Фран­ции, в 1945-1946 годах ви­це-председатель Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, в 1946-1948 годах ви­це-председатель Национального со­б­ра­ния Фран­ции, в 1946-1958 годах депутат и председатель фрак­ции Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии в Национальном со­б­ра­нии. С 1959 года се­на­тор и председатель груп­пы Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии в Се­на­те. На вы­бо­рах в 1969 году вы­дви­гал­ся кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та Фран­ции.

Вид­ный тео­ре­тик ра­бо­че­го и ком­му­ни­стического дви­же­ния, ав­тор ря­да ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний. Име­нем Дюкло на­зван ряд улиц и пло­ща­дей в Па­ри­же и других французских го­ро­дах, ули­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Сочинения:

Един­ст­во дей­ст­вий ра­бо­че­го клас­са и на­род­ный фронт. М., 1956

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1959.

Бу­ду­щее де­мо­кра­тии. M., 1963

Гол­лизм, тех­но­кра­тия, кор­по­ра­ти­визм. М., 1964

Ок­тябрь 17 го­да и Фран­ция. М., 1967

Ба­ку­нин и Маркс: Тень и свет. М., 1975

Во что я ве­рю. М., 1980

Ме­муа­ры. M., 1985. Т. 1–3