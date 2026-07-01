ДЮКЛО ЖАК
ДЮКЛО ЖАК - французский политический деятель.
Из семьи плотника. Трудовую деятельность начал в 12 лет. В 1915-1917 годах рядовым участвовал в Первой мировой войне. После демобилизации вернувшись в Париж, вместе с А. Барбюсом и П. Вайяном-Кутюрье создал Республиканскую ассоциацию бывших фронтовиков. С 1920 года член Французской коммунистической партии (ФКП). С 1926 года член ЦК, с 1931 года член Политбюро, в 1931-1964 годах секретарь ЦК Французской коммунистической партии.
На 7-м конгрессе Коммунистического интернационала в 1935 году избран членом его Исполнительного комитета. В 1926-1932 годах, 1936-1939 годах депутат французского парламента (с 1936 года вице-председатель палаты депутатов). После запрещения Французской коммунистической партии (26.08.1939 ода) перешёл на нелегальное положение. В 1940 году заочно приговорён французскими властями к 5 годам тюремного заключения.
Во время германской оккупации (1940-1944 годы) работал в подполье в Париже, был одним из организаторов и руководителей Движения Сопротивления, принимал участие в подготовке Парижского восстания 1944 года. В 1944-1945 годах член Консультативной ассамблеи Франции, в 1945-1946 годах вице-председатель Учредительного собрания, в 1946-1948 годах вице-председатель Национального собрания Франции, в 1946-1958 годах депутат и председатель фракции Французской коммунистической партии в Национальном собрании. С 1959 года сенатор и председатель группы Французской коммунистической партии в Сенате. На выборах в 1969 году выдвигался кандидатом на пост президента Франции.
Видный теоретик рабочего и коммунистического движения, автор ряда исторических исследований. Именем Дюкло назван ряд улиц и площадей в Париже и других французских городах, улица в Санкт-Петербурге.
Сочинения:
Единство действий рабочего класса и народный фронт. М., 1956
Избранные произведения. М., 1959.
Будущее демократии. M., 1963
Голлизм, технократия, корпоративизм. М., 1964
Октябрь 17 года и Франция. М., 1967
Бакунин и Маркс: Тень и свет. М., 1975
Во что я верю. М., 1980
Мемуары. M., 1985. Т. 1–3