ДЮКАНЖ, ШАРЛЬ ДЮ ФРЕН

Дюканж (фр. Du Cange), Шарль дю Френ (18.12.1610, Амьен — 23.10.1688, Париж) — французский историк, филолог, лексикограф.

Получил образование в иезуитском коллеже в Амьене, затем в университетах Орлеана и Парижа. В 1668 из-за эпидемии чумы переехал с семьей в Париж, где сблизился с членом конгрегации мавристов монахом Жаном Мабийоном (Мабильоном), палеографом и основателем дипломатики .

С 1657 стали выходить его сочинения и издания источников по византийской истории, а также работы по истории Франции. Д. издал «Историю Людовика Святого» Жана Жуанвиля , сочинения византийских историков Иоанна Киннама и Иоанна Зонары с приложением прежде изданных сочинений Анны Комнины и Никифора Вриенния и с обширными комментариями. В 1680 Д. опубликовал «Историю Византии» («Historia Byzantina») в 2 частях: «О византийских фамилиях» («De familiis Byzantinis») и «Христианский Константинополь» («Constantinopolis Christiana»). Подробное исследование Д. посвящено знатным родам латинского Востока: членам иерусалимского, кипрского, армянского и других королевских домов.

Главный труд Д. — словари средневековых греческого и латинского языков. В 3 томах Словаря средневековой и варварской латыни (Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, 1678) он собрал и проанализировал значительное количество средневековых текстов, как на латыни, так и на немецком, итальянском, испанском, англосаксонском и иных языках. Во Введении Д. рассуждает о причинах «порчи» латинского языка в Средние века. Затем следует каталог почти 5 тыс. средневековых латинских писателей с указанием их биографий и сведений о сочинениях. Собственно лексикон содержит 14 тыс. слов. Труд Д. — результат 50-летней исследовательской работы. Бенедиктинцы-мавристы дополнили латинский глоссарий Д. еще 3 томами (1733—1736). В 1688 последовало издание Словаря средневекового и нелитературного греческого языка (Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis), который и в настоящее время используют специалисты по Средневековью.

Д. похоронен в церкви Сен-Жерве-Сен-Проте в Париже, его могила не сохранилась.

Автографы и библиотеку Д. унаследовал его старший сын Филипп, умерший в 1692, не оставив потомства. Второй сын, Франсуа продал коллекцию. Большая часть ее оказалась впоследствии у барона Хоэндорфа, остальное стало собственностью семейства д’Озье, составителей французских генеалогий. Высоко ценя научное наследие Д., французское правительство постепенно скупило большую часть автографов, и ныне они хранятся в Национальной библиотеке в Париже.

Соч.: Histoire de l’Empire de Constantinople sous les empereurs français. Vol. 2. Paris, 1657; Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Vol. 3. Paris, 1678; Cyrilli, Philoxeni aliorumque Veterum glossaria. Paris, 1679; Mémoire sur le projet d’un nouveau recueil des historiens de France. Paris, 1679; Historia Byzantina, duplici commentario illustrata. Vol. 2. Paris, 1680; Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Lugduni, 1688. Vol. 2. Graz, 2003 (репринт. изд.); De imperatorum Constantinopolitanorum seu inferioris aevi vel imperii uti vocant numismatibus dissertatio. Roma, 1755; Histoire de l’état, de la ville d’Amiens et de ses comtes. Amiens, 1840; Les Familles d’outre-mer. Paris, 1869.

Изд.: Traité historique du chef de S. Jean-Baptiste. Paris, 1665; Jean, sire de Joinville. Histoire de saint Louis, du roy de France. T. 3. Paris, 1668; Ioannes Cinnamus. Historiarum de rebus gestis a Ioanne et Manuele Comnenis. Paris, 1670; Lettre du Sieur N., conseiller du roi. Paris, 1682; Ioannes Zonaras. Annales. Vol. 2. Paris, 1686—1687; Chronicon Paschale. Paris, 1688; Νικηφόρος Γρηγορᾶς. Ρωμαϊκὴς ῾Ιστορία. 2 τ. Paris, 1702.

Лит.: Considine J. Du Cange: Lexicography and the Medieval Heritage // Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research / Hrsg. von J. Coleman et al. Tübingen, 2004. S. 1—10. (Lexicographica. Ser. maior; 123); Feugère L. J. Étude sur la vie et les ouvrages de Du Cange. Paris, 1852; Hardouin H. Essai sur la vie et sur les ouvrages de Du Cange. Amiens, 1849; Joassart B., Chifflet P.-F. Charles Du Cange et les Bollandistes: Un nouveau volume du Tabularium hagiographicum, suivi d’une lettre partiellement inédite de Papebroch à Du Cange // Analecta Bollandiana. Vol. 123. 2005. P. 185—189.