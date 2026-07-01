ДЮКАНЖ ШАРЛЬ

ДЮКАНЖ ШАРЛЬ - французский историк и филолог, один из основателей византиноведения.

Окон­чил ие­зу­ит­ский кол­ледж в Амь­е­не, изу­чал пра­во в Ор­ле­ан­ском университете. По­сле по­свя­ще­ния в ад­во­ка­ты (1631 год) за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой в Ор­леа­не и Па­ри­же; вер­нув­шись в Амь­ен (1638 год), вы­ку­пил в 1645 году у сво­его тес­тя долж­ность государственного ка­зна­чея. По­ки­нув Амь­ен в 1668 году из-за эпи­де­мии чу­мы, пе­ре­ехал в Па­риж.

Пуб­ли­ка­цию сво­их на­учных тру­дов Дюканж на­чал в зре­лом воз­рас­те (по­сле 45 лет). Сре­ди них главное ме­сто за­ни­ма­ют со­чи­не­ния по ис­то­рии Ви­зан­тии и из­да­ния ви­зантийских ис­то­ри­ков (Ио­анн Кин­нам, Ио­анн Зо­на­ра, «Пас­халь­ная хро­ни­ка»); за­ни­мал­ся так­же ис­то­ри­ей средневековой Фран­ции, ге­неа­ло­ги­ей, ну­миз­ма­ти­кой , гео­гра­фи­ей, па­лео­гра­фи­ей и другими дис­ци­п­ли­на­ми.

Не­пре­хо­дя­щее на­учное зна­че­ние име­ют со­став­лен­ные Дюканжем сло­ва­ри сред­не­ве­ко­вых латинских и греческих язы­ков, со­дер­жа­щие бо­га­тую спра­воч­ную ин­фор­ма­цию о пи­са­те­лях и реа­ли­ях ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья. Све­де­ния для сво­их тру­дов учёный-эру­дит, вла­дев­ший многими язы­ка­ми, чер­пал из уни­каль­ных ру­ко­пис­ных ис­точ­ни­ков (в т. ч. сла­вян­ских и ту­рец­ких). Об­шир­ное ру­ко­пис­ное на­сле­дие Дюканжа, со­б­ран­ное в середине XVIII века од­ним из его по­том­ков, хра­нит­ся в па­риж­ской Национальной биб­лио­те­ке.

Сочинения:

Historia Byzantina duplici commentario illustrata. P., 1680

Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Lugduni, 1688. Vol. 1–2. Bologna, 1977

Glossarium ad scrip­to­res mediae et infimae latinitatis. P., 1733–1736. Vol. 1–6. Niort, 1883–1887. Vol. 1–10

Иллюстрация: Архив БРЭ.