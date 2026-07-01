ДЮКАНЖ ШАРЛЬ
ДЮКАНЖ ШАРЛЬ - французский историк и филолог, один из основателей византиноведения.
Окончил иезуитский колледж в Амьене, изучал право в Орлеанском университете. После посвящения в адвокаты (1631 год) занимался юридической практикой в Орлеане и Париже; вернувшись в Амьен (1638 год), выкупил в 1645 году у своего тестя должность государственного казначея. Покинув Амьен в 1668 году из-за эпидемии чумы, переехал в Париж.
Публикацию своих научных трудов Дюканж начал в зрелом возрасте (после 45 лет). Среди них главное место занимают сочинения по истории Византии и издания византийских историков (Иоанн Киннам, Иоанн Зонара, «Пасхальная хроника»); занимался также историей средневековой Франции, генеалогией, нумизматикой, географией, палеографией и другими дисциплинами.
Непреходящее научное значение имеют составленные Дюканжем словари средневековых латинских и греческих языков, содержащие богатую справочную информацию о писателях и реалиях европейского Средневековья. Сведения для своих трудов учёный-эрудит, владевший многими языками, черпал из уникальных рукописных источников (в т. ч. славянских и турецких). Обширное рукописное наследие Дюканжа, собранное в середине XVIII века одним из его потомков, хранится в парижской Национальной библиотеке.
Сочинения:
Historia Byzantina duplici commentario illustrata. P., 1680
Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Lugduni, 1688. Vol. 1–2. Bologna, 1977
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. P., 1733–1736. Vol. 1–6. Niort, 1883–1887. Vol. 1–10
Иллюстрация: Архив БРЭ.