ДЮКА ПОЛЬ
ДЮКА ПОЛЬ - французский композитор, музыкальный критик и педагог, член Академии изящных искусств Франции.
Сын банкира. С 1882 года учился в Парижской консерватории по классу фортепиано Ж. Матьяса, по классу композиции Э. Гиро. 2-я Римская премия за кантату «Велледа» (1888 год). С 1910 года профессор Парижской консерватории (до 1913 года оркестровка, с 1928 года - композиция), одновременно с 1926 года возглавлял кафедру композиции в Нормальной школе (среди учеников - О. Мессиан, Л. Пипков, Ю. Г. Крейн, Си-Синхай). Влиянием Р. Вагнера и С. Франка отмечены его увертюра «Полиевкт» (по П. Корнелю, 1891 год), Симфония C-dur (1896 год), сразу вошедшие в репертуар ведущих французских оркестров, а также соната es-moll (1900 год) и «Вариации, интерлюдия и финал на тему Рамо» (1903 год).
Мировое признание Дюку принесло симфоническое скерцо «Ученик Чародея» (по одноименной балладе И. В. Гёте, 1897 год), блестящую оркестровку которого высоко ценил Н. А. Римский-Корсаков. Богатые колористические находки импрессионистской оперы «Ариана и Синяя Борода» (по одноименной пьесе М. Метерлинка; поставлена в 1907 году, «Опера-Комик», Париж) получили развитие в хореографической поэме «Пери» (на сюжет древнеиранской легенды, 1912 год, театр «Шатле», там же), посвящённой первой исполнительнице главной роли - балерине Н. В. Трухановой (с А. П. Павловой в главной роли - 1921 год, Парижская опера). Сочинения 1920-х годов (поэма «Жалоба фавна в отдалении», «Аллегро» для фортепиано, романс «Amours» на слова П. де Ронсара и другие) отличаются психологизмом, утончённостью гармоний, отчасти возрождают старинную стилистику. Многие почти законченные произведения (в т. ч. соната для скрипки и фортепиано) были уничтожены композитором. Влияние его музыки (главным образом гармонии и инструментовки) испытали многие композиторы XX века (И. Ф. Стравинский, А. фон Цемлинский и другие).
Сотрудничал как музыкальный критик в периодических изданиях «Revue hebdomadaire», «Chronique des Arts», «Le Quotidien» и других, автор более 330 статей. Одним из первых во Франции оценил значение творчества М. П. Мусоргского.
Сочинения:
Les écrits de P. Dukas sur la musique. P., 1948
Correspondance / Établi par G. Favre. P., 1971
Статьи и рецензии композиторов Франции. Конец XIX - начало XX в. Л., 1972. С. 218–345
Иллюстрация: Архив БРЭ.