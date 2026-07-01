ДЮКА ПОЛЬ

ДЮКА ПОЛЬ - французский композитор, музыкальный критик и педагог, член Академии изящных искусств Франции.

Сын бан­ки­ра. С 1882 года учил­ся в Па­риж­ской консерватории по клас­су фортепиано Ж. Мать­я­са, по клас­су ком­по­зи­ции Э. Ги­ро. 2-я Римская премия за кан­та­ту «Вел­ле­да» (1888 год). С 1910 года про­фессор Па­риж­ской консерватории (до 1913 года ор­ке­ст­ров­ка, с 1928 года - ком­по­зи­ция), од­но­вре­мен­но с 1926 года воз­глав­лял ка­фед­ру ком­по­зи­ции в Нор­маль­ной шко­ле (сре­ди уче­ни­ков - О. Мес­си­ан, Л. Пип­ков, Ю. Г. Крейн, Си-Син­хай). Влия­ни­ем Р. Ваг­не­ра и С. Фран­ка от­ме­че­ны его увер­тю­ра «По­ли­евкт» (по П. Кор­не­лю, 1891 год), Сим­фо­ния C-dur (1896 год), сра­зу во­шед­шие в ре­пер­ту­ар ве­ду­щих французских ор­ке­ст­ров, а так­же со­на­та es-moll (1900 год) и «Ва­риа­ции, ин­тер­лю­дия и фи­нал на те­му Ра­мо» (1903 год).

Ми­ро­вое при­зна­ние Дюку при­нес­ло сим­фо­ническое скер­цо «Уче­ник Ча­ро­дея» (по од­но­именной бал­ла­де И. В. Гё­те, 1897 год), бле­стя­щую ор­ке­ст­ров­ку ко­то­ро­го вы­со­ко це­нил Н. А. Рим­ский-­Кор­са­ков. Бо­га­тые ко­ло­ри­стические на­ход­ки им­прес­сио­ни­ст­ской опе­ры «Ариа­на и Си­няя Бо­ро­да» (по од­но­именной пье­се М. Ме­тер­лин­ка; поставлена в 1907 году, «Опе­ра-Ко­мик», Па­риж) по­лу­чи­ли раз­ви­тие в хо­рео­гра­фической по­эме «Пе­ри» (на сю­жет древнеиранской ле­ген­ды, 1912 год, те­атр «Шат­ле», там же), по­свя­щён­ной пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­це главной ро­ли - ба­ле­ри­не Н. В. Тру­ха­но­вой (с А. П. Пав­ло­вой в главной ро­ли - 1921 год, Па­риж­ская опе­ра). Со­чи­не­ния 1920-х годов (по­эма «Жа­ло­ба фав­на в от­да­ле­нии», «Ал­лег­ро» для фортепиано, ро­манс «Amours» на сло­ва П. де Рон­са­ра и другие) от­ли­ча­ют­ся пси­хо­ло­гиз­мом, утон­чён­но­стью гар­мо­ний, от­час­ти воз­ро­ж­да­ют ста­рин­ную сти­ли­сти­ку. Многие поч­ти за­кон­чен­ные про­из­ве­де­ния (в т. ч. со­на­та для скрип­ки и фортепиано) бы­ли унич­то­же­ны ком­по­зи­то­ром. Влия­ние его му­зы­ки (главным образом гар­мо­нии и ин­ст­ру­мен­тов­ки) ис­пы­та­ли многие ком­по­зи­то­ры XX века (И. Ф. Стра­вин­ский, А. фон Цем­лин­ский и другие).

Со­труд­ни­чал как музыкальный кри­тик в пе­рио­дических из­да­ни­ях «Revue heb­do­ma­dai­re», «Chro­nique des Arts», «Le Quotidien» и других, ав­тор бо­лее 330 ста­тей. Од­ним из пер­вых во Фран­ции оце­нил зна­че­ние твор­че­ст­ва М. П. Му­сорг­ско­го.

Сочинения:

Les écrits de P. Dukas sur la musique. P., 1948

Correspondance / Établi par G. Fav­re. P., 1971

Ста­тьи и ре­цен­зии ком­по­зи­то­ров Фран­ции. Конец XIX - на­ча­ло XX в. Л., 1972. С. 218–345

Иллюстрация: Архив БРЭ.