ДЬЮИ ДЖОН

ДЬЮИ ДЖОН - американский философ, один из основателей прагматизма как философской школы и инструментализма как течения в прагматизме; психолог (представитель функциональной школы), реформатор образования.

По окончании Вермонтского университета (1879 год) Дьюи преподавал в организованной им школе при Чикагском университете. В 1884 году получил степень доктора философии в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд (тема диссертации - «Психология Канта»). В 1884-1904 годах Дьюи - профессор философии Мичиганского университета, а в 1894-1904 годах также декан факультета философии, педагогики и психологии Чикагского университета.

Дьюи не читал лекции по заранее подготовленному плану, а проговаривал их как мысли вслух, с повторами, исправлениями, длительными паузами. Такая «медитативная» манера неоднократно критиковалась администрацией университета и некоторыми студентами, в 1904 году. Дьюи был вынужден оставить университет. В 1904-1930 годах Дьюи - профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке (в 1930-1951 годах - почетный профессор). В 1904 году он основал журнал, посвященный изучению философии, психологии и научных методов («The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Method»; с 1920 года «The Journal of Philosophy»). В 1919 году читал лекции в Императорском университете в Токио. В 1928 году посетил СССР и по возвращении опубликовал «Впечатления о Советской России и революционном мире», оценив советский опыт как положительный. В середине 30-х годов в связи с информацией о репрессиях в СССР изменил свою позицию на критическую.

В начале 30-х годов Дьюи отошел от преподавательской работы и стал заниматься общественной деятельностью: организовал Американскую ассоциацию университетских профессоров, Новую школу социальных исследований, участвовал в борьбе против милитаризма и фашизма. С 1930 года он почетный доктор Парижского университета. В 1937 году в Мексике участвовал в общественном суде, который снял с Л. Д. Троцкого обвинения в шпионаже, выдвинутые советским правительством.

Под влиянием идей Ч. Дарвина, Т. Г. Гексли, У. Джеймса, Ч. Пирса Дьюи отказался от неогегельянства в пользу философского прагматизма. Дьюи постепенно заменял понятия традиционной гносеологии (теория познания) специфическими понятиями своего «инструменталистского метода» («коллективный интерес», «коллективная польза», «проблемная ситуация», с которой, по Дьюи, всегда начинается познание). Он считал бессмысленным вопрос об истинности или о ложности научных положений и в качестве важнейшей их характеристики рассматривал возможность их практического применения. С точки зрения Дьюи, познание - инструмент приспособления к окружающей среде. Научная теория, этическая норма или религиозный догмат верны, если они практически целесообразны, эффективно служат человеку в конкретной ситуации.

Признавая полезность традиционных религий, он считал, что в будущем религии должны быть заменены социально полезной гуманистической идеологией. Введение понятия Бога, по Дьюи, является произвольным привнесением в реальную ситуацию такого элемента, которого в ней объективно нет. Бог, по представлениям Дьюи, выступает таким же инструментальным понятием, как и другие понятия, сформированные культурой, и стал одним из средств обретения психологического комфорта в ситуациях, вызывающих тревогу. Вера в сверхъестественное тормозит интеллектуальный прогресс общества, «затрудняет развитие социального интеллекта, благодаря которому направление социального развития могло бы поменяться во избежание социальных катастроф» (A Common Faith. 1934. P. 78).

Отрицая религию, Дьюи не считал себя нерелигиозным человеком, писал о потребности в религиозном начале и в сохранении его, отмечал, что религия в традиционном виде, включающая веру в сверхъестественные силы, трансцендентные бытию, должна быть заменена иным религиозным отношением к жизни в целом. «Я буду рассматривать,- уточнял он,- другую концепцию о сущности религиозной составляющей духовного опыта, такую, которая отделяет опыт от концепции сверхъестественного и от всех следствий, с нею связанных... впервые... религиозный аспект опыта испытает освобождение, чтобы свободно развиваться по собственным законам» (Ibid. P. 2). Различие между «религиозным» и «религией» Дьюи видел в том, что религия «всегда предполагает особую совокупность верований и практики, характеризующихся некоторой институциональной организованностью, более или менее жесткой». И напротив, «прилагательное «религиозное» не предполагает никакого специфического единства, ни в смысле социальных институтов, ни в смысле системы верований». Зато оно «обозначает определенный настрой, который может возникнуть по отношению к любому объекту и любой предложенной цели или идеалу» (Ibid. P. 9-10).

Замена традиционной религии религиозным настроем могла бы, по мнению Дьюи, улучшить жизнь и переориентировать ее. «Любая деятельность, осуществляемая ради идеальной цели, вопреки обстоятельствам и несмотря на риск личных потерь, благодаря убежденности в ее всеобщей и непреходящей ценности, является по своей сути религиозной» (Ibid. P. 27). Дьюи, как и Ф. Э. Д. Шлейермахер, признавал, что религиозный опыт предполагает ощущение зависимости, но настаивал, что это должна быть зависимость без традиционных доктрин и без страха (Ibid. P. 25). Религиозный опыт помогает выработать ощущение единства, без него невозможное, ибо через религиозный опыт «личность ориентируется на нечто внешнее по отношению к ней самой, и поэтому ее собственная цельность зависит от идеи объединения сменяющихся картин мироздания в ту воображаемую общность, которую мы называем Вселенной» (Ibid. P. 19).

Термином «Бог» Дьюи обозначает «те сверхъестественные цели, которые в данное время и в данных обстоятельствах ставятся человеком выше своих желаний и эмоций, те ценности, которым он безраздельно предан, в том смысле, в каком эти цели и ценности образуют в его воображении некое единство» (Ibid. P. 42). Т. о., место Бога для Дьюи занимает объединение существенных ценностей - прогресс и достижения человечества. Религиозная форма прагматического гуманизма у Дьюи являлась «общей верой», в которой он видел религиозную цель для всех. Он писал, что «все это элементы религиозной веры, которая не должна ограничиваться какой-то одной сектой, классом или расой. Такая вера в своем неявном виде всегда существует как общая вера рода человеческого. Остается только сделать ее явной и активной» (Ibid. P. 87). Дьюи считал, что словосочетание «человеческое братство» помимо метафорического смысла в действительности означает, что мы все «находимся в одной и той же лодке, потенциально пересекающей один и тот же бурный океан... религиозное значение этого факта бесконечно велико» (Ibid. P. 84).

Для Дьюи вера в науку, т. е. в критическое понимание сути, более религиозна, нежели откровение, данное Богом. Он с сожалением писал о приверженцах традиционной науки, верящих, будто мир состоит из «вещей», каждая из которых существует объективно и сама по себе, так что от ученого требуется лишь познать каждую из них, какова она есть. Такой человек «никогда не узнает, что же такое есть сами вещи. Они суть то, для чего они годятся и что можно сделать с ними, т. е. все то, что можно узнать о них в процессе свободного экспериментирования» (Реконструкция в философии: Проблемы человека: Пер. с англ. М., 2003 год. С. 81). Человеческие идеи не «зеркала», отражающие разумный и предустановленный порядок Вселенной, а инструменты, позволяющие разрешать возникающие «проблемные ситуации».

Центральное понятие в философии Дьюи - понятие опыта - всего того, что имеется в человеческом сознании, как врожденное, так и приобретенное, весь жизненный мир человека в его органической целостности, многочисленных связях и взаимодействиях, в которые он вовлечен. Философия должна помочь человеку в потоке опыта двигаться по направлению к поставленной цели и достигать ее. В «Опыте и природе» (Experience and Nature. Chicago, 1925) Дьюи назвал свою позицию «эмпирическим натурализмом», подчеркивая т. о. включение природы в опыт и опыта в природу.

Дьюи хотел реализовать свои идеи в экспериментальных школах, которые создавались им и его единомышленниками в Чикаго и других городах США. Согласно Дьюи, «образование - это уже жизнь, а не подготовка к ней», а школа - «трудовая община, занятая практической учебой». Высшей целью обучения Дьюи считал развитие, при этом обучать следовало только «нужному на практике». В таких школах отсутствовали учебные планы и разделение предметов. Арифметику изучали через игру в магазин, биологию - через уход за домашними животными и разведение садов. Идеи Дьюи применялись также в реформировании систем школьного обучения в Турции и Китае.

Сочинения:

Democracy and Education. N. Y., 1916 (рус. пер.: Демократия и образование. М., 2000);

Введение в философию воспитания. М., 1921;

Школа и ребенок. М.; Пг., 19232; Школа и общество. М., 19252;

Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary World: Mexico-China-Turkey. N. Y., 1929 (рус. пер.: Впечатления о советской России // История философии. М., 2000. № 5. С. 224-269);

Психология и педагогика мышления / Пер. с англ.: Н. М. Никольская. М., 1997;

The Essential Dewey. Bloomington (Ind.), 1998. Vol. 1-2.

Иллюстрация:

Дж. Дьюн. Фотография. 1939 год. Архив ПЭ.