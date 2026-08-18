ДЮГИ ЛЕОН

ДЮГИ ЛЕОН - французский учёный, теоретик права и государства.

Окон­чил университет Бор­до, профессор пра­ва там же (с 1886 года), де­кан юри­дического факультета. Один из ав­то­ров док­три­ны со­ли­да­риз­ма, ори­ен­ти­ро­ван­ной на за­ме­ну субъ­ек­тив­но­го пра­ва со­ци­аль­ной функ­ци­ей - обя­зан­но­стью ис­пол­нять ту ра­бо­ту, к ко­то­рой обя­зы­ва­ет со­ци­аль­ная нор­ма. Вы­сту­пал за­щит­ни­ком со­ци­аль­но-юри­ди­че­ско­го, т. е. по­зи­ти­ви­ст­ско­го и со­цио­ло­ги­че­ско­го, пра­во­по­ни­ма­ния с не­ко­то­ры­ми, од­на­ко, от­сту­п­ле­ния­ми в поль­зу ес­те­ст­вен­но-пра­во­вой тра­ди­ции.

За­мы­сел Дюги со­сто­ял в осу­ще­ст­в­ле­нии ко­рен­ных пе­ре­мен в пра­во­ве­де­нии и го­су­дар­ст­во­ве­де­нии, в ча­ст­но­сти в стрем­ле­нии уп­разд­нить или пе­ре­ина­чить не­ко­то­рые по­ня­тия и кон­ст­рук­ции, ко­то­рые Дюги в ду­хе по­зи­ти­виз­ма О. Кон­та име­но­вал «ме­та­фи­зи­че­ски­ми», а не по­зи­ти­ви­сти­че­ски­ми (на­уч­ны­ми). Та­ко­вы по­ня­тия «субъ­ек­тив­ное пра­во лич­но­сти», «су­ве­рен­ная лич­ность го­су­дар­ст­ва» и другие. Счи­тал, что го­су­дар­ст­во долж­но под­чи­нять­ся пра­ву, как и ин­ди­ви­ды, и толь­ко в гра­ни­цах нор­мы пра­ва оно мо­жет при­бе­гать к при­нуж­де­нию.

Обос­но­вы­вая но­вую сис­те­му прав кол­лек­ти­вов и ин­ди­ви­дов, Дюги от­ка­зал­ся ви­деть в современном об­ще­ст­ве толь­ко бес­ко­неч­ные кон­флик­ты ап­пе­ти­тов, столк­но­ве­ние гру­бых сил или же су­ще­ст­во­ва­ние не­при­ми­ри­мой вра­ж­ды ка­пи­та­ли­сти­че­ско­го и ра­бо­че­го клас­сов, ко­то­рая мо­жет окон­чить­ся «толь­ко кру­ше­ни­ем одно­го из них». Клас­сы, от­ме­чал Дюги, то­же со­сто­ят из ин­ди­ви­дов, ме­ж­ду ко­то­ры­ми су­ще­ст­ву­ет «осо­бен­но тес­ная вза­им­ная за­ви­си­мость» (тес­ная со­ли­дар­ность). Та­ким об­ра­зом они со­вер­ша­ют часть ра­бо­ты, вы­па­даю­щую на их до­лю со­глас­но об­ществ. раз­де­ле­нию тру­да, при удов­ле­тво­ре­нии об­щих по­треб­но­стей. Идеи Дюги ока­за­ли влия­ние на раз­ра­бот­ку но­вей­ше­го со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, а так­же на тео­рию со­ци­аль­ной функ­ции пра­ва и го­су­дар­ст­ва.

Сочинения:

Pisier-Kouchner E. Le service public dans la theorie de l’Etat de L. Duguit. P., 1972;

Со­ци­аль­ное пра­во, ин­ди­ви­ду­аль­ное пра­во и пре­об­ра­зо­ва­ние го­су­дар­ст­ва // Ан­то­ло­гия ми­ро­вой пра­во­вой мыс­ли. М., 1999. Т. 3.