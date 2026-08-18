ДЮГАМЕЛЬ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ
ДЮГАМЕЛЬ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ - российский государственный деятель, генерал от инфантерии.
Дворянин. Получил домашнее образование, выдержал экзамен на чин при Пажеском корпусе (1820 год). С 1820 года на службе в Свите Его Императорского Величества, с 1823 года в генштабе (занимался военно-топографической съёмкой), в 1825 году участвовал в экспедиции Ф. Ф. Берга на Аральское и Каспийское моря. Секретарь при военном отделении российской миссии в Османской империи (1826-1827 годы).
Участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов и подавления Польского восстания 1830-1831 годов; во время Босфорской экспедиции 1833 года состоял при отряде российских войск. Генеральный консул в Египте (1833-1837 годы), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Персии (1838-1841 годы). С 1842 года член совета Императорской военной академии в Санкт-Петербурге. Генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1847 год). Сенатор (1851 год), первоприсутствующий во втором отделении третьего департамента Сената (1856-1861 годы), в 1859-1860 годах ревизовал Олонецкую губурнпию.
Командир Отдельного Сибирского корпуса и генерал-губернатор Западной Сибири (1861-1866 годы), командующий войсками Сибирского военного округа (1865-1866 годы); по его инициативе реконструировано и превращено в крепость укрепление Верное (ныне Алма-Ата, Казахстан). Выступал за сохранение Западно-Сибирского генерал-губернаторства, против переноса его административного центра из Омска в Томск, а также против политики военного министра Д. А. Милютина, направленной на форсированное расширение российских владений в Средней Азии. Член Государственного совета (1866 год).
Сочинения:
Автобиография. М., 1885.
Иллюстрация:
А. О. Дюгамель. Литография художника Л. Козлова. Середина - вторая половина XIX века. Архив БРЭ.