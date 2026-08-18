ДЮФУР ГИЙОМ АНРИ
ДЮФУР ГИЙОМ АНРИ - швейцарский военачальник, политик, картограф, инженер, общественный деятель.
Из семьи часовщика. В 1807-1809 годах учился в Политехнической школе в Париже, в 1809-1810 годах - в Высшей военно-инженерной школе в Меце. С 1811 года на службе во французской армии (служил на острове Корфу, где выполнял в т. ч. топографические работы); в 1817 году уволился из неё в звании капитана и поступил в формировавшуюся швейцарскую армию.
В 1819 году один из основателей Военной школы в городе Тун, в которой преподавал до 1831 года (с 1827 года в звании полковника). Одним из учеников Дюфура был будущий французский император Наполеон III, с которым у Дюфура сложились тесные дружеские отношения. Одновременно читал курс лекций по геометрии в Академии при швейцарском Обществе искусств. С 1831 года обер-квартирмейстер в главном штабе швейцарской армии, до 1847 года депутат собрания представителей кантонов конфедерации. С 1833 года руководил работой по составлению подробной топографической карты Швейцарии (завершена в 1864 году), одновременно занимался проектированием мостов (автор первого в Западной Европе проекта висячего моста с несущей конструкцией, выполненной из тросов), железных дорог, жилых строений и городских кварталов. В октябре 1847 года присвоено звание генерала (первый генерал в швейцарской истории) и назначен главнокомандующим армией конфедерации, действовавшей против мятежного Зондербунда.
Дюфур в короткий срок обеспечил победу конфедеративных сил при жёстком соблюдении гуманных принципов ведения военных действий, что принесло ему большую популярность в Швейцарии и за её пределами. В условиях возникновения внешней угрозы Швейцарии в 1849, 1856 и 1859 годах вновь назначался главнокомандующим конфедеративной армией. В 1848-1857 годах (с перерывом в 1851-1854 годах) депутат Национального совета (нижней палаты), в 1863-1866 годах - Совета кантонов (верхней палаты) швейцарского парламента. В 1863-1864 годах по инициативе А. Дюнана возглавлял подготовительный комитет и руководил работой двух международных конференций, на которых была принята Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, что положило начало деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК).
Автор учебников по начертательной геометрии, трудов по фортификации, военному искусству и военной истории. Именем Дюфура в 1863 года был назван высочайший пик (4634 м) горного массива Монте-Роза в Пеннинских Альпах, на границе Италии и Швейцарии.
Сочинения:
De la fortification permanente. Gen., 1850;
Cours de tactique. P., 1851;
Strategy and tactics. N. Y., 1864;
Topographische Karte der Schweiz. Bern, 1864;
Campagne du Sonderbund et l’événement de 1856.
Neuchatel, 1876;
L’œuvre scientifique et technique. Neuchatel, 1947;
«Aimez-moi comme je vous aime»: 190 lettres de G. H. Dufour à A. Pictet. Vienne, 1987.
Иллюстрация:
Г. А. Дюфур. Архив БРЭ.