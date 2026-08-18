ДЮФУР ГИЙОМ АНРИ

ДЮФУР ГИЙОМ АНРИ - швейцарский военачальник, политик, картограф , инженер, общественный деятель.

Из се­мьи ча­сов­щи­ка. В 1807-1809 годах учил­ся в По­ли­тех­нической шко­ле в Па­ри­же, в 1809-1810 годах - в Выс­шей во­енно-инженерной шко­ле в Ме­це. С 1811 года на служ­бе во французской ар­мии (слу­жил на острове Кор­фу, где вы­пол­нял в т. ч. то­по­гра­фические ра­бо­ты); в 1817 году уво­лил­ся из неё в зва­нии ка­пи­та­на и по­сту­пил в фор­ми­ро­вав­шую­ся швейцарскую ар­мию.

В 1819 году один из ос­но­ва­те­лей Во­енной шко­лы в городе Тун, в ко­то­рой пре­по­да­вал до 1831 года (с 1827 года в зва­нии пол­ков­ни­ка). Од­ним из уче­ни­ков Дюфура был бу­ду­щий французский император На­по­ле­он III , с ко­то­рым у Дюфура сло­жи­лись тес­ные дру­же­ские от­но­ше­ния. Од­но­вре­мен­но чи­тал курс лек­ций по гео­мет­рии в Ака­де­мии при швейцарском Обществе ис­кусств. С 1831 года обер-­квар­тир­мей­стер в главном шта­бе швейцарской ар­мии, до 1847 года де­пу­тат со­б­ра­ния пред­ста­ви­те­лей кан­то­нов кон­фе­де­ра­ции. С 1833 года ру­ко­во­дил ра­бо­той по со­став­ле­нию под­роб­ной то­по­гра­фической кар­ты Швей­ца­рии (за­вер­ше­на в 1864 году), од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем мос­тов (ав­тор пер­во­го в Западной Ев­ро­пе про­ек­та ви­ся­че­го мос­та с не­су­щей кон­ст­рук­ци­ей, вы­пол­нен­ной из тро­сов), же­лез­ных до­рог, жи­лых строе­ний и городских квар­та­лов. В октябре 1847 года при­свое­но зва­ние ге­не­ра­ла (пер­вый ге­не­рал в швейцарской ис­то­рии) и на­зна­чен глав­но­ко­мандующим ар­ми­ей кон­фе­де­ра­ции, дей­ст­во­вав­шей про­тив мя­теж­но­го Зон­дер­бун­да.

Дюфур в ко­рот­кий срок обес­пе­чил по­бе­ду кон­фе­де­ра­тив­ных сил при жё­ст­ком со­блю­де­нии гу­ман­ных прин­ци­пов ве­де­ния во­енных дей­ст­вий, что при­нес­ло ему боль­шую по­пу­ляр­ность в Швей­ца­рии и за её пре­де­ла­ми. В ус­ло­ви­ях воз­ник­но­ве­ния внеш­ней уг­ро­зы Швей­ца­рии в 1849, 1856 и 1859 годах вновь на­зна­чал­ся глав­но­ко­мандующим кон­фе­де­ра­тив­ной ар­ми­ей. В 1848-1857 годах (с пе­ре­ры­вом в 1851-1854 годах) депутат Национального со­ве­та (ниж­ней па­ла­ты), в 1863-1866 годах - Со­ве­та кан­то­нов (верх­ней па­ла­ты) швейцарского пар­ла­мен­та. В 1863-1864 годах по ини­циа­ти­ве А. Дю­на­на воз­глав­лял под­го­то­вительный ко­ми­тет и ру­ко­во­дил ра­бо­той двух ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций, на ко­то­рых бы­ла при­ня­та Же­нев­ская кон­вен­ция об улуч­ше­нии уча­сти ра­не­ных и боль­ных вои­нов во вре­мя су­хо­пут­ной вой­ны, что по­ло­жи­ло на­ча­ло дея­тель­но­сти Ме­ж­ду­народного комитета Крас­но­го Кре­ста (МККК).

Ав­тор учеб­ни­ков по на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии, тру­дов по фор­ти­фи­ка­ции, во­енному искусству и во­енной ис­то­рии. Име­нем Дюфура в 1863 года был на­зван вы­со­чай­ший пик (4634 м) гор­но­го мас­си­ва Мон­те-Ро­за в Пен­нин­ских Аль­пах, на гра­ни­це Ита­лии и Швей­ца­рии.

Сочинения:

De la fortification permanente. Gen., 1850;

Cours de tactique. P., 1851;

Strategy and tactics. N. Y., 1864;

Topographische Karte der Schweiz. Bern, 1864;

Campagne du Sonderbund et l’é­vé­ne­ment de 1856.

Neuchatel, 1876;

L’œuvre scien­ti­fique et technique. Neuchatel, 1947;

«Aimez-­moi comme je vous aime»: 190 lettres de G. H. Dufour à A. Pictet. Vienne, 1987.

Иллюстрация:

Г. А. Дю­фур. Архив БРЭ.