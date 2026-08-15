ДЮФИ РАУЛЬ

ДЮФИ РАУЛЬ - французский живописец, график, мастер прикладного искусства.

Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Гав­ре (до 1897 года), где по­зна­ко­мил­ся с Ж. Бра­ком; за­тем в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1900-1901 годы) у Л. Боннá. Ран­ние ра­бо­ты от­ме­че­ны влия­ни­ем им­прес­сио­низ­ма и пост­им­прес­сио­низ­ма («Су­мер­ки в гавр­ском пор­ту», 1904 год, Му­зей Каль­ве, Авинь­он; «Пляж в Сент-Ад­ресс», 1904 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж).

Под воз­дей­ст­ви­ем жи­во­пи­си А. Ма­тис­са примк­нул к груп­пи­ров­ке фо­ви­стов; в ра­бо­тах это­го пе­рио­да за­мет­но так­же влия­ние П. Се­зан­на - впе­чат­ле­ния от на­ту­ры пе­ре­да­ют­ся обоб­щён­ны­ми фор­ма­ми и сгу­ст­ка­ми фор­си­ро­ван­но­го цве­та. Спе­ци­фической осо­бен­но­стью фо­виз­ма Дюфи был ин­те­рес к де­ко­ра­тив­ным ка­че­ст­вам цве­то­вых плос­ко­стей, на­пол­няю­щих городскую сре­ду: «Афи­ши в Тру­вил­ле»(1906 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж), «14 ию­ля в Гав­ре. Ули­цы, ук­ра­шен­ные фла­га­ми» (1906 год, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон). В жи­во­пи­си с 1909 года до­ми­ни­ру­ют фло­раль­ные мо­ти­вы и рит­мы пе­ре­пле­таю­щих­ся ара­бе­сок («За­бро­шен­ный сад», 1913 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Дюфи ис­пол­нял так­же гра­вю­ры, книж­ные ил­лю­ст­ра­ции (для про­из­ве­де­ний Г. Апол­ли­не­ра, А. До­де), а с 1912 года за­нял­ся рос­пи­ся­ми тка­ней, ке­ра­ми­ки, ис­пол­не­ни­ем эс­ки­зов для шпа­лер (в 1941 году ра­бо­тал совместно с Ж. Люр­са).

С начала 1920-х годов Дюфи жил пре­имущественно на юге Фран­ции; пу­те­ше­ст­во­вал по Си­ци­лии и Ма­рок­ко, по­се­тил Ита­лию, в 1930-е годы Ве­ли­ко­бри­та­нию. К середине 1920-х годов сло­жил­ся зре­лый стиль Дюфи. Он пред­по­чи­тал сю­же­ты, в ко­то­рых рас­кры­ва­лась празд­нич­ная сто­ро­на жиз­ни (вос­крес­ные гу­ля­нья, ре­га­ты, скач­ки, кон­цер­ты и т. п.). Бла­го­да­ря вы­со­кой ли­нии го­ри­зон­та про­странственного от­но­ше­ния при­во­дят­ся к плос­ко­сти, кар­тин­ное по­ле де­лит­ся на отдельные цве­то­вые зо­ны, по­верх ко­то­рых на­кла­ды­ва­ет­ся ажур­ный ри­су­нок - де­ре­вья, по­строй­ки, фи­гур­ки лю­дей слов­но па­рят в про­зрач­ной спек­траль­ной сре­де. Лёг­кая ла­зурь оп­ре­де­ля­ет то­наль­ность мно­гих его по­ло­тен («Ку­паль­щи­цы в от­кры­том мо­ре», 1925-1927 годы, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Мор­ской празд­ник в Гав­ре», 1925 год, Городской му­зей современного искусства, Па­риж, и другие).

Дюфи за­ни­мал­ся сце­но­гра­фи­ей (пан­то­ми­ма «Бык на кры­ше» Д. Мийо, 1920 год, «Ко­ме­дия Ели­сей­ских по­лей», Па­риж, и др.). Для Все­мир­ной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же Дюфи вы­пол­нил (совместнос бра­том, Жа­ном Дю­фи, 1888-1964 годы) круп­но­мас­штаб­ное (60×10 м) пан­но «Фея элек­три­че­ст­ва», в ко­то­ром со­еди­ня­ют­ся те­мы при­ро­ды и ис­то­рии, ар­хитектурные мо­ти­вы и порт­ре­ты учё­ных (ны­не - Городской му­зей современного искусства, Па­риж). В позд­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва Дюфи пи­сал пре­имущественно на­тюр­мор­ты и ин­терь­е­ры, так­же ла­ко­нич­ные и изы­скан­ные ра­бо­ты, по­свя­щён­ные му­зы­ке (се­рия «Скрип­ки» и кар­ти­ны-«по­свя­ще­ния» Ф. Шо­пе­ну, И. С. Ба­ху, В. А. Мо­цар­ту, К. Де­бюс­си).

Иллюстрация:

Р. Дю­фи.«Ре­га­та в Ко­уз». 1934. На­цио­наль­ная га­ле­рея ис­кус­ст­ва (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ.