ДЮФАИ ГИЙОМ
ДЮФАИ ГИЙОМ - франко-фламандский композитор и музыкальный теоретик.
Один из родоначальников нидерландской школы. Сын священника. Воспитывался в метризе при кафедральном соборе в Камбре, пел в хоре мальчиков. Учился музыке предположительно у Р. де Локвиля, первые сочинения написал, находясь на службе у семьи Малатеста в Римини и, возможно, в Пезаро (1420-1426 годы). В 1428-1433 годах и 1435-1437 годах пел в папской капелле в Риме, недолгое время был каноником в церквах Франции и прилежащих государств. В 1433-1458 годах (с перерывами) капельмейстер при дворе герцога Савойского. Избрав духовную карьеру, в 1439-1450 годах и 1458-1474 годах служил регентом в соборе Камбре (где совместно с Н. Греноном ревизовал богослужебные певческие книги). В поздние годы, возможно, встречался с Й. Окегемом, А. Бюнуа, Л. Компером и другими композиторами и теоретиками.
Самые значительные творческие достижения Дюфаи в жанре многоголосной мессы (точно атрибутированы 7 трёх- и четырёхголосных месс). Наиболее известны мессы на тему его собственной песни (шансон) «Если личико бледно» («Se la face ay pale») и на тему популярной анонимной песни «Вооружённый человек» («L’homme armé»). Месса «Caput», стилистически близкая Дюфаи, по данным современных исследований, анонимна; оспаривается его авторство мессы Св. Антонию Падуанскому.
Дюфаи принадлежат также отдельные части ординария мессы (особенно популярна «Gloria ad modum tubae», где голоса изображают трубные сигналы); многоголосные обработки антифонов, гимнов, магнификатов; последние исторические образцы политекстовых мотетов, например «Нравом и родом» («Moribus et genere»); изоритмические мотеты, например «Недавно цветы роз» («Nuper rosarum flores»); трудно классифицируемые т. н. песенные (или строфические) мотеты, в т. ч. «Цвет цветов» («Flos florum»), а также «Прекрасная Дева» («Vergene bella») на стихи Ф. Петрарки; светская музыка в твёрдых формах XIV века (французские баллады, виреле, рондо́, итальянские баллаты).
Дюфаи установил для нескольких последующих поколений модель многоголосного сочинения на кантус фирмус (заданный напев как основа дальнейшей композиционной разработки). Гармония Дюфаи ясно очерчивает новую по сравнению с предыдущей эпохой арс нова сонантность созвучий, ранее считавшихся диссонирующими. Хотя в качестве основной опоры лада по-прежнему остаётся квинто-октава (в наиболее значимых каденциях именно в неё, как и в XIII-XIV веках, разрешается терцсекста), внутри текстомузыкальной строфы нередко встречается терцово-секстовый параллелизм наподобие фобурдона (в связи с этим современная наука обсуждает влияние английской музыки на Дюфаи). Такова знаменитая многоголосная обработка гимна «Ave maris stella» («Радуйся, звезда морей»), одно из самых мелодичных сочинений Дюфаи. Некоторые поздние его сочинения оканчиваются мажорным трезвучием. Написанные им два музыкально-теоретических трактата утеряны.
Сочинения:
Opera omnia. Rome, 1951–1966. Vol. 1–6. Rome, 1995 – (Corpus mensurabilis musicae. T. I).