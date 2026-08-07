ДЮФАИ ГИЙОМ

ДЮФАИ ГИЙОМ - франко-фламандский композитор и музыкальный теоретик.

Один из ро­до­на­чаль­ни­ков ни­дер­ланд­ской шко­лы. Сын свя­щен­ни­ка. Вос­пи­ты­вал­ся в мет­ри­зе при ка­фед­раль­ном со­бо­ре в Кам­бре, пел в хо­ре маль­чи­ков. Учил­ся му­зы­ке пред­по­ло­жи­тель­но у Р. де Ло­к­ви­ля, пер­вые со­чи­не­ния на­пи­сал, на­хо­дясь на служ­бе у се­мьи Ма­ла­те­ста в Ри­ми­ни и, воз­мож­но, в Пе­за­ро (1420-1426 годы). В 1428-1433 годах и 1435-1437 годах пел в пап­ской ка­пел­ле в Ри­ме, не­дол­гое вре­мя был ка­но­ни­ком в церк­вах Фран­ции и при­ле­жа­щих го­су­дарств. В 1433-1458 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) ка­пель­мей­стер при дво­ре гер­цо­га Са­вой­ско­го. Из­брав ду­хов­ную карь­е­ру, в 1439-1450 годах и 1458-1474 годах слу­жил ре­ген­том в со­бо­ре Кам­бре (где совместно с Н. Гре­но­ном ре­ви­зо­вал бо­го­слу­жеб­ные пев­че­ские кни­ги). В позд­ние го­ды, воз­мож­но, встре­чал­ся с Й. Оке­ге­мом, А. Бю­нуа, Л. Ком­пе­ром и другими ком­по­зи­то­ра­ми и тео­ре­ти­ка­ми.

Са­мые зна­чительные творческие дос­ти­же­ния Дюфаи в жан­ре мно­го­го­лос­ной мес­сы (точ­но ат­ри­бу­ти­ро­ва­ны 7 трёх- и че­ты­рёх­го­лос­ных месс). Наи­бо­лее из­вест­ны мес­сы на те­му его собственной пес­ни (шан­сон) «Ес­ли ли­чи­ко блед­но» («Se la face ay pale») и на те­му по­пу­ляр­ной ано­ним­ной пес­ни «Воо­ру­жён­ный че­ло­век» («L’homme armé»). Мес­са «Caput», сти­ли­сти­че­ски близ­кая Дюфаи, по дан­ным современных ис­сле­до­ва­ний, ано­ним­на; ос­па­ри­ва­ет­ся его ав­тор­ст­во мес­сы Св. Ан­то­нию Па­ду­ан­ско­му.

Дюфаи при­над­ле­жат так­же отдельные час­ти ор­ди­на­рия мес­сы (осо­бен­но по­пу­ляр­на «Glo­ria ad mo­dum tubae», где го­ло­са из­об­ра­жа­ют труб­ные сиг­на­лы); мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки ан­ти­фо­нов, гим­нов , маг­ни­фи­ка­тов; по­след­ние ис­то­рические об­раз­цы по­ли­тек­сто­вых мо­те­тов, например «Нра­вом и ро­дом» («Mo­ri­bus et genere»); изо­рит­мические мо­те­ты, например «Не­дав­но цве­ты роз» («Nuper ro­sa­rum flores»); труд­но клас­си­фи­ци­руе­мые т. н. пе­сен­ные (или стро­фи­че­ские) мо­те­ты, в т. ч. «Цвет цве­тов» («Flos flo­rum»), а так­же «Пре­крас­ная Де­ва» («Vergene bella») на сти­хи Ф. Пет­рар­ки; свет­ская му­зы­ка в твёр­дых фор­мах XIV века (французские бал­ла­ды, ви­ре­ле, рон­до́, итальянские бал­ла­ты).

Дюфаи ус­та­но­вил для не­сколь­ких по­сле­дую­щих по­ко­ле­ний мо­дель мно­го­го­лос­но­го со­чи­не­ния на кан­тус фир­мус (за­дан­ный на­пев как ос­но­ва даль­ней­шей ком­по­зи­ци­он­ной раз­ра­бот­ки). Гар­мо­ния Дюфаи яс­но очер­чи­ва­ет но­вую по срав­не­нию с пре­ды­ду­щей эпо­хой арс но­ва со­нант­ность со­зву­чий, ра­нее счи­тав­ших­ся дис­со­ни­рую­щи­ми. Хо­тя в ка­че­ст­ве основной опо­ры ла­да по-преж­не­му ос­та­ёт­ся квин­то-­ок­та­ва (в наи­бо­лее зна­чи­мых ка­ден­ци­ях имен­но в неё, как и в XIII-XIV веках, раз­ре­ша­ет­ся терц­сек­ста), внут­ри тек­сто­му­зы­каль­ной стро­фы не­ред­ко встре­ча­ет­ся тер­цо­во-сек­сто­вый па­рал­ле­лизм на­по­до­бие фо­бур­до­на (в свя­зи с этим современная нау­ка об­су­ж­да­ет влия­ние английской му­зы­ки на Дюфаи). Та­ко­ва зна­ме­ни­тая мно­го­го­лос­ная об­ра­бот­ка гим­на «Ave ma­ris stella» («Ра­дуй­ся, звез­да мо­рей»), од­но из са­мых ме­ло­дич­ных со­чи­не­ний Дюфаи. Не­ко­то­рые позд­ние его со­чи­не­ния окан­чи­ва­ют­ся ма­жор­ным тре­зву­чи­ем. На­пи­сан­ные им два музыкально-тео­ре­тических трак­та­та уте­ря­ны.

Сочинения:

Opera omnia. Rome, 1951–1966. Vol. 1–6. Rome, 1995 – (Corpus mensurabilis musicae. T. I).