ДЮБЮФФЕ ЖАН

ДЮБЮФФЕ ЖАН (Жан Фи­липп Ар­тур) - французский живописец.

Обу­чал­ся в Академии художеств Гав­ра (1916-1917 годы) и в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на в Па­ри­же (1918 год). По­сле пу­те­ше­ст­вия в Ита­лию (1923 год) за­нял­ся тор­гов­лей ви­ном (с 1924 года) и уе­хал в Бу­энос-Ай­рес. Вновь об­ра­тив­шись к твор­че­ст­ву (с 1933 года), ис­пол­нял порт­ре­ты, мас­ки и кук­лы-ма­рио­нет­ки, соз­да­вал боль­шие жи­во­пис­ные се­рии («Мет­ро», 1943 год; «Ма­рио­нет­ки го­ро­да и де­рев­ни», 1943-1944 годы; «Фее­ри­че­ские пей­за­жи», 1946-1947 годы; «Грун­ты и зем­ли. Мыс­лен­ные пей­за­жи», 1951-1952 годы, и другие), экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с различными тех­ни­ка­ми.

Ис­точ­ни­ком вдох­но­ве­ния для Дюбюффе слу­жи­ли «од­но­род­ные про­стран­ст­ва» - мо­ре, снеж­ные на­но­сы, за­стыв­шие по­то­ки ла­вы, вы­щерб­лен­ные вет­ром ка­ме­ни­стые ланд­шаф­ты, сте­пи, пус­ты­ни (не­од­но­крат­но по­се­щал Северную Аф­ри­ку, в 1947-1949 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Са­ха­ре); мно­го­слой­ная кра­соч­ная мас­са с при­ме­ся­ми пес­ка, гра­вия, ра­ку­шек и т. п. в его кар­ти­нах ими­ти­ру­ет по­верх­но­сти не­жи­вой при­ро­ды.

Дюбюффе ввёл в искусство по­ня­тие ар брют. В порт­рет­ных се­ри­ях «Они кра­си­вее, чем по­ла­га­ют» (1946-1947 годы) и «Дам­ские те­ла» (1950-1951 годы) ка­ри­ка­тур­ные, аг­рес­сив­ные фи­гу­ры слов­но бро­са­ют вы­зов всем эс­те­тическим нор­мам; се­рия «Тек­сту­ро­ло­гии» (1957-1959 годы) вы­зы­ва­ет в па­мя­ти ста­рые, об­лу­пив­шие­ся сте­ны, ис­пещ­рён­ные тре­щи­на­ми гео­ло­гические пла­сты; цикл «Ма­те­рио­ло­гии» (1959-1960 годы) обыг­ры­ва­ет фак­тур­ные ка­че­ст­ва мя­той фоль­ги и бу­ма­ги, тка­ней, по­ли­сти­ро­ла, смо­лы, вы­со­х­ших рас­те­ний и т. п.

Кар­ти­ны позд­них цик­лов («Ур­луп», 1962-1974 годы; «Те­ат­ры па­мя­ти», 1975-1978 годы; «Пси­хо­ланд­шаф­ты», 1981-1982 годы, и другие) при­об­ре­та­ют сход­ст­во с то­по­ло­гической го­ло­во­лом­кой, зри­тель­ны­ми ла­би­рин­та­ми, в ко­то­рых блу­ж­дают ир­ре­аль­ные об­ра­зы-фан­то­мы. Эту сис­те­му, сти­му­ли­рую­щую по­ис­ко­вую ак­тив­ность зри­тель­ско­го вос­при­ятия, Дюбюффе ис­поль­зо­вал так­же в скульп­ту­ре. По­кры­вая объ­ём­ные фи­гу­ры цвет­ны­ми ме­ан­д­ра­ми, ху­дож­ник соз­дал свое­об­раз­ную «скульп­то-жи­во­пись», раз­ви­ваю­щую­ся в про­стран­ст­ве. Дюбюффе за­ни­мал­ся и ис­кус­ст­вом кни­ги, в ко­то­ром ри­су­нок, текст, кал­ли­гра­фия со­став­ля­ют еди­ное це­лое. Ра­бо­ты Дюбюффе на­хо­дят­ся в Му­зее де­ко­ра­тив­но­го искусства и в Национальном му­зее современного искусства в Па­ри­же, Му­зее современного искусства в Нью-Йор­ке и других со­б­ра­ни­ях.

Сочинения:

«Prospectus» et tous écrits suivants. P., 1967. Vol. 1–2

Bâtons rompus. P., 1986

Asphyxianting culture and other writings. N. Y., 1988

Иллюстрация:

Ж. Дю­бюф­фе. «За­го­род­ный дом». 1944 год. Ча­ст­ное со­б­ра­ние. Архив БРЭ.