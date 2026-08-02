ДЮБУА, УИЛЬЯМ ЭДВАРД БУРГХАРТ

Дюбуа (Дюбойс, англ. Dubois), Уильям Эдвард Бургхарт (23.02.1868, шт. Массачусетс, США — 27.08.1963 Аккра, Гана) — выдающийся американский историк, социолог, общественный деятель.

Родился в бедной семье фермеров. Выдающиеся способности помогли Д. выбиться из нищеты и стать первым чернокожим выпускником Гарвардского университета (1895), продолжить учебу в Германии. Наряду с проведением социологических исследований афроамериканского общества преподавал гуманитарные дисциплины в ведущих университетах США. Вместе с радикально настроенными черными интеллектуалами в 1905 создал движение «Ниагара», в 1909 вошел в руководство Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения , до 1934 — главный редактор ее журнала «Крайсис», на материалах которого выросло поколение активистов движения против расизма . В период 1919—1927 организовал четыре панафриканских конгресса, участники которых попытались наладить взаимопонимание между африканскими интеллектуалами и афроамериканцами. Его призывы к единству народов африканского происхождения и преодолению «цветного барьера» были подхвачены африканскими националистами на пятом панафриканском конгрессе (Манчестер, 1945), а впоследствии трансформировались в программу деколонизации Африки. Левые взгляды Д. привели его к поддержке внешней политики СССР и КНР, за что он был лишен права покидать США (1951—1957). В 1961 Д. вступил в Компартию США, по приглашению К. Нкрумы переехал в Гану, начал подготовку издания энциклопедии «Африкана».

Автор многочисленных книг и статей по истории народов африканского происхождения, их борьбе против расизма, рабства и работорговли, за независимость и развитие богатых традиций африканской культуры, а также повестей и пьес о жизни афроамериканцев. Во время 4-го визита в СССР в 1958—1959 в ходе дискуссии с Н.С. Хрущевым инициировал создание Института Африки АН СССР. Идейное наследие Д. активно использовалось как активистами борьбы за гражданские права во 2-й половине ХХ в., так и черными радикальными движениями в США, афроцентристами, идеологами черного расизма. Вплоть до нашего времени неизменно включается в различные перечни самых выдающихся черных мыслителей и общественных деятелей.

Лит.: Дюбуа У. Э. Б. Воспоминания. М, 1962; Щербаков Н. Г. Уильям Эдвард Бурхгардт Дюбуа. История Африки в биографиях / Под ред. акад. РАН А. Б. Давидсона. М., 2012. С. 506—511.