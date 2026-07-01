ДЮБУА УИЛЬЯМ ЭДУАРД БЁРКХАРДТ
ДЮБУА УИЛЬЯМ ЭДУАРД БЁРКХАРДТ - американский социолог, историк, общественный деятель.
Афроамериканец. В 1888 году окончил университет Фиск (Нашвилл, штат Теннесси). В 1895 году получил степень доктора философии в Гарварде. В 1897-1914 годах профессор университета Атланты. В 1890-х годах включился в движение за права афроамериканцев, полемизировал с Б. Вашингтоном. В 1905 году основал политическую организацию «Ниагарское движение», призванную бороться за достижение гражданского равноправия (движение не имело успеха).
Развивал идеи панафриканизма. В 1909 году участвовал в образовании Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦН). В 1910-1934 годах входил в состав руководства Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, главный редактор печатного органа ассоциации журнал «The Сrisis». Инициатор и участник международных Панафриканских конгрессов (1900, 1919, 1921, 1923, 1927, 1945 годов). В 1934-1944 годах декан факультета социологии университета Атланты.
С 1944 года вновь член руководства Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Увлёкшись марксизмом, в 1948 году порвал с Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. С 1950 года член Всемирного совета мира. В 1951 году обвинён американскими властями (впоследствии обвинение было снято) в сотрудничестве с советской разведкой.
В 1961 году вступил в Коммунистическую партию США, переехал жить в Гану (в 1963 году принял гражданство Ганы). Директор секретариата по вопросам подготовки Африканской энциклопедии. Автор ряда фундаментальных работ, посвящённых проблемам преодоления последствий колониализма и расовой дискриминации, роли негритянского населения в мировой истории.
Сочинения:
Black reconstruction: an essay toward a history of the part which Black folk played in the attempt to reconstruct democracy in America, 1860–1880. N. Y., 1935
Black folk: then and now: an essay in the history and sociology of the Negro race. N. Y., 1939. N. Y., 2007
Африка. Очерк по истории африканского континента и его обитателей. М., 1961
Воспоминания. М., 1962
The autobiography: a soliloquy on viewing my life from the last decade of its first century. N. Y., 1968. Oxf., 2007
Africa, its geography, peoples and products and Africa, its place in modern history. N. Y., 1977
Дюбуа У. Цветные миры. – Болдуин Дж. Если Бийлстрит могла бы заговорить. Публицистика. М., 1982