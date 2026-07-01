ДЮБУА УИЛЬЯМ ЭДУАРД БЁРКХАРДТ

ДЮБУА УИЛЬЯМ ЭДУАРД БЁРКХАРДТ - американский социолог, историк, общественный деятель.

Аф­ро­аме­ри­ка­нец. В 1888 году окон­чил университет Фиск (На­швилл, штат Теннес­си). В 1895 году по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии в Гар­вар­де. В 1897-1914 годах профессор университета Ат­лан­ты. В 1890-х годах вклю­чил­ся в дви­же­ние за пра­ва аф­ро­а­ме­ри­кан­цев, по­ле­ми­зи­ро­вал с Б. Ва­шинг­то­ном. В 1905 году ос­но­вал по­ли­тическую организацию «Ниа­гар­ское дви­же­ние», при­зван­ную бо­роть­ся за до­с­ти­же­ние гражданского рав­но­пра­вия (дви­же­ние не име­ло ус­пе­ха).

Раз­ви­вал идеи пан­аф­ри­ка­низ­ма . В 1909 году уча­ст­во­вал в об­ра­зо­ва­нии На­цио­наль­ной ас­со­циа­ции со­дей­ст­вия про­грес­су цвет­но­го на­се­ле­ния (НАСПЦН). В 1910-1934 годах вхо­дил в со­став ру­ко­во­дства На­цио­наль­ной ас­со­циа­ции со­дей­ст­вия про­грес­су цвет­но­го на­се­ле­ния, главный редактор пе­чат­но­го ор­га­на ас­со­циа­ции журнал «The Сrisis». Ини­циа­тор и уча­ст­ник ме­ж­ду­народных Пан­аф­ри­кан­ских кон­грес­сов (1900, 1919, 1921, 1923, 1927, 1945 годов). В 1934-1944 годах де­кан факультета со­цио­ло­гии университета Ат­лан­ты.

С 1944 года вновь член ру­ко­во­дства На­цио­наль­ной ас­со­циа­ции со­дей­ст­вия про­грес­су цвет­но­го на­се­ле­ния. Ув­лёк­шись мар­ксиз­мом , в 1948 году по­рвал с На­цио­наль­ной ас­со­циа­ции со­дей­ст­вия про­грес­су цвет­но­го на­се­ле­ния. С 1950 года член Все­мир­но­го со­ве­та ми­ра. В 1951 году об­ви­нён американскими вла­стя­ми (впо­след­ст­вии об­ви­не­ние бы­ло сня­то) в со­труд­ни­че­ст­ве с советской раз­вед­кой.

В 1961 году всту­пил в Ком­му­ни­стическую пар­тию США , пе­ре­ехал жить в Га­ну (в 1963 году при­нял гра­ж­дан­ст­во Га­ны). Ди­рек­тор сек­ре­та­риа­та по во­про­сам под­го­тов­ки Африканской эн­цик­ло­пе­дии. Ав­тор ря­да фун­даментальных ра­бот, по­свя­щён­ных про­бле­мам пре­одо­ле­ния по­след­ст­вий ко­ло­ниа­лиз­ма и ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции, ро­ли нег­ри­тян­ско­го на­се­ле­ния в ми­ро­вой ис­то­рии.

Сочинения:

Black reconstruction: an essay toward a history of the part which Black folk played in the attempt to reconstruct democracy in Ame­rica, 1860–1880. N. Y., 1935

Black folk: then and now: an essay in the history and sociology of the Negro race. N. Y., 1939. N. Y., 2007

Аф­ри­ка. Очерк по ис­то­рии аф­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та и его оби­та­те­лей. М., 1961

Вос­по­ми­на­ния. М., 1962

The autobiography: a soliloquy on viewing my life from the last decade of its first century. N. Y., 1968. Oxf., 2007

Africa, its geography, peoples and pro­ducts and Africa, its place in modern history. N. Y., 1977

Дю­буа У. Цвет­ные ми­ры. – Бол­ду­ин Дж. Ес­ли Бийл­ст­рит мог­ла бы за­го­во­рить. Пуб­ли­ци­сти­ка. М., 1982