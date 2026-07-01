ДЮБИ, ЖОРЖ МИШЕЛЬ КЛОД АНДРЕ

Дюби (фр. Duby), Жорж Мишель Клод Андре (07.10.1919, Париж — 03.12.1996, Экс-ан-Прованс) — французский историк-медиевист, виднейший представитель новой исторической науки (школы «Анналов» ).

Окончил факультет словесности Лионского университета по специальности «история и география» (с 1942 агреже). 1952 — доктор словесности (диссертация «Светское общество в X—XII веках в окрестностях Макона», Сорбонна, научный руководитель Ш.-Э. Перрен).

В 1951—1953 преподавал историю средних веков на факультете словесности университета в Экс-ан-Провансе. В 1953—1970 заведовал кафедрой истории Средних веков этого факультета; создал здесь Центр изучения средиземноморских обществ. В 1970—1991 — профессор Коллеж-де-Франс, заведующий кафедрой истории средневековых обществ.

Член Академии надписей и изящной словесности (1974) и Французской академии (1987). Кавалер орденов Почетного легиона, Заслуг и др. Главный редактор журналов «Études rurales» (c 1961) и «Le moyen âge» (с 1965). Председатель наблюдательного совета телеканала SEPT (1986—1991).

Д. как представителя школы «Анналов» характеризуют: 1) взгляд на общество («цивилизацию») как на многофакторную структуру, для которой социальная, политическая и культурная истории равнозначны; 2) стремление к историческому синтезу, преимущественно через изучение ментальностей; 3) подход даже к индивидуальной и событийной истории как к истории структур; 4) приоритет качественного анализа перед количественным.

Д. интересовался марксизмом и до конца 1970-х оперировал понятиями «производительные силы», «производственные отношения», «общественная формация», «классы». Он считал их полезными инструментами познания, но трактовал очень свободно. Под влиянием структурализма Д. практиковал холистический подход к предмету исследования. Вслед за антропологом К. Леви-Строссом Д. ставил в центр внимания человека как единицу общества, а между разными факторами его жизнедеятельности (экономическим, социальным, политическим, культурным) видел не причинно-следственную связь, а «корреляцию» и «интерференцию». Работы лингвиста Ж. Дюмезиля побудили Д. обратиться к исследованию менталитета как структуры.

В начале карьеры Д. считал роль экономической истории определяющей для развития общества («Общество в XI и XII веках в окрестностях Макона», 1953; «Сельская экономика», 1962). Региональный подход, унаследованный Д. от географической школы («Общество...», 1953), в дальнейшем закрепился во французской историографии. Изучая деревенскую экономику, Д. вслед за М. Блоком уделял внимание сельхозинвентарю, агрономии, роли рынка.

Возникновение «феодализма» (féodalité) Д. датировал примерно 1000 и отождествлял со становлением банальной сеньории, которую понимал как структуру политического и юридического господства класса сеньоров над классом крестьян с целью производства и распределения богатств («Общество...», 1953; «Воины и крестьяне», 1973). Эта точка зрения переросла в теорию феодальной революции .

Постепенно отошел от изучения крестьянства и сосредоточился на рыцарстве. Особенно его интересовали ментальность и идеология этой социальной группы («Бувинское воскресенье», «Люди и структуры», «Воины и крестьяне», все 1973; «Уильям Маршал», 1984).

Д. был пионером исторической демографии и гендерной истории («Рыцарь, дама и священник», 1981; «Мужское средневековье», 1988). Подчеркивал важнейшую роль семейных («горизонтальных»), а не только классовых («вертикальных») отношений в средневековом обществе. Показал процесс вытеснения к концу XII в. под влиянием церковной идеологии светского брака церковным. Исследовал менталитет как основу демографического поведения. Одним из первых начал изучать роль женщины в обществе.

По Д., историческая реальность формировала картину мира и систему ценностей (менталитет, ментальность) средневекового человека. Исходя из нее, человек действовал, видоизменяя эту реальность. Идеальное было необходимым элементом воспроизводства общества. Поэтому в зрелые годы Д. стал строить исторический синтез вокруг анализа ментальностей («Трехчастная модель...», 1978). Он отрицал существование самостоятельной народной культуры, утверждая, что воззрения простонародья — это результат вульгаризации культурных моделей элит (аристократии и духовенства). В таком ключе он трактовал историю искусства («Время соборов», 1976; «Святой Бернард: цистерцианское искусство», 1976). Подчеркивал роль нематериальной мотивации в экономическом поведении средневековых людей (дар, взаимность обязательств и т. п.). Вместе с Ж. Ле Гоффом стоял у истоков исторической антропологии.

Соч.: La société au XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. Paris, 1953; L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval. 2 vols. Paris, 1962; Guerriers at paysans, VII—XIIe siècles. Paris, 1973; Le dimanche de Bouvines. Paris, 1973; Saint Bernard. L’art cistercien. Paris, 1976; Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme. Paris, 1978; Le chevalier, la femme et le prêtre. Paris, 1981; Guillaume le Maréchal. Paris, 1984; Mâle moyen âge. Paris, 1988; L’histoire continue. Paris, 1991; Duby G., Lardreau G. Dialogues. Paris, 1980; Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом. М., 2000; Время соборов: искусство и общество 980—1420. М., 2002.

Лит.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993; Georges Duby. Portrait de l’historien en ses archives / Ed. P. Boucheron, J. Dalarun. Paris, 2015.