ДЮБАРРИ, МАРИ ЖАННА

Дюбарри (фр. Dubarry, du Barry), Мари Жанна (урожд. Бекю де Кантиньи) графиня де (19.08.1743, Вокулёр — 08.12.1793, Париж) — фаворитка Людовика XV.

Предположительно, внебрачная дочь Анны Бекю от сборщика налогов Г. де Вобернье. В течение 9 лет воспитывалась в монастыре. По выходе из него работала продавщицей в парижском бутике, затем модисткой, оказывала интимные услуги состоятельным клиентам. Граф Дюбарри, поставлявший любовниц Людовику XV, представил ее королю, который был поражен красотой девушки. Чтобы приблизить ее ко двору, он заставил графа жениться на ней, после чего Д. в 1769 заняла при дворе место умершей несколькими годами ранее мадам де Помпадур . В отличие от нее Д. не интересовалась политикой, хотя и способствовала отставке министра Э.-Ф. Шуазеля-Стенвиля , пытавшегося воспрепятствовать ее фавору. После смерти Людовика XV была арестована (1794), но вскоре освобождена. Поселилась в подаренном ей ранее замке Марли. Во время Французской революции XVIII в. помогала роялистам и поддерживала связи с жирондистами , за что была осуждена и гильотинирована.

Лит.: Huas J. Madame du Barry. Paris, 2011; Saint-Victor J. de. Madame du Barry, un nom de scandale. Paris, 2002.