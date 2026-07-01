ДЮ ШЕН (ДЮШЕН), АНДРЕ

Дю Шен (Дюшен, фр. Du Chesne, Duchesne, лат. Andreas Chesneus), Андре (01.05.1584, Лиль-Бушар — 30.05.1640, Париж) — французский историограф и географ.

Знаток генеалогии , которого также называют «отцом французских эрудитов». Происходил из мелкой дворянской семьи области Сомюра, на западе Франции. Обучался в бенедиктинском монастыре в Лудене, затем в иезуитском коллеже Бонкур в Париже. В 1614 получил должность королевского географа и право доступа в монастырские и церковные архивохранилища и библиотеки. Пользовался покровительством Людовика XIII и кардинала де Ришелье , получая регулярный и значительный пенсион почти в 3 тыс. ливров, имел собственный дом в Париже. В 1635, после опубликования первого сборника источников по истории французского Средневековья — «Истории писателей — современников франков» («Historiae Francorum scriptores coaetanei»), занял пост официального (главного) историографа короля. Всего было издано 5 томов, в том числе три уже после смерти Д. в результате дорожного происшествия. Сын Д., Франсуа, продолжал дело отца. Огромное рукописное наследие Д., в том числе транскрипции источников, были положены в основу знаменитого издания «Сборника историков Галлии и Франции» («Recueil des historiens de Gaules et de la France» / «Rerum gallicarum et francicarum scriptores»), выходившего по инициативе конгрегации Сен-Мор с 1738 и продолжавшегося до 1904.

Среди прочих опубликованных значительных трудов Д. — издание переписки Абеляра и Элоизы (1615), сочинений Алкуина , Алена Шартье (1617); книги «Древности и изыскания о городах, замках и самых известных местах Франции» («Les antiquitez et recherches des villes, chasteaux, et places plus remarquables de toute la Francе», 1614), «История королей, герцогов, графов Бургундии и Арля» («Histoire des rois, ducs, et comtes de Bourgogne et d’Arles», 1616), «История канцлеров и хранителей печатей Франции» («Histoire des chanceliers et gardes des sceaux de France», 1630), многочисленные генеалогические исследования дворянских родов Франции, например «Генеалогическая история дома Монморанси и Лаваль» («Histoire genealogique de la maison de Montmorency et de Laval»,1623).

Лит.: Пронина Е. А. История на службе у короля и кардинала: отец и сын Дюшены // Клио. 2011. № 2 (53). С. 39—43; Bernstein H. J. République urbaine et République des Lettres. André Duchesne, Jean Rogier et les significations de l’histoire locale à Reims au XVIIe siècle // Histoire, Économie et Société. Vol. 30, 2011. № 2. Juin. P. 29—45; Samaran Ch. Sur la mort d’André Du Chesne // Bibliothèque de l’École des chartes. T. 137. Paris, 1979. P. 59—60.