ДЮ ГЕКЛЕН, БЕРТРАН

Дю Геклен (фр. Du Guesclin), Бертран (ок. 1320, замок Мот-Броон, Бретань — 13.07.1380, Шатонёф-де-Рандон) — французский военачальник периода Столетней войны (1337—1453), коннетабль Франции.

Из младшей ветви знатного бретонского рыцарского рода. Военную карьеру начал во время войны за бретонское наследство (1341—1364), сражался во главе небольшого отряда на стороне поддерживаемого Францией Ш. де Блуа, воевавшего с англичанами и их ставленником Ж. де Монфором. Получил известность при снятии осады Ренна войсками герцога Ланкастерского (1356—1357), стал капитаном Понторсона. В 1364 перешел на службу к французскому королю Карлу V Мудрому . Во главе французской армии 16 мая 1364 одержал победу в битве при Кошереле ( Нормандия ) против армии короля Карла II Наваррского, получив в награду титул графа де Лонгвиль и став генерал-капитаном Нормандии. Вскоре потерпел поражение от англичан в битве при Оре и попал в плен. Выкуп в 100 тыс. ливров заплатил король Франции и отправил Д. Г. (1365) в Кастилию на помощь своему союзнику графу Энрике Трастамаре, пытавшемуся свергнуть своего сводного брата, короля Педро IV Жестокого , поддерживаемого англичанами. Экспедиция имела также целью увести из Франции солдат-наемников («Большие компании»), оставшихся не у дел после заключения перемирия и живших грабежом и насилием. Потерпел поражение в битве при Нахере (3 апреля 1367) и вновь попал в плен. Снова освобожден за выкуп и поставлен во главе новой экспедиции в Кастилию. Разгромил войско Педро IV и обеспечил трон союзнику Франции, ставшему королем Кастилии Энрике II (1369). В награду Д. Г. получил от него титул герцога де Молина.

2 октября 1370 на заседании Королевского совета с участием светской и духовной знати, высших чинов и представителей Парижа по предложению Карла Мудрого Д. Г. был единогласно избран коннетаблем Франции. В течение 10 лет он успешно осуществлял план короля по отвоеванию земель у англичан без больших сражений. В 1378 по приказу короля оккупировал графство Эврё и ряд крепостей в Нормандии, принадлежавших Карлу Наваррскому; в 1380 возглавил экспедицию против банд наемников в Оверни . Во время этой компании погиб при осаде замка Шатоден-де-Рандон. По личному распоряжению короля погребен в королевском некрополе в Сен-Дени ; сердце покоится в Динане. Имел репутацию храброго воина, лучшего в мире рыцаря и талантливого военачальника; установил жесткую дисциплину в войсках, опирался на наемников. Уделял внимание общественному мнению и репутации; щедро оплачивал прославление своих подвигов. При жизни стал легендарным персонажем; в 1380—1385 поэт Кювелье написал «Песнь о Бертране Дю Геклене»; в начале XV в. Д. вошел в круг Девяти Богатырей в качестве десятого героя.

Ист.: Cuvelier. Chronique de Bertrand Du Guesclin / Éd. par E. Charrière. 2 vols. Paris, 1839; La chanson de Bertrand du Guesclin de Cuvelier / Éd. par J.-C. Faucon. 3 vols. Toulouse, 1990—1991; Le livre des faits de messire Bertrand du Guesclin. Lyon, 1487; Letters, orders and musters of Bertrand du Guesclin, 1357—1380 / Ed. By M. Jones. Woodbridge, 2004.

Лит.: Фавье Ж. Столетняя война. СПб., 2009; Bourassin E. Messire Du Guesclin, connetable de France. Paris, 1984; Brouquet S. Bertrand Du Guesclin: entre le lys et l’hermine. Rennes, 2015; Guenée B. Du Guesclin et Froissart. La fabrication de la renommée. Paris, 2008; Jacob Y. Bertrand Du Guesclin: connetable de France. Paris, 1995; Lassabatière Th. Du Guesclin: vie et fabrique d’un héros médiéval. Paris, 2015; Moal L. Du Guesclin: image et histoire. Rennes, 2015.