ДЮ БО ШАРЛЬ
ДЮ БО ШАРЛЬ - французский литературовед.
Учился в парижских лицеях, Оксфорде (1900-1901 годы), интересовался немецкой и итальянской литературой. Жил во Флоренции и Берлине, общался с известными европейскими интеллектуалами (в т. ч. А. Жидом, П. Валери).
Сторонник интуитивного метода, Дю Бо стремился выявить в литературе метафизическое и мистическое измерение, взаимодействие «души» произведения с душой читателя.
Автор работ о творчестве Ш. Бодлера, М. Пруста, А. Жида, Г. Флобера, Б. Констана, Дж. Байрона, Новалиса, И. В. Гёте, Ф. Ницше, А. Бергсона и других. В поздних сочинениях Дю Бо усилились религиозные настроения, с особой силой проявившиеся в «Дневнике» («Journal», vol. 1-9, 1946-1961 годы).