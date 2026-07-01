ДЮ БЕЛЛЕ ЖОАШЕН
ДЮ БЕЛЛЕ ЖОАШЕН - французский поэт, теоретик литературы.
Происходил из старинного дворянского рода, изучал право в университете Пуатье (1545 год), в 1548 году переехал в Париж, где познакомился с П. де Ронсаром, примкнул к поэтической группе «Плеяда», став одним из её лидеров.
В трактате «Защита и прославление французского языка» («Défense et illustration de la langue française», 1549 год) Дю доказывал, что поэт должен творить на народном языке (а не только на латыни), подражая при этом античным и итальянским классическим жанровым образцам. Практическим результатом этой стратегии стали созданные в духе петраркизма поэтические сборники «Лирические стихи» («Vers lyriques», 1549 год) и «Олива» («Olive», 1550 год).
В 1553-1557 годах Дю Белле - секретарь французского посланника в Риме; итальянские впечатления отразились в сборниках изысканных сонетов «Древности Рима» («Les antiquités de Rome») и «Сожаления» («Les regrets», оба - изданы в 1558 году), в которых Дю Белле описал блестящую историю Рима, сравнив её с неприглядной современностью.
Среди других произведений Дю Белле - «Рассуждения» («Discours», 1558-1559 годы) на политические темы, а также поэтический сборник «Сельские игры» («Les jeux rustiques», 1558 год), в котором Дю Белле, обратившись к фольклорной тематике, использовал разные поэтические формы - оды, эпиграммы, элегии.
Сочинения:
Сонеты. М., 1992;
Œuvres complètes. P., 2003.