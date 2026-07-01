ДЮ БЕЛЛЕ ЖОАШЕН

ДЮ БЕЛЛЕ ЖОАШЕН - французский поэт, теоретик литературы.

Про­ис­хо­дил из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да, изу­чал пра­во в университете Пу­а­тье (1545 год), в 1548 году пе­ре­ехал в Па­риж, где по­зна­ко­мил­ся с П. де Рон­са­ром, примк­нул к по­этической груп­пе «Плея­да», став од­ним из её ли­де­ров.

В трак­та­те «За­щи­та и про­слав­ле­ние фран­цуз­ско­го язы­ка» («Défense et illus­tration de la lan­gue française», 1549 год) Дю до­ка­зы­вал, что по­эт дол­жен тво­рить на народном язы­ке (а не толь­ко на ла­ты­ни), под­ра­жая при этом ан­тич­ным и итальянским клас­сическим жан­ро­вым об­раз­цам. Прак­тическим ре­зуль­та­том этой стра­те­гии ста­ли соз­дан­ные в ду­хе пет­рар­киз­ма по­этические сборники «Ли­ри­че­ские сти­хи» («Vers ly­ri­ques», 1549 год) и «Оли­ва» («Olive», 1550 год).

В 1553-1557 годах Дю Белле - сек­ре­тарь французского по­слан­ни­ка в Ри­ме; итальянские впе­чат­ле­ния от­ра­зи­лись в сборниках изы­скан­ных со­не­тов «Древ­но­сти Ри­ма» («Les an­tiquités de Rome») и «Со­жа­ле­ния» («Les re­grets», оба - изданы в 1558 году), в ко­то­рых Дю Белле опи­сал бле­стя­щую ис­то­рию Ри­ма, срав­нив её с не­при­гляд­ной со­вре­мен­но­стью.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Дю Белле - «Рас­су­ж­де­ния» («Discours», 1558-1559 годы) на по­ли­тические те­мы, а так­же по­этический сборник «Сель­ские иг­ры» («Les jeux rustiques», 1558 год), в ко­то­ром Дю Белле, об­ра­тив­шись к фольк­лор­ной те­ма­ти­ке, ис­поль­зо­вал раз­ные по­этические фор­мы - оды, эпи­грам­мы, эле­гии.

Сочинения:

Со­не­ты. М., 1992;

Œuvres complètes. P., 2003.