ДЮ БАРТАС ГИЙОМ
ДЮ БАРТАС ГИЙОМ ДЕ САЛЛЮСТ - французский поэт.
Обучался в Тулузе, доктор права (1567 год). Приняв протестантизм, вошёл в окружение Генриха Наваррского (будущего Генриха IV), участвовал в Религиозных (гугенотских) войнах (1562-1598 годы), выполнял дипломатические миссии в Англии, Шотландии, Дании.
Как придворный поэт Дю Бартас - автор хвалебных стихов на случай, посвящённых в т. ч. Маргарите Валуа. Известность принесли эпические поэмы на библейские сюжеты «Юдифь» («Judith»), «Урания» («Uranie»), «Триумф веры» («Triomphe de la foy»), объединённые в сборник «Христианская муза» («Muse chrétienne», 1574 год).
Широкую европейскую славу снискали поэмы «Первая седмица» («Первая неделя», «Première sepmaine», 1578 год) и «Вторая седмица» («Вторая неделя», «Seconde sepmaine», 1584 год), в которых Дю Бартас, продолжая традиции дидактической поэзии, учитывая поэтические достижения «Плеяды» (прежде всего П. де Ронсара) и предвосхищая художественные методы барокко, описал сотворение мира и жизнь первых людей. Произведения Дю Бартаса оказали влияние на многих европейских поэтов (Дж. Мильтон, И. В. Гёте, В. Гюго и других).
Сочинения:
The works. Gen.; P., 1977. Vol. 1–2.