ДЮ БАРТАС ГИЙОМ

ДЮ БАРТАС ГИЙОМ ДЕ САЛЛЮСТ - французский поэт.

Обу­чал­ся в Ту­лу­зе, доктор пра­ва (1567 год). При­няв про­тес­тан­тизм, во­шёл в ок­ру­же­ние Ген­ри­ха На­варр­ско­го (бу­ду­ще­го Ген­ри­ха IV), уча­ст­во­вал в Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) вой­нах (1562-1598 годы), вы­пол­нял ди­пло­ма­тические мис­сии в Анг­лии, Шот­лан­дии, Да­нии.

Как при­двор­ный по­эт Дю Бартас - ав­тор хва­леб­ных сти­хов на слу­чай, по­свя­щён­ных в т. ч. Мар­га­ри­те Ва­луа. Из­вест­ность при­нес­ли эпические по­эмы на биб­лей­ские сю­же­ты «Юдифь» («Judith»), «Ура­ния» («Ura­nie»), «Три­умф ве­ры» («Triomphe de la foy»), объ­е­ди­нён­ные в сборник «Хри­сти­ан­ская му­за» («Muse chrétienne», 1574 год).

Ши­ро­кую ев­ропейскую сла­ву сни­ска­ли по­эмы «Пер­вая сед­ми­ца» («Пер­вая не­де­ля», «Pre­mière sepmaine», 1578 год) и «Вто­рая сед­ми­ца» («Вто­рая не­де­ля», «Seconde sep­maine», 1584 год), в ко­то­рых Дю Бартас, про­дол­жая тра­ди­ции ди­дак­тической по­эзии, учи­ты­вая по­этические дос­ти­же­ния «Плея­ды» (пре­ж­де все­го П. де Рон­са­ра) и пред­вос­хи­щая ху­дожественные ме­то­ды ба­рок­ко , опи­сал со­тво­ре­ние ми­ра и жизнь пер­вых лю­дей. Про­из­ве­де­ния Дю Бартаса ока­за­ли влия­ние на многих ев­ропейских по­этов (Дж. Миль­тон, И. В. Гёте , В. Гю­го и других).

Сочинения:

The works. Gen.; P., 1977. Vol. 1–2.