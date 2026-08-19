ДЫРОВАТЫЙ КАМЕНЬ

ДЫРОВАТЫЙ КАМЕНЬ - пещерное святилище, в 17 км к западу от села Усть-Утка (При­го­род­ный район Сверд­лов­ской области, Рос­сия).

Рас­по­ло­же­но в четвертой (из пяти) пе­ще­ре (Пе­ще­ре ска­ло­ла­зов) на высоте 20 м, в се­ве­ро-вос­точ­ной от­вес­ной час­ти ска­лы Ды­ро­ва­тый Ка­мень про­тя­жён­но­стью 1 км и высотой 50-80 м. Вход пе­ще­ры (8×5 м) на­прав­лен на юго-вос­ток. Дыроватый камень на­хо­дит­ся по ле­во­му бе­ре­гу реки Чу­со­вая - на древ­нем пу­ти, свя­зы­ваю­щем При­ка­мье с За­ураль­ем.

Пер­вая ин­фор­ма­ция о на­ли­чии жерт­вен­но­го мес­та Дыроватый Камень опуб­ли­ко­ва­на И. И. Ге­ор­ги в 1776 гооду. Рас­коп­ки Н. А. Про­ко­ше­ва в пе­ще­ре (1932-1933 годы, 1937 од), Ю. Б. Се­ри­ко­ва у её под­но­жия (1982-1983 годы, 1988 год, 1991-1993 годы).

К верх­не­му па­лео­ли­ту от­но­сят­ся ос­тат­ки жи­вот­ных эпо­хи плей­сто­це­на и на­ко­неч­ни­ки стре­лец­ко­го ти­па (смотрите Стре­лец­кая куль­ту­ра). Свя­ти­ли­ще на­ча­ло функ­цио­ни­ро­вать не позд­нее ме­зо­ли­та (VIII-VI тысячелетие до н. э.), ко­гда стал со­вер­шать­ся об­ряд стрель­бы из лу­ка в пе­ще­ру и к её под­но­жию (на­ко­неч­ни­ки стрел: вкла­ды­ше­вые, лез­вия ко­то­рых со­став­ле­ны из крем­нё­вых мик­ро­пла­стин, на кос­тя­ную ос­но­ву час­то на­но­сил­ся гео­мет­рический ор­на­мент, в ко­то­рый втёр­та ох­ра; би­ко­ни­че­ские; иг­ло­вид­ные; гар­пун­ные).

Не­олит , эне­о­лит, позд­ний брон­зо­вый, ран­ний же­лез­ный век (анань­ин­ская куль­ту­ра, ит­куль­ская куль­ту­ра и другие), Сред­не­ве­ко­вье пред­став­ле­ны многими ти­па­ми кос­тя­ных, ка­мен­ных, мед­ных, брон­зо­вых, же­лез­ных на­ко­неч­ни­ков стрел. У многих стрел сло­ма­но или смя­то ост­риё. Сре­ди других на­хо­док - иран­ская мо­не­та VI века, кос­тя­ные и ме­тал­лические под­вес­ки и пла­стин­ки, стек­лян­ные бу­сы, галь­ки (сна­ря­ды для пра­щи), ты­ся­чи кос­тей жи­вот­ных (по-ви­димому, кус­ки жерт­вен­но­го мя­са, при­вя­зан­ные к стре­лам и с ни­ми по­пав­шие в пе­ще­ру). Тра­ди­ция стрель­бы в пе­ще­ру со­хра­ни­лась и с по­яв­ле­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия, ве­ро­ят­но, до XX века (най­де­ны свин­цо­вые дробь и пу­ли). По про­дол­жи­тель­но­сти функ­цио­ни­ро­ва­ния и оби­лию на­хо­док (свыше 21 тысячи экземпляров) свя­ти­ли­ще Дыроватый Камень не име­ет ана­ло­гов.

Иллюстрация:

Ды­ро­ва­тый Ка­мень. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)