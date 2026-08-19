ДЫРОВАТЫЙ КАМЕНЬ
ДЫРОВАТЫЙ КАМЕНЬ - пещерное святилище, в 17 км к западу от села Усть-Утка (Пригородный район Свердловской области, Россия).
Расположено в четвертой (из пяти) пещере (Пещере скалолазов) на высоте 20 м, в северо-восточной отвесной части скалы Дыроватый Камень протяжённостью 1 км и высотой 50-80 м. Вход пещеры (8×5 м) направлен на юго-восток. Дыроватый камень находится по левому берегу реки Чусовая - на древнем пути, связывающем Прикамье с Зауральем.
Первая информация о наличии жертвенного места Дыроватый Камень опубликована И. И. Георги в 1776 гооду. Раскопки Н. А. Прокошева в пещере (1932-1933 годы, 1937 од), Ю. Б. Серикова у её подножия (1982-1983 годы, 1988 год, 1991-1993 годы).
К верхнему палеолиту относятся остатки животных эпохи плейстоцена и наконечники стрелецкого типа (смотрите Стрелецкая культура). Святилище начало функционировать не позднее мезолита (VIII-VI тысячелетие до н. э.), когда стал совершаться обряд стрельбы из лука в пещеру и к её подножию (наконечники стрел: вкладышевые, лезвия которых составлены из кремнёвых микропластин, на костяную основу часто наносился геометрический орнамент, в который втёрта охра; биконические; игловидные; гарпунные).
Неолит, энеолит, поздний бронзовый, ранний железный век (ананьинская культура, иткульская культура и другие), Средневековье представлены многими типами костяных, каменных, медных, бронзовых, железных наконечников стрел. У многих стрел сломано или смято остриё. Среди других находок - иранская монета VI века, костяные и металлические подвески и пластинки, стеклянные бусы, гальки (снаряды для пращи), тысячи костей животных (по-видимому, куски жертвенного мяса, привязанные к стрелам и с ними попавшие в пещеру). Традиция стрельбы в пещеру сохранилась и с появлением огнестрельного оружия, вероятно, до XX века (найдены свинцовые дробь и пули). По продолжительности функционирования и обилию находок (свыше 21 тысячи экземпляров) святилище Дыроватый Камень не имеет аналогов.
Иллюстрация:
Дыроватый Камень. Архив БРЭ.