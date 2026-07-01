ДЫРЕ-ДАУА
ДЫРЕ-ДАУА - город на востоке Эфиопии, с 1998 года выделен в самостоятельную административную единицу (округ).
Население 269,6 тысяч человек (2007 год), второй по численности населения город страны после Аддис-Абебы.
Расположен на высоте около 1150 м, у подножия гор Ахмар. Железнодорожная станция на магистрали Джибути - Аддис-Абеба. Автодорогами связан с Аддис-Абебой и Харэром. Международный аэропорт. Основан в 1902 году при строительстве железной дороги на месте центра караванной торговли. Университет (с 1952 года, статус университета с 1985 года). Сельскохозяйственный научный центр. Торговый центр сельскохозяйственного района (кофе, зерно, скот). Предприятия текстильной, пищевой, цементной промышленности. Железнодорожные мастерские. Близ Дыре-Дауа - пещеры Лега-Ода с росписями.