ДЫРЕ-ДАУА

ДЫРЕ-ДАУА - город на востоке Эфиопии, с 1998 года выделен в самостоятельную административную единицу (округ).

Население 269,6 тысяч человек (2007 год), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Ад­дис-Абе­бы.

Рас­по­ло­жен на высоте около 1150 м, у под­но­жия гор Ах­мар. Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Джи­бу­ти - Ад­дис-Абе­ба. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Ад­дис-Абе­бой и Ха­рэ­ром. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. Ос­но­ван в 1902 году при строи­тель­ст­ве же­лез­ной до­ро­ги на мес­те цен­тра ка­ра­ван­ной тор­гов­ли. Уни­вер­си­тет (с 1952 года, ста­тус университета с 1985 года). Сельскохозяйственный научный центр. Тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (ко­фе, зер­но, скот). Пред­при­ятия тек­стиль­ной, пи­ще­вой, це­мент­ной промышленности. Железнодорожные мас­тер­ские. Близ Дыре-Дауа - пе­ще­ры Ле­га-Ода с рос­пи­ся­ми.

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