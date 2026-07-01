ДЫМОВ ОСИП
ДЫМОВ ОСИП - русский и еврейский писатель.
Писал на русском языке и на идише. Печатался с 1892 года. Окончил реальное училище в Белостоке (1896 год), учился в Лесном институте (1897–1902) под Санкт-Петербургом. С начала 1900-х годов печатал статьи, фельетоны, рассказы в периодике; приобрёл известность как писатель-сатирик.
Первая книга рассказов «Солнцеворот» (1905 год) была благожелательно встречена критиками, отмечавшими импрессионистическую. манеру прозы Дымова. Издал также сборник рассказов «Земля цветёт» (1908 год), сборник юмористических рассказов и зарисовок «Весёлая печаль» (1911 год) и другие. Жизни петербургской интеллигенции посвящён роман «Бегущие креста» (1911 год; под названием «Томление духа» - 1912 год), стилистически близкий прозе символистов.
Наибольшую известность Дымов приобрёл как драматург, автор психологических драм на современные темы, не лишённых мелодраматизма: «Голос крови» (1903 год), «Ню» (1908 год; поставлена в Берлине М. Рейнхардтом, с которым Дымов был знаком), «Весеннее безумие» (1910 год) и др. Пьесы «Слушай, Израиль!» (1907 год), созданная под впечатлением известий о еврейском погроме в Белостоке, и «Вечный странник» (1913 год) об отношениях христианского населения к еврейству шли как в русских, так и в еврейских (в переводе на идиш и иврит) театрах.
С 1913 года в Нью-Йорке (в 1926 году принял американское гражданство). Успехом пользовалась его пьеса на русском языке «Певец своей печали, или Нанятой жених» (1914 год). В дальнейшем написал около 20 пьес на идише (в т. ч. «Бронкс-экспресс», 1919 год; «Последняя возлюбленная», 1926 год; «Человеческая пыль», 1927 год). Автор мемуаров «Что я помню» (том 1-2, 1943-1944 годы), рассказывающих о начале его литературной деятельности в Санкт-Петербурге.