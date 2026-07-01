ДЫМОВ ОСИП

ДЫМОВ ОСИП - русский и еврейский писатель.

Пи­сал на русском языке и на иди­ше. Пе­ча­тал­ся с 1892 года. Окон­чил ре­аль­ное училище в Бе­ло­сто­ке (1896 год), учил­ся в Лес­ном институте (1897–1902) под Санкт-Пе­тер­бур­гом. С начала 1900-х годов пе­ча­тал статьи, фель­е­то­ны, рас­ска­зы в пе­рио­ди­ке; при­об­рёл из­вест­ность как пи­са­тель-са­ти­рик.

Пер­вая кни­га рас­ска­зов «Солн­це­во­рот» (1905 год) бы­ла бла­го­же­ла­тель­но встре­че­на кри­ти­ка­ми, от­ме­чав­ши­ми им­прес­сио­ни­стическую . ма­не­ру про­зы Дымова. Из­дал так­же сборник рас­ска­зов «Зем­ля цве­тёт» (1908 год), сборник юмо­ри­стических рас­ска­зов и за­ри­со­вок «Ве­сё­лая пе­чаль» (1911 год) и другие. Жиз­ни пе­тербургской ин­тел­ли­ген­ции по­свя­щён ро­ман «Бе­гу­щие кре­ста» (1911 год; под названием «Том­ле­ние ду­ха» - 1912 год), сти­ли­сти­че­ски близ­кий про­зе сим­во­ли­стов.

Наи­боль­шую из­вест­ность Дымов при­об­рёл как дра­ма­тург , ав­тор пси­хо­ло­гических драм на современные те­мы, не ли­шён­ных ме­ло­дра­ма­тиз­ма: «Го­лос кро­ви» (1903 год), «Ню» (1908 год; по­став­ле­на в Бер­ли­не М. Рейн­хард­том, с ко­то­рым Дымов был зна­ком), «Ве­сен­нее бе­зу­мие» (1910 год) и др. Пье­сы «Слу­шай, Из­ра­иль!» (1907 год), соз­дан­ная под впе­чат­ле­ни­ем из­вес­тий о еврейском по­гро­ме в Бе­ло­сто­ке, и «Веч­ный стран­ник» (1913 год) об от­но­ше­ни­ях хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния к ев­рей­ст­ву шли как в рус­ских, так и в ев­рей­ских (в пе­ре­во­де на идиш и иврит) те­ат­рах.

С 1913 года в Нью-Йор­ке (в 1926 году при­нял американское гра­ж­дан­ст­во). Ус­пе­хом поль­зо­ва­лась его пье­са на русском языке «Пе­вец сво­ей пе­ча­ли, или На­ня­той же­них» (1914 год). В даль­ней­шем на­пи­сал около 20 пьес на иди­ше (в т. ч. «Бронкс-экс­пресс», 1919 год; «По­след­няя воз­люб­лен­ная», 1926 год; «Че­ло­ве­че­ская пыль», 1927 год). Ав­тор ме­муа­ров «Что я пом­ню» (том 1-2, 1943-1944 годы), рас­ска­зы­ваю­щих о на­ча­ле его литературной дея­тель­но­сти в Санкт-Пе­тер­бур­ге.