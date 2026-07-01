ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА - традиционный русский народный художественный промысел.

Его воз­ник­но­ве­ние в сло­бо­де Дым­ко­во, близ Вят­ки (ны­не на тер­ри­то­рии города Ки­ров), по-ви­ди­мо­му, от­но­сит­ся к конwe XVII века и свя­за­но с народным ве­сен­ним празд­ни­ком «Сви­сту­нья» («Сви­сто­пля­ска»), уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го сви­сте­ли в гли­ня­ные иг­ру­шеч­ные сви­стуль­ки и пе­ре­ки­ды­ва­лись рас­пис­ны­ми гли­ня­ны­ми ша­ри­ка­ми. В середине XIX века под влия­ни­ем фар­фо­ро­вой пла­сти­ки в дым­ков­ском про­мыс­ле воз­ни­ка­ют но­вые фор­мы иг­ру­шек: изо­бра­же­ния жи­вот­ных, птиц, во­до­но­сок, всад­ни­ков, дам, кор­ми­лиц и др.

Дымковская игрушка ле­пит­ся из крас­ной гли­ны, пе­ре­ме­шан­ной с мел­ким реч­ным пес­ком. По­сле про­суш­ки и об­жи­га иг­руш­ки по­кры­ва­ют тем­пер­ны­ми бе­ли­ла­ми (пре­ж­де по­бел­ку осу­ще­ст­в­ля­ли ме­лом, раз­ве­дён­ным на мо­ло­ке) и ук­ра­ша­ют гео­мет­рическим ор­на­мен­том, со­стоя­щим из кле­ток, ова­лов и кру­гов; де­кор за­вер­ша­ют ром­би­ки из по­та­ли или су­саль­ного зо­ло­та, на­кле­ен­ные по­верх узо­ра. К концу XIX века производство гли­ня­ных иг­ру­шек бы­ло пол­но­стью вы­тес­не­но бо­лее де­шёвы­ми и тех­но­ло­гич­ны­ми гип­со­вы­ми от­лив­ка­ми, под­ра­жав­ши­ми фар­фо­ро­вым из­де­ли­ям.

Воз­ро­ж­де­ние про­мыс­ла свя­за­но с име­на­ми А. А. Мез­ри­ной - по­томственной мас­те­ри­цы, со­хра­нив­шей приё­мы леп­ки и рос­пи­си иг­ру­шек, и художника А. И. День­ши­на - ав­то­ра пер­вых мо­но­гра­фий о про­мыс­ле и ор­га­ни­за­то­ра це­ха в со­ста­ве коо­пе­ра­тив­но­го товарищества «Вят­ский ху­дож­ник» (1933 год), где ра­бо­та­ли Мез­ри­на, О. И. Ко­но­ва­ло­ва, Е. А. Кош­ки­на, Е. И. Пен­ки­на. С это­го вре­ме­ни дымковская игрушка пред­став­ле­на в экс­по­зи­ци­ях поч­ти всех вы­ста­вок русского народного искусства.

В 1953 году то­ва­ри­ще­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в ху­дожественно-про­из­водственные мас­тер­ские при Ки­ров­ском от­де­ле­нии Ху­дожественного фон­да СССР; с 1992 года объ­е­ди­не­ние «Народный ху­дожественный про­мы­сел "Дым­ков­ская иг­руш­ка"». Сре­ди мас­те­риц: Е. И. Косс-День­ши­на, З. В. и Р. В. Пен­ки­ны, Л. С. Фа­ла­лее­ва, Н. П. Тру­хи­на, О. И. Ко­но­ва­ло­ва, З. Ф. Без­де­неж­ных, Л. Д. Ве­ре­ща­ги­на, Н. П. Бор­ня­ко­ва, Р. А. Кол­ча­но­ва, А. В. Кузь­ми­ных, Л. Н. До­ки­на, В. П. Пле­мян­ни­ко­ва, З. П. Фо­ми­на, Г. И. Ба­ра­но­ва, А. Д. Ви­дя­ки­на, Л. В. Груд­цы­на, Н. А. Еф­ре­мо­ва, Н. Н. Ску­ри­хи­на.

Иллюстрация:

Дым­ков­ская иг­руш­ка. Е. А. Кош­ки­на. Иг­руш­ки «Ско­мо­рох на сви­нье», «Ин­дюк». 1930-е годы. Все­рос­сий­ский му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и на­род­но­го ис­кус­ст­ва (Мо­ск­ва). Фото А. И. Нагаева.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)