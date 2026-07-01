ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА
ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА - традиционный русский народный художественный промысел.
Его возникновение в слободе Дымково, близ Вятки (ныне на территории города Киров), по-видимому, относится к конwe XVII века и связано с народным весенним праздником «Свистунья» («Свистопляска»), участники которого свистели в глиняные игрушечные свистульки и перекидывались расписными глиняными шариками. В середине XIX века под влиянием фарфоровой пластики в дымковском промысле возникают новые формы игрушек: изображения животных, птиц, водоносок, всадников, дам, кормилиц и др.
Дымковская игрушка лепится из красной глины, перемешанной с мелким речным песком. После просушки и обжига игрушки покрывают темперными белилами (прежде побелку осуществляли мелом, разведённым на молоке) и украшают геометрическим орнаментом, состоящим из клеток, овалов и кругов; декор завершают ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора. К концу XIX века производство глиняных игрушек было полностью вытеснено более дешёвыми и технологичными гипсовыми отливками, подражавшими фарфоровым изделиям.
Возрождение промысла связано с именами А. А. Мезриной - потомственной мастерицы, сохранившей приёмы лепки и росписи игрушек, и художника А. И. Деньшина - автора первых монографий о промысле и организатора цеха в составе кооперативного товарищества «Вятский художник» (1933 год), где работали Мезрина, О. И. Коновалова, Е. А. Кошкина, Е. И. Пенкина. С этого времени дымковская игрушка представлена в экспозициях почти всех выставок русского народного искусства.
В 1953 году товарищество преобразовано в художественно-производственные мастерские при Кировском отделении Художественного фонда СССР; с 1992 года объединение «Народный художественный промысел "Дымковская игрушка"». Среди мастериц: Е. И. Косс-Деньшина, З. В. и Р. В. Пенкины, Л. С. Фалалеева, Н. П. Трухина, О. И. Коновалова, З. Ф. Безденежных, Л. Д. Верещагина, Н. П. Борнякова, Р. А. Колчанова, А. В. Кузьминых, Л. Н. Докина, В. П. Племянникова, З. П. Фомина, Г. И. Баранова, А. Д. Видякина, Л. В. Грудцына, Н. А. Ефремова, Н. Н. Скурихина.
Иллюстрация:
Дымковская игрушка. Е. А. Кошкина. Игрушки «Скоморох на свинье», «Индюк». 1930-е годы. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва). Фото А. И. Нагаева.