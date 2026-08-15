ДЫК ВИКТОР

Чешский писатель, драматург, публицист, политик.

Ранние годы

Родился 31 декабря 1877 г. в предместье Пшовка близ города Мельник, расположенного в 30 км к северу от Праги. Был вторым сыном Вацлава и Ядвиги Дык. Его отец был управляющим в поместье князя Иржи Лобковица в Мельнике. Будучи хорошо образованным человеком, Вацлав Дык владел ценной библиотекой, в которой Виктор проводил много времени, с самого детства став страстным читателем. Будущий писатель очень интересовался чешской историей, внимательно изучал «Историю чешского народа» Франтишека Палацкого , что во многом сформировало его политическую и патриотическую позицию в дальнейшем. Свои первые литературные произведения Виктор Дык писал для своего старшего брата Людвика. Это были пьесы для домашнего кукольного театра. Примерно в возрасте 10 лет Виктор Дык написал свое первое стихотворение.

С 1888 г. Виктор с братом жили в Праге у бабушки по материнской линии. Школьное образование Дык получал в пражской гимназии на улице Житна с 1888 по 1896 гг., здесь его учителем был Алоиз Йирасек – видный чешский писатель и общественный деятель. Они близко сошлись на почве интереса к чешской истории и дружили до самой смерти Йирасека.

Брат Виктора Людвик Дык был членом чешского молодежного прогрессистского движения . Именно под его влиянием Виктор начал участвовать в общественной и студенческой жизни Праги, читать периодические издания и материалы, выходившие из-под пера молодых чешских политиков и публицистов. Большое влияние на его творчество оказал арест в 1894 г. ряда деятелей прогрессистского движения в связи с процессом над так называемыми Омладинами: молодыми политиками и студентами, критично настроенными к власти и монархии, сочувствующими рабочему классу и солидаризировавшимися с ним. В Праге было введено чрезвычайное положение, аресты затронули даже учеников гимназий. Эти события во многом повлияли на все дальнейшее творчество Дыка и сформировали его политическую позицию. Его ранние стихи («A porta inferi», 1897; «Сила жизни» («Síla života», 1898), сборник «Напрасности» («Marnosty», 1900)) наполнены скептицизмом, иронией и самоиронией с одной стороны, и настроением усталости, отчаяния и декадентства, присущих поэзии рубежа веков, с другой.

В июне 1894 г., когда Виктору Дыку было 17 лет, на одной из театральных площадок Праги была поставлена его одноактная пьеса «Месть», которую он написал под псевдонимом Р. Вильде (R.Vilde). Его стихи публиковались в ведущих журналах того времени: «Весна», «Нива», «Модерни ревю» («Moderní revue»), «Розгледы» («Rozhledy») и др.

Становление

В 1896 г. Дык поступил на юридический факультет Пражского университета, вступил в студенческое общество «Славия», вокруг которого объединялись студенты-прогрессисты. С 1910 г. Дык вел активную политическую деятельность в рядах Государственно-правовой прогрессистской партии . На протяжении многих лет (C 1911 по 1914 и затем после войны в 1918 – 1928 гг.) он был редактором ее печатного органа, газеты «Независимость» («Samostatnost»). Кроме того, с 1907 г. и до самой смерти он был редактором литературного альманаха «Люмир» («Lumír»). В 1911 г. Виктор Дык выдвигал свою кандидатуру на выборах в австрийский Рейхсрат, однако успеха на этом поприще не добился. С началом Первой мировой войны Дык присоединился к движению внутреннего сопротивления, поддерживал идею создания независимой чешской республики. За ряд своих публикаций и политическую деятельность он был арестован и провел в заключении 1916-1917 гг. После окончания Первой мировой войны и объединения прогрессистов с младочехами в единую партию Национальной демократии Виктор Дык связал свою деятельность с печатным органом последней, газетой «Народни листы» («Národní listy»). В 1918 г. Дык был избран депутатом, а в 1925 г. – сенатором от Национальной демократии. Пост сенатора он занимал до самой смерти в 1931 г. В независимой Чехословакии писатель был оппозиционно настроен по отношению к президенту Масарику и социалистическим партиям, был ближе к правому, националистически ориентированному лагерю чешской политики.

Творчество

Политическая деятельность Виктора Дыка шла рука об руку с его литературным творчеством. Он часто использовал свои произведения и стихи как арену для борьбы со своими политическими оппонентами. Таковы стихи «Сатира и сарказм» («Satiry a sarkazmy», 1905), «Проигранная кампания» («Prohrané kampaně», 1914), «Священный союз» («Svatá aliance») и многие другие, написанные в период 1911-1916 гг. В своей политической лирике Дык остро реагирует на актуальную повестку дня, смело высказывает свою позицию, выступая в качестве ироничного и критично настроенного глашатая народной жизни. Но у его лирики была и другая сторона – романтическая, балладная и эпическая, пронизанная символистскими образами. Таков стихотворный цикл «Возлюбленная семи разбойников» («Milá sedmi loupežníků», 1906), «Giuseppe Moro» (1911), «Zápas Jiřího Macků» (1916) и др. В послевоенной лирике Дыка сформулирована идея народа как абсолютной и наивысшей ценности. Вершиной его поэтического творчества принято считать тетрологию «Легкие и тяжелые шаги» («Lehké a těžké kroky», 1915), «Или» («Anebo»,1918), «Okno» (1921) и «Последний год» («Poslední rok», 1922).

Дык также является автором целого ряда прозаических произведений, самым ярким и известным из которых считается новелла «Крысолов», ставшая украшением всей чешской прозы начала века. Переосмыслив старый немецкий сюжет, Дык наполнил его настроением любовного разочарования. Помимо кратких новелл в творчестве Дыка присутствуют большие эпические романы: «Конец Хакеншмидта» («Konec Hackenschmidův», 1904), «Февраль» («Prosinec», 1906), оба из цикла «Акты дьявольского копыта», и др.

Виктор Дык скоропостижно скончался 14 мая 1931 г. во время занятия плаванием недалеко от острова Лопуд в Югославии, оставив после себя обширное поэтическое и прозаическое наследие.

Сочинения

Поэзия:

A porta inferi, 1897

Síla života, 1898

Marnosti, 1900

Buřiči, 1903

Satiry a sarkasmy, 1905

Milá sedmi loupežníků, 1906

Pohádky z naší vesnice, 1910

Giuseppe Moro, 1911

Prohrané kampaně, 1914

Lehké a těžké kroky , 1915

Zápas Jiřího Macků, 1916

Noci chiméry, 1917

Anebo, 1918

Okno, 1921

Pan poslanec, 1921

Poslední rok, 1922

Podél cesty, 1922

Domy, 1926

Zpěvy v bouři, 1928

Devátá vlna, 1930

Рассказы и новеллы:

Hučí jez a jiné prózy, 1903

Píseň o vrbě, 1908

Příhody, 1911

Krysař, (Rattenfänger) 1915

Tichý dům, 1921

Tajemná dobrodružství Alexeje Iványče Kozulinova, 1923

Můj přítel Čehona, 1925

Holoubek Kuzma, 1928

Романы:

Konec Hackenschmidův, 1904

Prosinec, 1906

Prsty Habakukovy, 1925

Soykovy děti, 1929

Драматургия:

Epizoda, 1906

Smuteční hostina, 1906

Posel, 1907

Zmoudření Dona Quijota, 1913

Veliký mág, 1914

Zvěrstva, 1919

Ondřej a drak, 1920

Revoluční trilogie, 1921

Napravený plukovník Švec, 1929

Мемуары:

Vzpomínky a komentáře, 1927