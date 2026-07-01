ДЫГАТ СТАНИСЛАВ
ДЫГАТ СТАНИСЛАВ - польский писатель.
В 1935-1939 годах изучал архитектуру в Политехническом институте, философию - в университете в Варшаве.
Литературный дебют - автобиографическая повесть «Боденское озеро» («Jezioro Bodeńskie», 1946 год), в которой события Второй мировой войны пропущены сквозь призму восприятия рефлексирующего интеллигента.
В повестях [«Прощание» («Pożegnania», 1948 год; экранизирована в 1958 году, режиссер В. Хас, русский перевод 1971 год) - о послевоенной Польше; «Путешествие» («Podr ́o ̇z», 1958 год, русский перевод 1964 год); «Диснейленд» («Disneyland», 1965 год, русский перевод 1971 год) - наиболее известное произведение Дыгата] ироническое бытописание сочетается с тонким психологизмом.
В рассказах и фельетонах [сборник «Ненастные вечера» («Słotne wieczory», 1957 год), «Размышления при бритье» («Rozmy ́slania przy goleniu», 1959 год), «За пять минут до сна» («Za pięć minut przed zaśnięciem», 1960 год) и др.] Дыгат разоблачает типичные для современного общества стереотипы поведения и мышления. Автор киносценариев, в т. ч. по собственным произведениям.
Сочинения:
Прощание. Диснейленд. Рассказы. М., 1971