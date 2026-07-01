ДЫГАТ СТАНИСЛАВ

ДЫГАТ СТАНИСЛАВ - польский писатель.

В 1935-1939 годах изу­чал ар­хи­тек­ту­ру в По­ли­тех­ническом институте, фи­ло­со­фию - в университете в Вар­ша­ве.

Литературный де­бют - ав­то­био­гра­фическая по­весть «Бо­ден­ское озе­ро» («Jezioro Bo­deńskie», 1946 год), в ко­то­рой со­бы­тия Второй ми­ро­вой вой­ны про­пу­ще­ны сквозь приз­му вос­при­ятия реф­лек­си­рую­ще­го ин­тел­ли­ген­та.

В по­вес­тях [«Про­ща­ние» («Po­żegnania», 1948 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1958 году, режиссер В. Хас, русский перевод 1971 год) - о по­сле­во­ен­ной Поль­ше; «Пу­те­ше­ст­вие» («Pod­r ́o ̇z», 1958 год, русский перевод 1964 год); «Дис­ней­ленд» («Disneyland», 1965 год, русский перевод 1971 год) - наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние Дыгата] иро­ни­че­ское бы­то­пи­са­ние со­че­та­ет­ся с тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом.

В рас­ска­зах и фель­е­то­нах [сборник «Не­на­ст­ные ве­че­ра» («Słot­ne wiec­zo­ry», 1957 год), «Раз­мыш­ле­ния при бри­тье» («Roz­my ́slania przy goleniu», 1959 год), «За пять ми­нут до сна» («Za pięć minut przed za­śnięciem», 1960 год) и др.] Дыгат ра­зо­бла­ча­ет ти­пич­ные для современного об­ще­ст­ва сте­рео­ти­пы по­ве­де­ния и мыш­ле­ния. Ав­тор ки­но­сце­на­ри­ев, в т. ч. по собственным про­из­ве­де­ни­ям.

Сочинения:

Про­ща­ние. Дис­ней­ленд. Рас­ска­зы. М., 1971