ДЫБЕНКО, ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ
Дыбенко, Павел Ефимович (16[28].02.1899, с. Людково, Черниговская губ. — 29.07.1938, Коммунарка, Московская обл.) — революционный и военный деятель, командарм 2-го ранга (1935).
Член РСДРП (см. Коммунистическая партия Советского Союза) (с 1912), Революционного военного совета (РВС) СССР, Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР. Муж А.М. Коллонтай.
Из крестьян. Окончил народную школу, Новозыбковское городское училище (1903). С 1906 — на службе в казначействе. С 1907 — в большевистском кружке. В 1908 окончил электротехнические курсы в Риге. С декабря 1911 — матрос на Балтийском флоте. Арестован за уклонение от воинской повинности. Принудительно зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж. По окончании минной школы — унтер-офицер. С декабря 1912 по октябрь 1915 — электрик на броненосце «Император Павел I» и руководитель антивоенного выступления матросов подпольной большевистской группы этого судна. Арестован и в январе 1916 отправлен на фронт под Ригу. В апреле 1916 вновь арестован за антивоенную пропаганду, в заключении в Гельсингфорсе.
Освободившись из заключения в результате Февральской революции 1917, продолжал подпольную революционную деятельность, будучи баталером на судне «Ща». С марта 1917 — член Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих. С апреля 1917 — председатель Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта). После июльского кризиса 1917, с 5 июля по 5 сентября 1917 — в заключении в «Крестах».
В сентябре 1917 — делегат 2-го съезда моряков Балтийского флота. Участник боев у о. Даго в ходе Моонзундской операции 1917 (октябрь 1917). С 26 октября 1917 по март 1918 — член Комитета по военным и морским делам Совета Народных Комиссаров, народный комиссар по морским делам. С ноября 1917 — депутат Учредительного собрания от Балтийского флота.
В феврале-марте 1918 — командующий отрядом моряков под Нарвой, потерпел поражение в боях с германской армией. 16 марта 1918 исключен из РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Арестован, но отпущен в Москву, откуда бежал в Самару. В мае 1918 решением суда оправдан. С лета 1918 — на подпольной работе в Одессе. В августе 1918 — арестован крымскими властями, но в октябре обменен на пленных немецких офицеров. С ноября 1918 — в Украинской советской армии. Командир 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, сотрудничал с Н. Махно. В апреле 1919 занял Крым. С мая 1919 — командующий Крымской советской армией, нарком по военным и морским делам, председатель РВС Крымской советской республики. С сентября 1919 — начальник 37-й стрелковой дивизии. Участник освобождения Царицына. С 3 марта по 11 мая 1920 — начдив 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. С 28 июня по 17 июля 1920 — начдив 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова. Командуя Сводной дивизией, участвовал в подавлении Кронштадского восстания 1921. Комендант Кронштадтской крепости. В апреле 1921 участвовал в подавлении Антоновского восстания в Тамбовской губ.
Окончил Военную академию Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Летом 1921 — начальник войск Западно-Черноморского сектора, начальник 51-й стрелковой дивизии. В 1922 восстановлен в партии. В 1922—1924 — командир стрелковых корпусов. В 1925—1926 — начальник Артиллерийского управления снабжений РККА. В 1928—1937 — командующий войсками Среднеазиатского, Приволжского и Ленинградского военных округов. В 1937 избран депутатом Верховного совета 1-го созыва. С января 1938 — замнаркома лесной промышленности СССР. 26 февраля 1938 арестован по обвинению в шпионаже. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Награжден тремя орденами Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды.
Соч.: В недрах царского флота. М., 1919; Военная доктрина и эволюция армии. Одесса, 1922; Мятежники. Из воспоминаний о революции. М., 1923; Из недр царского флота к великому Октябрю. Из воспоминаний о революции. 1917—1927. М., 1928; Октябрь на Балтике. Ташкент, 1934.
Лит.: Жигалов И. M. Дыбенко. М., 1983; Киршнер Л. А. Колокол громового боя. Л., 1985; Млечин Л. М. Полководцы-революционеры. СПб., 2015.