ДЫБЕНКО, ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ

Дыбенко, Павел Ефимович (16[28].02.1899, с. Людково, Черниговская губ. — 29.07.1938, Коммунарка, Московская обл.) — революционный и военный деятель, командарм 2-го ранга (1935).

Член РСДРП (см. Коммунистическая партия Советского Союза ) (с 1912), Революционного военного совета (РВС) СССР, Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР. Муж А.М. Коллонтай .

Из крестьян. Окончил народную школу, Новозыбковское городское училище (1903). С 1906 — на службе в казначействе. С 1907 — в большевистском кружке. В 1908 окончил электротехнические курсы в Риге. С декабря 1911 — матрос на Балтийском флоте. Арестован за уклонение от воинской повинности. Принудительно зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж. По окончании минной школы — унтер-офицер. С декабря 1912 по октябрь 1915 — электрик на броненосце «Император Павел I» и руководитель антивоенного выступления матросов подпольной большевистской группы этого судна. Арестован и в январе 1916 отправлен на фронт под Ригу. В апреле 1916 вновь арестован за антивоенную пропаганду, в заключении в Гельсингфорсе.

Освободившись из заключения в результате Февральской революции 1917 , продолжал подпольную революционную деятельность, будучи баталером на судне «Ща». С марта 1917 — член Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих. С апреля 1917 — председатель Центрального комитета Балтийского флота ( Центробалта ). После июльского кризиса 1917 , с 5 июля по 5 сентября 1917 — в заключении в «Крестах».

В сентябре 1917 — делегат 2-го съезда моряков Балтийского флота. Участник боев у о. Даго в ходе Моонзундской операции 1917 (октябрь 1917). С 26 октября 1917 по март 1918 — член Комитета по военным и морским делам Совета Народных Комиссаров , народный комиссар по морским делам. С ноября 1917 — депутат Учредительного собрания от Балтийского флота.

В феврале-марте 1918 — командующий отрядом моряков под Нарвой, потерпел поражение в боях с германской армией. 16 марта 1918 исключен из РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ). Арестован, но отпущен в Москву, откуда бежал в Самару. В мае 1918 решением суда оправдан. С лета 1918 — на подпольной работе в Одессе. В августе 1918 — арестован крымскими властями, но в октябре обменен на пленных немецких офицеров. С ноября 1918 — в Украинской советской армии. Командир 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, сотрудничал с Н. Махно . В апреле 1919 занял Крым. С мая 1919 — командующий Крымской советской армией, нарком по военным и морским делам, председатель РВС Крымской советской республики. С сентября 1919 — начальник 37-й стрелковой дивизии. Участник освобождения Царицына. С 3 марта по 11 мая 1920 — начдив 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. С 28 июня по 17 июля 1920 — начдив 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М.Ф. Блинова. Командуя Сводной дивизией, участвовал в подавлении Кронштадского восстания 1921 . Комендант Кронштадтской крепости. В апреле 1921 участвовал в подавлении Антоновского восстания в Тамбовской губ.

Окончил Военную академию Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Летом 1921 — начальник войск Западно-Черноморского сектора, начальник 51-й стрелковой дивизии. В 1922 восстановлен в партии. В 1922—1924 — командир стрелковых корпусов. В 1925—1926 — начальник Артиллерийского управления снабжений РККА. В 1928—1937 — командующий войсками Среднеазиатского, Приволжского и Ленинградского военных округов. В 1937 избран депутатом Верховного совета 1-го созыва. С января 1938 — замнаркома лесной промышленности СССР. 26 февраля 1938 арестован по обвинению в шпионаже. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Награжден тремя орденами Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды.

Соч.: В недрах царского флота. М., 1919; Военная доктрина и эволюция армии. Одесса, 1922; Мятежники. Из воспоминаний о революции. М., 1923; Из недр царского флота к великому Октябрю. Из воспоминаний о революции. 1917—1927. М., 1928; Октябрь на Балтике. Ташкент, 1934.

Лит.: Жигалов И. M. Дыбенко. М., 1983; Киршнер Л. А. Колокол громового боя. Л., 1985; Млечин Л. М. Полководцы-революционеры. СПб., 2015.