ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ДЯТЬКОВСКИЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД - завод сортовой стеклянной посуды и изделий из хрусталя.
Находится в городе Дятьково Брянской области. Основан в 1790 году И. А. Мальцовым; производил высокохудожественный хрусталь с виртуозно тонкой («мальцовской») алмазной гранью. Славилась дятьковская гутная посуда, предназначенная для крестьянского обихода, что определяло формы и декор этих изделий: в их росписи всегда преобладали мотивы с яркой расцветкой и цветочной орнаментацией. На первой публичной выставке российских мануфактурных изделий в Санкт-Петербурге (1829 год) дятьковский хрусталь был отмечен золотой медалью.
В первой половине XX века завод расширялся, был технически реконструирован, однако в годы Великой Отечественной войны полностью разрушен. С 1943 года начались восстановительные работы, в ходе которых механизировано производство прессованных массовых изделий, внедрён химический способ полировки хрустального стекла и др. Художники (Е. С. Шувалов, М. В. Грабарь и др.) создавали новые формы сосудов и разнообразные приёмы обработки и украшения хрусталя (глубокое травление, гравировка) и стекла (например, налепы, применяемые художником В. Я. Шевченко в декорировке изделий из цинко-сульфидного стекла). В 1992 году на базе завода создано акционерное общество «Дятьковский хрусталь».
Иллюстрация:
Дятьковский хрустальный завод. Набор для вина. По эскизу Е. М. Бем. Стекло, роспись эмалями и золотом. 1897 год. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва). Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.