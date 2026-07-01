ДЬЯРМАТСКИЙ МИР

Дьярматский мир — мирный договор между императором Фердинандом II и султаном Османской империи Мурадом IV.

Заключенный в мае 1625 и подтвердивший условия Венского (1606) и Живаторокского (1606) договоров. Обе стороны были заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта. Фердинанд II из-за нарастания хаоса в Священной Римской империи , вызванного Тридцатилетней войной, в которую только что вступила Дания, спешил развязать себе руки на Востоке. В свою очередь Османская империя была заинтересована подтвердить достаточно выгодные условия прежних договоров, обезопасив себя от войны с Габсбургами , к которой она была не готова. В лагере под венгерским городом Дьярматом документ подписали комиссары Фердинанда и паша Мехмед, представлявший султана. В мирных переговорах участвовали также представители князя Трансильвании Г. Бетлена . Д. м. утвердил равенство между султаном и императором, впервые зафиксированное в Живаторокском мире. Важным условием договора стало подтверждение статус-кво 1606, т. е. сохранение за турками Эгера и Надьканижи, а за императором всех завоеванных севернее Буды крепостей. Бетлену было выгодно сохранение ряда спорных вопросов открытыми при том, что де-факто Д. м. признавал независимость Трансильвании. Д. м. состоял из 7 пунктов. Условия Д. м. были подтверждены в 1642 Сёньским договором между Фердинандом III и Ибрагимом I . Текст Д. м. сохранился на латинском, венгерском и турецком языках.

Лит.: A History of Hungary / Ed. by P. F. Sugar. Bloomington (Ind.), 1990.