ДЬЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ДЬЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего железного века в Волго-Окском междуречье.
Ареал дискуссионен, ныне очерчивается от правобережья каширского течения Оки на юге до Валдайской возвышенности, рек Чагода и Суда (левые притоки Волги) на северо-западе и севере, примерно по линии Ярославль - Коломна на востоке. Датируется по находкам: VIII-VII веков до н. э. - VII века н. э.; имеется более 200 радиоуглеродных датировок в интервале 550 года до н. э. - 400 года н. э.
Термин «Дьяковская культура» введён А. А. Спицыным в 1905 году; другое название - «городища дьякова типа» (по Дьякову городищу в черте Москвы; раскопки конца XIX века Г. Д. Филимонова и В. И. Сизова; Н. А. Кренке в 1981-1987 годах, А. Г. Векслера 2001-2004 годы). Наиболее изучены городища (их раскопки с конца 1950-х годов в бассейне Москвы-реки - основной источник современных концепций), селища, единичные «домики мёртвых».
Городищам предшествовали поселения с текстильной керамикой рубежа бронзового и железного века, распространённые в том же ареале. К V-IV векам до н. э. сформировались основные черты «ранней» Дьяковской културы. Показательны длинные многокамерные дома с открытыми очагами; многочисленные костяные стрелы, ножи, струги, рукояти, в т. ч. в зверином стиле, и др.
Изредка встречаются скифские бронзовые стрелы, железные изделия, предметы южного импорта и подражания им (серьги, стеклянные бусы). Одна из характерных находок - глиняные грибовидные «грузики дьякова типа». Рядом с городищами располагались селища, в т. ч. сезонные. Около рубежа нашей эры сформировался оригинальный стиль ажурных бронзовых украшений, выполненных в технике литья по восковой модели с имитацией верёвочного плетения, зерни и др. (рисунок 2), меняется набор типов керамики (в т. ч. распространяются лощёные миски, выходят из употребления горшки с отпечатками текстиля на поверхности), широко распространились железные ножи, серпы, шилья, стрелы и прочее. Предполагают, что это связано с влиянием более западных и южных соседей и, возможно, с притоком нового населения. Эти древности выделяют в особую «позднюю» Дьяковскую культуру.
Хозяйство основано на охоте, рыболовстве, животноводстве, а также на земледелии (получило развитие в начале н. э.). Население ранней Дьяковской культуры считают финно-угорским, позднедьяковское - смешанным балто-финно-угорским. Преемственность поселений Дьяковской культуры, жизнь на которых прекратилась в V-VII веках, и славянских памятников, известных в регионе с X-XI веков, не прослеживается.
Иллюстрации:
Застёжка и бляшки поздней дьяковской культуры, выполненные в «ажурном» стиле: 1 - Дьяково, 2 - Мамоново, 3 - Кунцево. Бронза. Музей истории Москвы. Архив БРЭ.
Ранняя дьяковская культура. Роговая пластина с изображениями. Городище Боршева. Исторический музей (Москва). Фото Н. А. Кренке.