ДЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - советский историк, востоковед.
В 1921 году окончил медицинский факультет Второго Московского государственного университета. С 1921 года врач Памирского пограничного отряда, с 1925 года нарком здравоохранения Таджикской ССР. В 1928-1931 годах работал в Среднеазиатском бюро ЦК ВКП(б). В 1932-1936 годах преподаватель Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве, в 1936 году окончил Институт красной профессуры.
В 1936-1938 годах научный сотрудник научно-исследовательского института колониальных проблем, в 1939-1941 годах - Института мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР, в 1944-1950 годах - Тихоокеанского института Академии наук СССР, в 1950-1974 годах - Востоковедения института Академии наук СССР. С 1944 года преподавал также в МГУ, читал курсы лекций по новейшей истории стран зарубежного Востока (профессор с 1950 года).
Один из основателей отечественной школы современных индологических исследований. Автор ряда крупных разделов и ответственный редактор фундаментальной коллективной монографии «Новейшая история Индии» (Москва, 1959 год), в которой впервые был дан комплексный анализ политической, социально-экономической и культурного развития Индии в XX веке. Труды по вопросам межнациональных отношений, экономики, этнографии Индии.
Сочинения:
Национальный вопрос и английский империализм в Индии. М., 1948;
Индия во время и после второй мировой войны (1939–1949 гг.). М., 1952;
Национальный вопрос в современной Индии. М., 1963.