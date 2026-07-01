ДЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДЬЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - советский историк, востоковед.

В 1921 году окон­чил медицинский факультет Второго Московского государственного университета. С 1921 года врач Па­мир­ско­го по­гра­нич­но­го от­ря­да, с 1925 года нар­ком здра­во­охра­не­ния Таджикской ССР. В 1928-1931 годах ра­бо­тал в Сред­не­ази­ат­ском бю­ро ЦК ВКП(б). В 1932-1936 годах пре­по­да­ва­тель Ком­му­ни­стического университета тру­дя­щих­ся Вос­то­ка в Мо­ск­ве, в 1936 году окон­чил Институт крас­ной про­фес­су­ры .

В 1936-1938 годах на­учный со­труд­ник научно-исследовательского института ко­ло­ни­аль­ных про­блем, в 1939-1941 годах - Института ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки Академии наук СССР, в 1944-1950 годах - Ти­хо­оке­ан­ско­го института Академии наук СССР, в 1950-1974 годах - Вос­то­ко­ве­де­ния института Академии наук СССР. С 1944 года пре­по­да­вал так­же в МГУ , чи­тал кур­сы лек­ций по но­вей­шей ис­то­рии стран за­ру­беж­но­го Вос­то­ка (профессор с 1950 года).

Один из ос­но­ва­те­лей отечественной шко­лы современных ин­до­ло­гических ис­сле­до­ва­ний. Ав­тор ря­да круп­ных раз­де­лов и от­ветственный редактор фун­да­мен­таль­ной кол­лек­тив­ной мо­но­гра­фии «Но­вей­шая ис­то­рия Ин­дии» (Москва, 1959 год), в ко­то­рой впер­вые был дан комп­лекс­ный ана­лиз по­ли­тической, со­ци­аль­но-эко­но­мической и куль­тур­но­го раз­ви­тия Ин­дии в XX веке. Тру­ды по во­про­сам меж­на­цио­наль­ных от­но­ше­ний, эко­но­ми­ки, эт­но­гра­фии Ин­дии.

Сочинения:

На­цио­наль­ный во­прос и анг­лий­ский им­пе­риа­лизм в Ин­дии. М., 1948;

Ин­дия во вре­мя и по­сле вто­рой ми­ро­вой вой­ны (1939–1949 гг.). М., 1952;

На­цио­наль­ный во­прос в со­вре­мен­ной Ин­дии. М., 1963.