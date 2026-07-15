ДЬЯКОНОВ, ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Дьяконов, Игорь Михайлович (30.12.1914[12.01.1915], Петроград — 02.05.1999, Санкт-Петербург) — советский и российский востоковед с мировым именем, историк, лингвист, один из крупнейших исследователей древнего Востока.

Д. — автор более двух десятков книг и ок. 500 статей по различным аспектам ассириологии, шумерологии, иранистистики, древневосточному и афразийскому сравнительно-историческому языкознанию, обобщающих трудов по истории Древнего мира и древнего Востока, многочисленных переводов прозаических и поэтических текстов древнего Ближнего Востока, включая монументальный эпос о Гильгамеше и ряд книг Библии (Песнь песней, Книга Екклесиаста и др.). Результаты фундаментальных исследований Д. в области сравнительного языкознания отражены в монографиях о языках древней Передней Азии, афразийских языках, в том числе и в работе по сравнительно-историческому афразийскому словарю. Д. был автором (или соавтором) нескольких научных гипотез относительно родственных связей генетически обособленных языков (этрусского, шумерского и др.); в настоящее время общепринята и получила дальнейшее развитие идея (выдвинутая совместно с С. А. Старостиным) о близости хурритского и урартского языков к северокавказской диалектной общности.

Научные заслуги Д. получили широкое международное признание. Он был член-корреспондентом Британской академии наук, почетным членом Королевского Азиатского общества (Великобритания), Американского общества востоковедов, членом редакционного совета издания Ecyclopaedia Iranica и др.

Соч.: Дьяконов И. М. История Мидии с древнейших времен до конца IV в. до н. э. М.—Л., 1957; Урартские письма и документы. М.—Л., 1963; Языки древней Передней Азии. М., 1967; Towards the Pronunciation of a Dead Language: Akkadian. Assyriological Miscellanies. Vol. I. Copenhagen, 1980; Early Antiquity. Chicago (Ill.), 1991; Книга воспоминаний. Спб., 1995 (подробная автобиография).

Лит.: История и языки Древнего Востока: памяти И. М. Дьяконова / Изд. В. А.Лившиц, И. Н. Медведская, В. А. Якобсон. СПб., 2002 (полная библиография).