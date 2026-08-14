ДЬЯКОНОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

ДЬЯКОНОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ - историк и языковед, гебраист.

В 1938 году окончил филологический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета. В 1940-1941 годах и 1945-1950 годах преподаватель, затем профессор отделения семитологии Ленинградского университета. В 1937-1959 годаъ Дьяконов - сотрудник, позже заведующий отделом Древнего Востока в ГЭ, в 1954-1999 годах заведующий отделом Древнего Ближнего Востока в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) филиале Института востоковедения Академии наук СССР (ныне Российской Академии наук). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Дьяконов специализировался в области истории Древней Передней Азии, был широко известен трудами по истории древневосточных цивилизаций, государств Ассирия, Урарту, Парфия, Мидия, Шумер, Вавилония , писал статьи для 3-томной «Истории Древнего мира» и участвовал в организации работы по изданию этого исследования (1982 год), а позднее - многотомной «Истории Древнего Востока» (1983-1988 годы). Все исторические труды ученого опираются на первоисточники: на материалы письменных и эпиграфических памятников, на данные археологии. Завершением исторических исследований Дьяконова стала обобщающая книга «Пути истории: от древнейшего человека до наших дней» (М., 1994 год).

Дьяконов приобрел мировую известность исследованиями по сравнительно-историческому изучению семитских и афразийских (семито-хамитских) языков Древней Передней Азии, урартского и хурритского языков (древних языков кавказского ареала). В 80-90-х годах Дьяконов организовал и возглавил коллективную работу по созданию сравнительно-исторического словаря афразийских языков; в 1988 году опубликовал обобщающую работу по афразийским языкам, в которой изложил концепцию реконструкции исторического развития этих языков. Дьяконов перевел, реконструировал и издал с комментариями текст эпоса о Гильгамеше (1961 год), опубликовал древние мифы Востока и Запада (1990 год), а также переводы Книг Екклесиаста и Песни Песней Соломона, сделанные непосредственно с оригинального текста, исследование «Песни Деборы» как древнейшего библейского текста (1995 год). Дьяконов совместно с учениками и младшими коллегами опубликовал «Ветхий Завет. Плач Иеремии. Екклесиаст. Песнь песней» (1998 год). Стихотворные переводы сохраняют многие художественные особенности поэтических текстов и снабжены подробными комментариями.

Сочинения:

Поэзия и проза Др. Востока. М., 1973 [Вступ. ст.: Древнееврейская литература. С. 537-550;

Песнь песней. С. 625-638; Книга Экклесиаст. С. 638-652];

Лирическая поэзия Др. Востока. М., 1984 [в т. ч. Песнь песней Соломона. С. 81-117];

Архаические мифы Востока и Запада. Л., 1990;

Победная «Песнь Деборы»: (Древнейший библ. текст) // Мир Библии. 1995. № 3. С. 64-71;

Afrasian Languages. M., 1988. (Languages of Asia and Africa).

Издания:

Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. М., 1981. Вып. 1; 1982. Вып. 2;

Я открою тебе сокровенное слово: Лит-ра Вавилонии и Ассирии. М., 1981;

История Др. Востока. М., 1983. Ч. 1; 1988. Ч. 2;

История Др. мира. М., 1982, 19893.

Переводы:

Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.; Л., 1961;

Ветхий Завет. Плач Иеремии. Экклесиаст. Песнь песней. М., 1998 (пер., коммент. совм. с Л. Е. Коганом, при участии Л. В. Маневича);

Плач Иеремии: (Введ., пер., коммент.) // Вестник РГГУ. М., 2000. Кн. 2. С. 35-52 (совм. с Л. Е. Коганом).

Иллюстрация:

И. М. Дьяконов. Фотография. 1988 год. Архив Православной энциклопедии.