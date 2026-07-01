ДЬЯКОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ДЬЯКОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - русский историк, византинист, востоковед.

Родился в семье священника, в 1893 году окончил Ярославскую духовную семинарию, в 1897 году защитил на кафедре гражданской истории Санкт-Петербургской духовной академии кандидатское сочинение «История патриархата Антиохийского в VI веке». Ученик Н. А. Скабалановича и В. В. Болотова, при содействии которых Дьяконов был оставлен при Санкт-Петербургской духовной академии помощником библиотекаря, продолжив обучение в Санкт-Петербургском университете вольнослушателем. В 1898-1913 годах преподавал всеобщую историю в Смоленских вечерне-воскресных классах для рабочих и работниц Русского технического общества в Санкт-Петербурге.

В 1903 году опубликовал первое крупное исследование, в котором сопоставил сирийские христианские источники - Историю Иоанна Эфесского и Дионисия Телль-Махрского хронику. Благодаря этой публикации Дьяконов смог занять по конкурсу должность доцента на кафедре общей гражданской истории в Санкт-Петербургской духовной академии (1903-1912 годы). Позже он был избран профессором всеобщей истории на Высших женских историко-литературных и юридических курсах и до 1916 года преподавал историю Византии . С 1916 года преподавал в Пермском отделении Петроградского университета (с 1917 года Пермский университет), где последовательно занимал должности заведцющего кафедрой истории, декана отделения истории и заведующий учебно-научной частью.

С 1917 по 1930 год был председателем Общества истории, философии и социальных наук при Пермском университете. В 1930-1932 годах заведующий кафедрой всеобщей истории Пермского, затем Рязанского педагогического института. После ликвидации исторического факультета в Рязани (1933 год) перешел в Новозыбковский педагогический институт. С 1934 года профессор и заведующий кафедрой всеобщей истории Смоленского государственного педагогического института, читал курсы истории древнего мира и средних веков. В 1937 году написал монографию о восстании рабов в Сицилии во второй половине II века до Рождества Христова, за которую по совокупности с другими трудами в марте 1940 года получил степень доктора исторических наук

Сочинения:

История патриархата Антиохийского в VI в. // ВВ. 1898. Т. 5. Отд. 3. С. 810-812;

Иоанн Ефесский и хроника, известная под именем Дионисия Телль-Махрского // ХЧ. 1903. № 11. С. 599-614;

Иоанн Ефесский и его церк.-ист. труды. СПб., 1908;

Раннее средневековье в новом освещении Д. Допша. Пермь, 1927;

Известия Псевдо-Захарии о древних славянах // ВДИ. 1939. № 4. С. 83-90;

Византийские димы и факции в V-VII вв. // Визант. сб. М.; Л., 1945. С. 144-227;

Известия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах VI-VII вв. // ВДИ. 1946. № 1(15). С. 20-34;

Тезисы к дис. А. П. Дьяконова: Восстание рабов в Сицилии во 2-й пол. II в. до н. э. // Социально-экономическое развитие России и заруб. стран. Смоленск, 1971. С. 255-270;

Иоанн Ефесский и его церк.-ист. труды. Типы высшей богосл. школы в древней Церкви в III-VI вв. Кир Батнский, сир. церк. историк VII в. К истории сир. сказания о св. Мар-Евгене. СПб., 20062.