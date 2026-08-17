ДЬЯК

Дьяк — в Русском государстве XVI—XVII вв. государственный служащий, руководитель приказа.

Известны также митрополичьи, позднее патриаршие Д. Очевидно, первоначально Д. были личными слугами князя, возможно, несвободными и занимались составлением разнообразной документации. Существуют данные, позволяющие предположить, что среди Д. были иностранцы, например уйгуры , эмигрировавшие из Золотой Орды после принятия там ислама . Рост государства и делопроизводства сопровождались бюрократизацией, что привело к увеличению числа приказов и повышению значения Д. в обществе. Базой формирования русской приказной бюрократии были дети боярские , как столичные, так и в значительной степени уездные.

Лит.: Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987; Ключевский В. О. Боярская Дума Древней Руси. Петроград, 1919; Лисейцев Д. В. О социальном происхождении дьяков эпохи Смуты // Paleobureaucratica. Сборник статей к 90-летию Н. Ф. Демидовой. М., 2012; Его же. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. Тула, 2009; Морозов Д. А. Уйгурские автографы московских дьяков (дополнение к древнерусской дипломатике) // Памяти Лукичева. Сборник статей по истории и источниковедению. М., 2006; Рыбалко Н. В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. М., 2011.