ДЯГИЛЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

В 1896 г. окончил юридический факультет Петербургского университета, некоторое время учился в Петербургской консерватории у Н. Римского-Корсакова. В 1898 г. стал одним из основателей " Мира искусства ", в 1899-1904 гг. был соредактором одноименного журнала. С 1898 г. устраивал выставки русских и зарубежных художников в Петербурге, а в 1906-1907 гг. произведения русских живописцев были показаны им в Париже, Берлине, Монте-Карло, Венеции. В 1908-1910 гг. в Европе Дягилев проводит «Русские сезоны» - гастроли артистов российских императорских театров с целью знакомства западноевропейской публики с русским оперным искусством, талантом выдающихся исполнителей ( Ф. Шаляпина и др.), новаторскими балетными постановками М. Фокина, мастерством артистов русского балета ( А. Павловой , В. Нижинского, Т. Карсавиной и др.) и сценографией художников “Мира искусства” (костюмы и декорации Л. Бакста, А. Бенуа, К. Коровина, К. Юона, А. Головина и др.). Театральным русским сезонам предшествовали выставки, в том числе русского искусства (1906), "Исторические концерты русской музыки" (1907) - симфонические концерты с участием Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова , А. Глазунова, Ф. Шаляпина. В 1908 г. в рамках Русских сезонов была показана опера “Борис Годунов” М. Мусоргского. В 1909 г. состоялся первый оперно-балетный сезон, включавший три программы: балеты Фокина “Павильон Армиды”, “Сильфиды” (“Шопениана”), “Клеопатра” А. Аненского, дивертисмент “Пир” (танцы из опер русских композиторов), опера “Псковитянка” Н. Римского-Корсакова, отрывки из опер “Князь Игорь” А. Бородина, “Руслан и Людмила” М. Глинки , “Юдифь” А. Серова. В 1910 г. были показаны три программы, наряду с балетами прошлого сезона в них вошли балеты Фокина “Карнавал”, “Шехеразада”, “Жар-птица”, “Жизель”. Спектакли Русских сезонов имели огромный успех. Дягилев рассматривал Русские сезоны балета как воплощение новых идей в искусстве, в нем объединялись музыка, живопись, хореография. Он открыл для балета таких композиторов, как И. Стравинский, С. Прокофьев, заказывал музыку М. Равелю, К. Дебюсси , Р. Штраусу и др. В 1911 г. на основе Русских сезонов в 1911 г. из артистов императорских театров Петербурга, Москвы, Варшавы, учеников частных школ (85 человек) Дягилев создал постоянную балетную труппу “Русский балет Дягилева”, просуществовавшую до 1929 г. Его художественным руководителем был М. Фокин, ведущими артистами В. Нижинский, Т. Карсавина и др. В 1911 г. труппа работала не только над спектаклями, созданными в рамках Русских сезонов, ей были поставлены многие балеты Фокина: "Петрушка", "Лебединое озеро" (сокращенная версия) и др. Их художественным оформлением были заняты А. Бенуа, Л. Бакст , К. Коровин и др. В 1912-1913 г. - появились новаторские постановки самого Нижинского, вызвавшие бурные споры, в частности "Весна священная" с музыкой И. Стравинского. В 1914 г. Фокин создает оперно-балетную версию "Золотого петушка". В 1914 г. в коллектив приходит артист балета Л. Мясин (в дальнейшем хореограф), что знаменует отход от принципов "Мира искусства" в оформлении постановок. Начиная с 1916 г. балет много гастролирует, с ним начинает сотрудничать П. Пикассо . В 1921 г. балетмейстером стала Б. Нижинская, возобновившая балет М. Петипа "Спящая красавица". Но публика, привыкшая к программам из коротких номеров, не приняла и не поняла большой балет. Труппу постигла финансовая катастрофа, с трудом удалось возобновить работу. С 1926 г. балеты для коллектива снова ставит Мясин ("Зефир и Флора", комедийный балет "Матросы", сюрреалистическое представление "Ода" и др.) и Дж. Баланчин ("Триумф Нептуна", "Аполлон Мусагет" и др.). В 1929 г. со смертью Дягилева коллектив его Русского балета прекратил существование, на его основе в 30-х возникло несколько русских балетных трупп. Русский балет Дягилева способствовал созданию самостоятельных балетных коллективов, среди композиторов возрос интерес к балетной музыке, также распространение получила практика сочинения балетов также на не предназначенную для танца музыку, был выработан новый подход к искусству декораций.

Исторические источники:

Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1990;

Грабарь И. Моя жизнь, М.-Л., 1937;

Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М., 2005;

Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982;

Фокин М. М. Против течения, Л.-М., 1962.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.