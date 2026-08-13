ДЯГИЛЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

Ранние годы

Павел Дмитриевич родился 13 сентября 1808 г. в далекой Перми. Его отцом был пермский губернский казначей Д.В. Дягилев, мать – М.И. Дягилева.

В шестилетнем возрасте Д. потерял мать, после смерти которой его передали на воспитание сестре матери – А.И. Суховой. В четырнадцатилетнем возрасте Д. поступил на службу в Пермское горное правление. В 1826 г. окончил столичный Главный инженерный корпус и поступил на военную службу.

Военная и гражданская служба

Д. стал участником Русско-турецкой войны. С 1832 г. – поручик, с 1837 г. – штабс-капитан, и в том же году повышен до капитана; с 1839 г. – майор.

Вскоре военная служба сменилась гражданской. Д. вышел в отставку и перешел на службу в Министерство государственных имуществ, затем – в департамент военных поселений, позднее – в Министерство финансов. С 1850 г. – в отставке в чине коллежского советника.

Возвращение в родной край

Еще в 1828 г. после смерти отца наследство поделили между четырьмя детьми. В итоге в собственности Д. оказался Бикбардинский винокуренный завод, которым в период службы он мало занимался.

Отставка Д. определила его возвращение в родной город. Здесь он приступил к управлению своим заводом. Постепенно заводское производство было расширено. Спиртные напитки стали поставлять в казну.

Благотворительность

Д. был меценатом. Членствовал в комитете по сбору средств на строительство Пермского каменного театра, в строительном комитете театра от городского общества. С 1850-х гг. Д. активно жертвовал на нужды монастырей, храмов и богаделен. Именно ему принадлежит создание Камско-Березовского монастыря (Уфимская губерния). Исполнял должность казначея Пермского дамского попечительства о бедных.

Умер Д. 21 января 1883 г. в Перми.

Семья

Супруга – Анна Ивановна Сульменева, дочь адмирала И.С. Сульменева и Н.П. Литке. У пары было девять детей: Анна – общественный деятель; Иван – почетный мировой судья, председатель земской управы Осинского уезда, дирижер; Мария; Наталья; Михаил; Дмитрий; Павел – генерал-лейтенант; Николай; Юлия.