ДЬЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

ДЬЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский дефектолог , профессор.

Окон­чил де­фек­то­ло­гический факультет Второго Московского государственного университета (1931 год). С 1925 года ин­спек­тор уезд­но­го от­де­ла об­ра­зо­ва­ния. В 1942-1948 годах заведующий ка­фед­рой сур­до­пе­да­го­ги­ки и де­кан де­фек­то­ло­гического факультета Московского государственного педагогического института имени В. И. Ле­ни­на. С 1947 в НИИ де­фек­то­ло­гии Академии педагогических наук РСФСР (с 1951 года ди­рек­тор).

Основные на­прав­ле­ния на­учной дея­тель­но­сти - тео­рия и ис­то­рия обу­че­ния де­тей с не­до­стат­ка­ми слу­ха. Раз­ра­бо­тал ме­то­ды обу­че­ния глу­хих ма­те­ма­ти­ке, ав­тор учеб­ни­ков по ариф­ме­ти­ке (1-й - 5-й клас­сы) для глу­хо­не­мых де­тей.

Сочинения:

Хре­сто­ма­тия по ис­то­рии вос­пи­та­ния и обу­че­ния глу­хо­не­мых де­тей в Рос­сии. М., 1949. Т. 1 (со­авт.);

Ме­то­ди­ка пре­по­да­ва­ния ариф­ме­ти­ки в шко­ле глу­хо­не­мых. 2-е изд. М., 1953;

Вос­пи­та­ние и обу­че­ние глу­хо­не­мых де­тей. М., 1957;

Сис­те­мы обу­че­ния глу­хих де­тей. М., 1961.