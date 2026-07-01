ДЬЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
ДЬЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский дефектолог, профессор.
Окончил дефектологический факультет Второго Московского государственного университета (1931 год). С 1925 года инспектор уездного отдела образования. В 1942-1948 годах заведующий кафедрой сурдопедагогики и декан дефектологического факультета Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. С 1947 в НИИ дефектологии Академии педагогических наук РСФСР (с 1951 года директор).
Основные направления научной деятельности - теория и история обучения детей с недостатками слуха. Разработал методы обучения глухих математике, автор учебников по арифметике (1-й - 5-й классы) для глухонемых детей.
Сочинения:
Хрестоматия по истории воспитания и обучения глухонемых детей в России. М., 1949. Т. 1 (соавт.);
Методика преподавания арифметики в школе глухонемых. 2-е изд. М., 1953;
Воспитание и обучение глухонемых детей. М., 1957;
Системы обучения глухих детей. М., 1961.