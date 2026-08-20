ДЬЯЧЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы

Яков Васильевич родился 21 марта 1817 г. Точное место рождения неизвестно, однако исторические источники указывают Полтавскую губернию. Представитель дворянской династии. Получил хорошее образование; обучался в частных учебных заведениях.

Карьера

Военная карьера Д. началась в апреле 1832 г. Он был зачислен в чине унтер-офицера в Тираспольский конно-егерский полк. С мая 1833 г. – в составе Финляндского драгунского полка, однако уже в октябре состоялся его перевод в состав Новомиргородского уланского полка. С 1835 г. – корнет, с 1837 г. – поручик.

По состоянию здоровья Д. был вынужден оставить военную карьеру и выйти в отставку в мае 1841 г. Тем не менее, это решение не стало его окончательным в намерении связать свою жизнь с армией. В марте 1852 г. он вернулся на службу в чине поручика. Зачислен в состав 13-го Сибирского линейного батальона. Командовал двумя ротами. С декабря 1853 г. – штабс-капитан. Силами двух рот предпринял поход из Верхнеудинска до Шилкинского завода в декабре 1855 – феврале 1856 г. В дальнейшем занимался организацией конвойного отряда, а также передвижением сил от Шилкинского завода до Усть-Зейского поста и обратно.

Восточная Сибирь

С 1857 г. – капитан. Решением генерал-губернатора Восточной Сибири Д. был поставлен командовать четырьмя ротами 3-го Восточно-Сибирского линейного батальона, который дислоцировался на р. Амур и занимался размещением конного казачества. С февраля 1858 г. временно находился на должности командира этого батальоном.

В июне 1858 г. Д. руководил размещением 13-го Сибирского линейного батальона на берегу Амура, занимался сооружением с. Хабаровка. Спустя три месяца генерал-губернатор Восточной Сибири назначил Д. командиром Уссурийского батальона.

С сентября 1859 г. руководил размещением переселившихся из центра казенных крестьян. В октябре повышен до майора и назначен командиром батальона. С мая 1861 г. – подполковник.

В январе 1862 г. Д. получил должность командира 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, а в июле – временно исполняющего должность командира Уссурийского пешего батальона (в 1863 г. утвержден в должности).

С февраля 1866 г. – начальник Новгородского поста, расположенного в заливе Посьет. С июля 1869 г. – полковник.

Умер Д. 26 марта 1871 г.

Семья

Д. был женат дважды. Вторая супруга – Афимья Константиновна Захарова. От первого брака – сын Владимир.