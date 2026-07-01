ДВОЗНАМЕННИК

ДВОЗНАМЕННИК - певческая книга, разновидность азбуки певческой (или ее раздел).

Певческая книга, содержание которой изложено параллельно 2 нотациями, одна из которых служит средством объяснения другой. Термин «Двознаменник» в рукописях не встречается, введен в употребление исследователями для обозначения наличия в записи 2 типов «знамен» (т. е. нотаций). Небольшое число сохранившихся списков Двознаменников свидетельствует о том, что широкого распространения они не имели. Исходя из способов записи, Двознаменники можно разделить на 2 группы. В 1-й содержание изложено 2 крюковыми нотациями, во 2-й - столповой (знаменной) и 5-линейной нотациями.

Исторически наиболее ранней является 1-я группа - крюковые Двознаменники. Принцип изложения материала 2 крюковыми нотациями был использован впервые в певческих руководствах путевой нотации. Таковыми являются Грани и Согласник, появление которых относится к первым годам XVII века. В названных руководствах менее известная путевая нотация объясняется посредством перевода ее певческих знаков и попевок на общеизвестную столповую нотопись. Переводы записаны последованием певческих знаков, прочитываемых по их алфавитному значению. В рукописях такая форма записи именуется «дробным знаменем»: «…о дробном бо знамени путном и столповом об[ъ]явлено в гранях. Еже, что вместо параклита или крюка и прочих дробных» (ГИМ. Син. певч. № 1160. Л. 23, 50-е годы XVII века). Поскольку разводы путевых знамен и попевок выполнены беспометным столповым знаменем, в настоящеевремя не поддающимся точному прочтению, то нет возможности правильно понять их. Информация ограничена сведениями о длительностях и ритмическом рисунке развода, точные высотные соотношения знаков в разводах остаются неизвестными. Последнее почти исключает возможность использования путно-столповых Двознаменников при расшифровке путевой нотации. Количество путно-столповых Двознаменников небольшое. Известно 10 списков Граней (ГИМ. Син. певч. № 1240, 1072, 1160, 74, 1334; РНБ. Кир.-Бел. № 665/922; Соф. № 490; Вяз. О-80; РГБ. Ф. 178. № 875; Ф. 37. № 240), бытующих в певческих рукописях от начала до 60-х годов XVII века, и 3 списка Согласника (РНБ. Кир.-Бел. № 665/922; РГБ. Ф. 247. № 217; ГИМ. Син. певч. № 1160): 1-й датируется 1604 годом, 2-й - 20-ми, 3-й - 50-ми годами XVII века.

К крюковым Двознаменникам относится и единственный известный в настоящее время список Граней казанской нотации, датируемый концом XVII века (РНБ. Ф. 775. № 637). Аналогично путно-столповым Двознаменникам казанское знамя в указанном списке разведено беспометным дробным столповым знаменем, что затрудняет понимание содержащейся в нем информации.

В более позднее время (конец XVIII-XX века) крюковые Двознаменники широко использовались для объяснения певческих значений знаков демественной нотации. В это время начертания демественных крюков и соответствующие им толкования дробным столповым знаменем снабжены степенными и указательными пометами, что способствует легкому прочтению разводов и обусловливает большую практическую ценность Двознаменников. Списки демественно-столповых Двознаменников исчисляются сотнями, что свидетельствует о востребованности данного вида Двознаменников в старообрядческой певческой практике.

Во всех перечисленных Двознаменников, отнесенных к 1-й группе, столповая нотация использована для объяснения менее известных знаковых систем и служит средством к их изучению. При этом перевод осуществлен в рамках единой церковнопевческой культуры. Все крюковые Двознаменники являют собой руководства учебного назначения, облегчающие понимание и усвоение отдельных структурных единиц распева - знамен (в путевой, казанской, демественной нотациях) и попевок (в путевой нотации). Изложение песнопений и певческих книг параллельно 2 крюковыми нотациями в средневековой Руси не встречается.

Двознаменники 2-й группы более единообразны по средствам записи. В них сопоставлены столповая нотация, оптимально приспособленная к записи древнерусских распевов, и привнесенная с Запада 5-линейная нотная система, в наибольшей степени отвечающая требованиям записи инструментальной и вокальной гармонической музыки, основанной на равномерно-темперированном строе. Таким образом, в Двознаменниках 2-й группы были использованы «принципиально различные знаковые системы, причем каждая из них отражает только тот специфический способ музыкального мышления, с которым было сопряжено само ее формирование» (Никишов. 1978. С. 226), поэтому ни одна из строк Двознаменника описываемого типа принципиально не могла быть адекватно истолкована др. строкой. Следовательно, само появление Двознаменников 2-й группы можно отнести к явлениям компромиссным, вынужденным. Этим, вероятно, объясняется малое количество Двознаменников такого типа, а также весьма краткий период их бытования (последняя четверть XVII - начало XVIII веков).

Знаменно-нотолинейные Двознаменники являются памятниками переходной эпохи, когда древнерусская певческая традиция, фиксируемая крюковыми нотациями, уступала свои позиции шедшей с Запада через украинские и белорусские земли новой гомофонно-гармонической стилистике. Последняя начала проникать в Московскую Русь еще в середине XVII века, благодаря деятельности патриарха Никона и при поддержке царя Алексея Михайловича. Новая стилистика несла с собой и новые средства записи, недостаточность которых для передачи древнерусского мелоса осознавалась многими распевщиками и певцами. Перед певцами встала проблема быстрейшего изучения новой системы записи, что и вызвало появление певческих азбук, в которых столповое знамя сопоставлялось с нотным. И если в Двознаменниках 1-й группы менее известная знаковая система объяснялась посредством общеупотребительной столповой нотации, то назначение Двознаменников 2-й группы состояло в разъяснении тогда еще мало распространенной нотной записи посредством привычной и общеупотребительной столповой нотации.

Высказанное наблюдение подтверждает мнение М.В. Бражникова, что «двознаменные азбуки и двознаменники практического назначения явились сильным средством пропаганды новой музыкальной системы и воздействия на музыкальное мышление русских певцов» (Бражников. С. 286).

Вполне очевидно, что написание Двознаменников 2-й группы могли осуществлять только русские мастера, освоившие нотную грамоту и в совершенстве знавшие крюковую нотопись. Выходцами с Украины крюковая нотация в XVII веке была уже забыта, поскольку с конца XVI века они использовали для записи 5-линейное письмо. На них возлагалась задача введения в церковнопевческую культуру многоголосного гармонического пения, которое могло быть записано только посредством нотной системы.

2-я группа Двознаменников складывалась из певческих руководств (азбук) и певческих богослужебных книг. Наибольшую известность среди двознаменных азбук имеет «Ключ разумения» монаха Тихона Макариевского (2-я половина XVII века), представляющий собой весьма полное изложение крюковой системы с ее переводом в нотную систему записи. В «Ключе» находятся сведения обо всех структурных единицах знаменного распева - знаменах, лицах и фитах - и их нотные толкования. Сопоставляя в «Ключе» крюковую запись с нотной, монах Тихон стремился облегчить понимание и усвоение нотной записи. В настоящее время это руководство используется для изучения крюковой нотописи на первых этапах ее освоения. Более глубокое и разностороннее исследование знаменной нотации осуществляется на базе двознаменных певческих рукописей.

В конце XVII века со знаменно-нотолинейной записью сохранились все типы употреблявшихся в то время певческих книг: Ирмологий, Октоих, Праздники, Триодь, Обиход. Небольшое количество сохранившихся двознаменных певческих книг свидетельствует о малой степени их востребованности в певческой практике.

Характерным для этой группы памятников является сопоставление 2 нотных строк, взаимоположение которых зависит от рукописного источника. Над текстом может быть выписана крюковая строка, над ней - нотная или же наоборот (смотри фрагмент стихиры на Богоявление из двознаменных Праздников 1700 года - ГИМ. Син. певч. № 41. Л. 138 об.).

Значительно реже встречаются Двознаменники, в которых нотная и крюковая строки даны параллельно. В этом случае материал расположен на разворотах листов: на левой стороне выписан текст и его напев в нотной записи, на правой тот же текст нотирован крюками. Данная форма изложения обеспечивает возможность совместного пения в случаях, когда один из певцов владеет только нотной грамотой, а другой - крюковой. В переходный период эта форма записи была наиболее оптимальной. Однако Двознаменники с параллельным изложением текста единичны, более распространена форма записи, сопоставляющая крюковую и нотную строки, хотя петь по таким Двознаменником менее удобно по следующим причинам: одна из нотных строк всегда оторвана от текста; наиболее удобной для пения является строка, выписанная над текстом; воспроизведение верхней строки осложнено необходимостью координации напева с текстовой строкой; через строчку текст виден плохо, и темп пения неизбежно замедляется.

При чтении крюковой строки возникают специфические трудности, обусловленные особенностями записи. В Двознаменниках крюковая строка растягивается, теряет присущую ей компактность изложения, обеспечивающую хорошую видимость всех структурных компонентов. Это объясняется наличием нотного перевода, запись которого всегда требует больше места. Кроме того, сложные по распеву знаки, тайнозамкненные попевки, лица, фиты, изначальное знание которых составляло суть знаменной системы, в Двознаменниках зачастую излагаются дробным знаменем. Это предопределяет их дробное же прочтение, последнее неизбежно отражается на структурной осмысленности распева.

Наличие в Двознаменниках 2 нотных строк делает запись неудобной для воспроизведения. Это позволяет предположить, что создавались они не для использования за богослужением, а для подробного дидактического объяснения принципа перевода крюков на ноты.

Во всех Двознаменниках 2-й группы для записи нотной строки применяются 5-линейный нотный стан и квадратные по форме написания нотные знаки - так называемая киевская нотация. В начале нотоносца на 3-й линейке выставляется также квадратный по форме написания цефаутный ключ, соответствующий современному альтовому. Другие ключи «до» в Двознаменниках встречаются редко, в качестве примера можно назвать двознаменную Триодь 1673 года (РГБ. Ф. 247. № 368. Л. 150 об.), большая часть песнопений которой записана в сопрановом ключе, занимающем 1-ю линейку нотного стана.

Изредка в певческих двознаменных книгах можно наблюдать смену типичного для данного источника ключа на другой. Описываемое явление совпадает с наличием в крюковой записи «странных» помет и, следовательно, отражает механизм их действия. Певческие Двознаменники - единственный источник, позволяющий выявить и изучить принципы прочтения «странных» помет.

Не меньшее значение имеют двознаменные певческие рукописи для систематизации разводов сложных по распеву знамен, тайнозамкненных попевок, лиц и фит, дробная запись разводов которых зачастую сопровождается на полях рукописи присущим им графическим символом.

Запись крюковой нотации в певческих Двознаменниках соответствует нормам позднего средневековья, она снабжена киноварными степенными и указательными пометами, признаками. В крюковых записях отдельных Двознаменников наблюдается воздействие нотной системы, проявляющееся в том, что у знамен, имеющих в распеве более 1 звука, проставляется несколько степенных помет (число последних зависит от количества звуков в распеве). Описанная простановка помет, безусловно, отражала особенности нотной записи, направленной на фиксацию каждого звука. Осознание певческого крюкового знака как неделимого целого разрушается, крюковая запись трансформируется и приближается к нотной. Сказанное можно проследить на фрагменте записи двознаменного Октоиха конца XVII века (ГИМ. Син. певч. № 195. Л. 63).

Знаменно-нотолинейные Двознаменники, возникшие как средство объяснения нотной системы записи, в настоящее время выполняют противоположную функцию: с их помощью исследователи изучают крюковую нотопись на том уровне, как ее понимали в конце XVII века. Сравнительный анализ материалов Двознаменников позволяет выявить наличие разночтений в трактовке знамен, попевок, лиц и фит. Остается открытым вопрос, отразилась ли в этих разночтениях местная певческая традиция, или же они возникли в силу неадекватности перевода; особого внимания требует проблема ритмики. Глубокое и систематическое изучение Двознаменников будет способствовать лучшему пониманию крюковой нотописи.

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