ДВОЙНОЙ КОНТРАПУНКТ
ДВОЙНОЙ КОНТРАПУНКТ - двухголосное полифоническое соединение, от которого образуется производное соединение с вертикальной перестановкой.
(При таком соединении изменяются только интервальные соотношения между звуками соединяемых мелодий). Разновидность вертикально-подвижного контрапункта (смотри Сложный контрапункт, Подвижной контрапункт). Перестановка может быть как противоположной (мелодия верхнего голоса переходит в нижний и наоборот), так и прямой. Двойной контрапункт в узком смысле - двухголосное соединение с противоположной перестановкой. В этом случае показатель вертикальной перестановки (Index verticalis в теории С.И. Танеева, сокращённо Iv) всегда отрицателен. Наиболее употребительны: Двойной контрапункт октавы (Iv = -7, -14, -21; ), дуодецимы (Iv = -11, -18), децимы (Iv =-9, -16).
Двойной контрапункт - важное техническое и выразительное средство полифонии. Применяется в канонах и канонических секвенциях (где нередки иные виды Двойного контрапункта, помимо перечисленных), в фугах (с использованием удержанного противосложения, соединения тем и др.). В полифонических сочинениях часто встречается какой-либо один вид Двойного контрапункта; использование нескольких видов является особым средством контрапунктического варьирования. В экспозиционных, развивающих, завершающих разделах гомофонных музыкальных форм Двойного контрапункта - мощный фактор вариационного обновления тематизма (симфоническая картина «В Средней Азии» А.П. Бородина, реприза).