ДВОЙНОЙ КОНТРАПУНКТ

ДВОЙНОЙ КОНТРАПУНКТ - двухголосное полифоническое соединение, от которого образуется производное соединение с вертикальной перестановкой.

(При та­ком со­еди­не­нии из­ме­ня­ют­ся толь­ко ин­тер­валь­ные со­от­но­ше­ния ме­ж­ду зву­ка­ми со­еди­няе­мых ме­ло­дий). Раз­но­вид­ность вер­ти­каль­но-под­виж­но­го кон­тра­пунк­та (смотри Слож­ный кон­тра­пункт, Под­виж­ной кон­тра­пункт ). Пе­ре­ста­нов­ка мо­жет быть как про­ти­во­по­лож­ной (ме­ло­дия верх­не­го го­ло­са пе­ре­хо­дит в ниж­ний и на­обо­рот), так и пря­мой. Двойной контрапункт в уз­ком смыс­ле - двух­го­лос­ное со­еди­не­ние с про­ти­во­по­лож­ной пе­ре­ста­нов­кой. В этом слу­чае по­ка­за­тель вер­ти­каль­ной пе­ре­ста­нов­ки (Index verticalis в тео­рии С.И. Та­нее­ва, со­кра­щён­но Iv) все­гда от­ри­ца­те­лен. Наи­бо­лее упот­ре­би­тель­ны: Двойной контрапункт ок­та­вы (Iv = -7, -14, -21; ), дуо­де­ци­мы (Iv = -11, -18), де­ци­мы (Iv =-9, -16).

Двойной контрапункт - важ­ное тех­ническое и вы­ра­зительное сред­ст­во по­ли­фо­нии. При­ме­ня­ет­ся в ка­но­нах и ка­но­нических се­к­вен­ци­ях (где не­ред­ки иные ви­ды Двойного контрапункта, по­ми­мо пе­ре­чис­лен­ных), в фу­гах (с ис­поль­зо­ва­ни­ем удер­жан­но­го про­ти­во­сло­же­ния, со­еди­не­ния тем и др.). В по­ли­фо­нических сочинениях час­то встре­ча­ет­ся какой-либо один вид Двойного контрапункта; ис­поль­зо­ва­ние не­сколь­ких ви­дов яв­ля­ет­ся осо­бым сред­ст­вом кон­тра­пунк­тического варь­и­ро­ва­ния. В экс­по­зи­ци­он­ных, раз­ви­ваю­щих, за­вер­шаю­щих раз­де­лах го­мо­фон­ных музыкальных форм Двойного контрапункта - мощ­ный фак­тор ва­риа­ци­он­но­го об­нов­ле­ния те­ма­тиз­ма (сим­фо­ническая кар­ти­на «В Сред­ней Азии» А.П. Бо­ро­ди­на, ре­при­за).