ДВОРЖАК АРНОШТ

Чешский драматург, публицист, театральный режиссер и критик. Получил известность благодаря своим историческим пьесам.

Биография

Родился 1 января 1881 г. в городе Горжовице в Центральной Чехии в семье учителя Яна Дворжака и его жены Франтишки, урожденной Мансфелдовой. Посещал гимназию в городе Пршибрам, а закончил обучение в 1889 г. в городе Писек. Поступил на медицинский факультет Пражского университета, который окончил в 1905 г. После выпуска работал военным доктором. В годы Первой мировой войны Арношт Дворжак служил в качестве военного врача на различных фронтах и получил награду «За мужество перед неприятелем». Этот опыт самым непосредственным образом повлиял на его творчество. Достаточно много путешествовал: бывал в Германии, Бельгии, Франции и России. Трижды бывал в Крыму в гостях у чешского политика Карела Крамаржа и его русской жены Надежды Николаевны.

До самого конца жизни Дворжак работал военным доктором, посвящая себя также литературному и театральному делу. В 1930 г. в его жизни случились серьезные неприятности: Дворжак был обвинен во взяточничестве. Якобы он брал взятки у богатых отцов, не желавших отдавать своих сыновей на военную службу, объявляя таких призывников непригодными. Дворжак был арестован и помещен в тюрьму. Несмотря на то, что суду так и не были предоставлены доказательства его вины, против доктора и писателя была развернута целая кампания в правой и реакционной печати. Дело было громким и сильно отравляло ему жизнь. Спустя три года, 22 октября 1933 г. Арношт Дворжак скончался в Праге после продолжительной болезни. Незадолго до смерти, в июле 1933 г. он был повышен в звании до полковника, дабы подчеркнуть его невиновность в глазах общественности.

Творчество

Его настоящей страстью был театр. Там он проявил себя и как драматург, сочиняющий пьесы для репертуара, и как переводчик пьес, и как организатор театральной жизни. В 1913-1914 гг. он вместе с драматургом и театральным режиссером Ф. Завржелом основал театральное ревю «Сцена», в 1929-1930 гг. был одним из редакторов ежемесячника «Новая сцена». Кроме того, в 1920-1921 гг. Арношт Дворжак писал театральные рецензии для газеты «Руде право». В этих изданиях он публиковал статьи и очерки о театре.

Выпускать свои произведения Дворжак начал еще студентом в самом начале ХХ в. в таких изданиях как «Модерни ревю», «Люмир» и «Кветы». Первым шагом к карьере драматурга стал его перевод с польского пьесы Станислава Пшибышевского «Во имя счастья». В дальнейшем из-под пера Арношта Дворжака вышло около десяти театральных пьес, три перевода пьес зарубежных авторов и целый ряд статей на театральную тему. Творчество Дворжака стало своеобразной ступенью в чешской драматургии, в нем проявился новый взгляд на чешский театр. Автор считал, что театральное дело – это прежде всего то, что происходит на сцене, это результат тесного взаимодействия всех участников театральной постановки. Исходя из этого убеждения, он критиковал предшествующую чешскую драматургию за отстраненность от самого театра и литературоцентричность.

Исторические драмы были излюбленным жанром Дворжака на протяжении всего его творческого пути. Уже со своей первой пьесой такого рода «Князь» («Kníže», 1908) он попал на сцену чешского Национального театра. Пьеса начинающего автора была тепло принята публикой и критиками, отчасти ее успех был обусловлен тем, что главные роли играли известные чешские актеры своего времени: Э. Войан, Л. Досталова, Й. Мошна. Главный герой пьесы – легендарный князь Пржемысл, конфликт построен на его встрече с Цтирадом, вождем племени лучан, а также другими претендентами на престол после смерти княгини Либуше. В финале Пржемысл побеждает противников, превозмогая внутреннюю слабость и пройдя через этап сомнений, и, наконец, становится сильным правителем и объединителем чешских разрозненных племен. В этой пьесе Арношт Дворжак показал себя как умелый драматург, способный создать живого героя. Он создал монументальный и вдохновляющий образ народного мифа, нового не столько своим пафосом, сколько драматическим действием, выражающим идею величия отдельной личности и целого народа.

В 1910 г. вышла наиболее успешная историческая пьеса Дворжака «Король Вацлав IV». В ней великий чешский князь показан, несмотря на все свои симпатии к народу, чужаком для своей страны, не способным отождествиться с ее духом. Постепенно его оставляют чешские паны, горожане, и, наконец, он не находит понимания у простого народа, и его фигура становится действительно трагической. Кроме того, Дворжак написал еще целый ряд исторических пьес: «Гуситы», «Мертвая» (обе 1919), «Баллада о женщине-убийце» (1922), «Белая гора» (1924), «Львица» и др.

Дворжак не был первым или единственным автором, обратившимся в своем творчестве к чешской истории и национальному мифу. Первенство в этой области несомненно принадлежало Алоису Йирасеку. Художественный метод Дворжака, однако, значительно отличался от метода его предшественника. Если для Йирасека первостепенную важность имело соответствие историческим документам, а посредством героев он стремился передать проблематику исторической эпохи, то для Арношта Дворжака важна была не документальность, а притчевость и художественность пьесы. Историю он показывал как комплекс пластических и психологически проработанных людских судеб, не стремясь воссоздать былую эпоху, но отражая в ней, как в старом зеркале, актуальные для своего времени проблемы и идеи.